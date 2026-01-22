SWISS opererà i nuovi Airbus A350 sulla rotta Zurigo-Seoul

Swiss International Air Lines (SWISS) introdurrà i suoi nuovi Airbus A350 sulla rotta Zurigo-Seoul a partire dall’orario estivo 2026, il 29 marzo. I viaggiatori potranno così godere della nuova esperienza di viaggio “SWISS Senses” anche da e per l’Asia.

“Dopo i primi voli sui voli europei a corto e medio raggio e il debutto intercontinentale sulla rotta Zurigo-Boston, i nuovi Airbus A350 di SWISS saranno ora assegnati al loro primo vero incarico a lungo raggio. I voli in questione saranno prenotabili dalla fine di questa settimana.

La nuova SWISS Senses cabin unisce un design moderno a una maggiore privacy a bordo e a un maggiore comfort di volo. L’atmosfera rilassata della cabina è caratterizzata da un’illuminazione all’avanguardia incentrata sulla persona, che contribuisce a ridurre al minimo l’impatto del jet lag. SWISS Senses si estende anche a un servizio di bordo migliorato, con una raffinata selezione di pasti e dettagli curati nei minimi dettagli, che pongono l’accento sull’ospitalità svizzera, dal primo drink di benvenuto all’atterraggio la mattina seguente.

Dopo Boston, la capitale sudcoreana è la seconda destinazione a lungo raggio nel prossimo summer timetable di SWISS ad essere servita dall’Airbus A350. Quale dei primi due A350 di SWISS opererà i suoi servizi Zurigo-Seoul – HB-IFA con la speciale livrea “Wanderlust” o HB-IFB con la classica livrea SWISS – deve ancora essere confermato”, afferma SWISS.

“I servizi Zurigo-Seoul di SWISS sono attualmente operati con Airbus A340. La capitale sudcoreana fa parte dello SWISS network dal 2024 summer schedules. Il tempo di volo da Zurigo con il nuovo Airbus A350 sarà di circa 11 ore e 10 minuti, circa 50 minuti in meno rispetto all’attuale operatività. Il volo è più breve con l’A350 perché il nuovo bimotore è più leggero, ha motori più potenti e vola a quote più elevate”, prosegue SWISS.

“SWISS offre un volo trisettimanale da Zurigo a Seoul con partenze il martedì, il venerdì e la domenica. I viaggiatori che desiderano immergersi nell’atmosfera prima del loro viaggio verso est troveranno un articolo di ispirazione sulla cultura locale, la cucina e la vita cittadina nella rivista SWISS Magazine, disponibile online o nel suo numero speciale cartaceo, disponibile esclusivamente a bordo della flotta di Airbus A350 di SWISS“, conclude SWISS.

SWISS introduce l’A350 e “SWISS Senses” in Corea

Swiss International Air Lines annuncia che, dal 29 marzo 2026, opererà il suo ultimo Airbus A350 sulla rotta Zurigo-Seoul, segnando il debutto in Corea sia dell’aeromobile che del nuovo cabin products and services concept “SWISS Senses”.

“L’A350 è il primo aeromobile SWISS a presentare una cabina completamente riprogettata, inaugurando una nuova era di esperienza di viaggio a lungo raggio con SWISS Senses. Introdotto a livello globale alla fine del 2025, il concetto enfatizza il comfort, il benessere e il design svizzero contemporaneo e la Corea è il primo mercato in Asia ad accogliere questa ultima generazione di viaggi premium.

Le nuove cabine in quattro classi di viaggio – First, Business, Premium Economy ed Economy – offrono più spazio, privacy e tecnologia all’avanguardia, oltre a servizi e dettagli di design arricchiti che esaltano l’esperienza di bordo.

SWISS First offre ora le esclusive Single Suite e Suite Plus, ridefinendo lo spazio e il lusso. In SWISS Business, cinque tipologie di posti individuali – Classic Seat, Privacy Seat, Extra Long Bed Seat, Extra Space Seat e Business Suite – consentono ai viaggiatori di personalizzare le proprie esigenze a ogni livello.

SWISS Senses offre anche servizi di cabina migliorati in tutte le classi. Dalle eleganti stoviglie ai menu raffinati e ai dettagli curati, dà vita all’ospitalità svizzera dal decollo all’atterraggio”, afferma Lufthansa Group.

Felipe Bonifatti, Vice President Asia Pacific, Middle East and Joint Ventures East, afferma: “L’introduzione di SWISS Senses in Corea segna un’importante pietra miliare strategica per la nostra attività nell’area Asia-Pacifico. Essendo il primo mercato della regione a ricevere questo premium Airbus A350 aircraft, la Corea stabilisce un chiaro punto di riferimento per l’espansione della nostra offerta premium, rafforzando la fidelizzazione dei clienti, la fiducia dei partner e il valore a lungo termine”.

“La cabina completamente riprogettata coniuga un design moderno con un comfort migliorato e una maggiore privacy. Un’atmosfera rilassante e un concept di illuminazione contemporaneo accompagnano il volo. Lo “Human Centric Lighting” system aiuta i passeggeri a ridurre gli effetti del jet lag. Un’offerta di servizi migliorata, con menu raffinati e dettagli curati nei minimi dettagli, dà vita all’ospitalità svizzera, dal primo aperitivo all’atterraggio la mattina seguente a Seoul“, prosegue Lufthansa Group.

Leo Tonidandel, Country Manager Corea, sottolinea: “”La Corea è un mercato di alto valore con una forte domanda di passeggeri premium, sia per i viaggi aziendali che per quelli di piacere. L’introduzione di Swiss Senses sul nuovo A350 rafforza la nostra proposta per i clienti, sostiene il successo dei nostri partner e riflette il nostro investimento a lungo termine in Corea come mercato premium di riferimento”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)