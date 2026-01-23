THAI dà il benvenuto al suo primo Airbus A321neo

Il 25 dicembre 2025, Thai Airways International Public Company Limited (THAI) ha organizzato una cerimonia di benvenuto per il suo primo aeromobile Airbus A321neo, proveniente dall’Airbus Delivery Center di Amburgo, registrato come HS-TOA e insignito del nome reale “Bowonrangsi”, presso l’aeroporto di Suvarnabhumi.

“Alla cerimonia hanno preso parte Mr. Lavaron Sangsnit, THAI’S Chairman of the Board, Mr. Chansin Treenuchagron, THAI’s Board member, Mr. Chai Eamsiri, THAI’s Chief Executive Officer, insieme al management esecutivo della compagnia e a ospiti d’onore.

Questo aeromobile è il primo di un totale di 32 Airbus A321neo che verranno consegnati a THAI da Airbus e rientra tra i primi dieci aeromobili che entreranno in servizio nell’ambito dei contratti di leasing operativo con AerCap, uno dei principali locatori di aeromobili a livello mondiale, a dimostrazione della cooperazione a livello internazionale nella gestione della flotta”, afferma THAI.

Mr. Chai Eamsiri, Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La consegna del nostro primo A321neo dimostra l’impegno di THAI nel rafforzare le capacità della nostra flotta e la nostra strategia di network per migliorare il potenziale di servizio e sostenere la crescita continua nel mercato Asia-Pacifico. L’A321neo è dotato di tecnologie avanzate, efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell’ambiente. Questi sviluppi sottolineano l’approccio di THAI verso operazioni sostenibili e responsabili. Questo nuovo tipo di aeromobile ci consentirà di operare in modo più efficiente sulle rotte strategiche in tutta la regione Asia-Pacifico”.

“L’Airbus A321neo è un aeromobile narrowbody di nuova generazione, appartenente alla famiglia A320 e dotato di motori CFM LEAP1A. Tra le sue principali caratteristiche figurano una significativa riduzione del consumo di carburante e livelli operativi più silenziosi, con una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica fino al 20% per posto. L’aeromobile è inoltre certificato per operare con una miscela contenente fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

La configurazione di cabina prevede 175 posti totali, suddivisi in 16 poltrone di Business Class (Royal Silk Class) e 159 poltrone di Economy Class. La Royal Silk Class è progettata per offrire un’esperienza paragonabile a quella dei widebody, grazie a poltrone completamente reclinabili a 180° e una maggior distanza fra una poltrona e l’altra per un comfort superiore. Le poltrone di Economy Class presentano un design ergonomico, sono reclinabili fino a 110° e sono dotate di poggiatesta regolabili in sei posizioni.

Gli interni uniscono elementi della tradizione thailandese a un design contemporaneo internazionale attraverso styling dei sedili, tende divisorie e pannellature laterali.

L’esperienza a bordo è ulteriormente valorizzata da un sistema di intrattenimento individuale (IFE) di ultima generazione, dotato di schermi touch 4K e connettività Bluetooth per l’utilizzo di cuffie personali. Il comfort dei passeggeri è incrementato dagli Airspace XL Bins, compartimenti per bagagli a mano che offrono fino al 40% di capacità di stivaggio aggiuntiva, nonché dai sistemi Welcome Ceiling e Cabin Mood Lighting, progettati per creare un’atmosfera piacevole lungo tutte le fasi del volo”, prosegue THAI.

“L’Airbus A321neo, destinato a operare rotte regionali all’interno del network Asia-Pacifico, vedrà il suo volo commerciale inaugurale il 22 gennaio 2026 sulla tratta Bangkok – Singapore – Bangkok.

THAI conferma il proprio impegno nel proseguire il programma di rinnovamento della flotta e nel miglioramento continuo degli standard di servizio, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri di tutto il mondo la migliore esperienza di viaggio possibile”, conclude THAI.

(Ufficio Stampa THAI – Photo Credits: THAI)