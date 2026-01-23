Il Bombardier Global 8000 riceve la certificazione dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA)

Bombardier ha annunciato oggi che il Global 8000 ha ricevuto la European Union Aviation Safety Agency (EASA) certification. Ciò segue la Transport Canada type certification del 5 novembre 2025 e la U.S. Federal Aviation Administration (FAA) certification il 19 dicembre 2025.

“L’ammiraglia di Bombardier, il Global 8000 business jet, è entrato in servizio nel dicembre 2025. Questo ultra-long-range aircraft è l’aereo civile più veloce nei cieli, con una top speed di Mach 0,95 e un range di 8.000 NM, consentendo ai passeggeri di volare più velocemente e più lontano che mai”, afferma Bombardier.

“Il conseguimento della certificazione EASA dimostra il duro lavoro e la dedizione dei dipendenti e dei fornitori altamente qualificati di Bombardier, in collaborazione con Transport Canada e i team EASA”, ha affermato Stephen McCullough, Executive Vice President, Engineering, Product Development and Bombardier Defense. “Questo risultato rafforza ulteriormente lo slancio dietro questo business jet rivoluzionario. Dopo la sua entrata in servizio nel 2025, l’intero team Bombardier è ansioso che questo aereo venga consegnato a più clienti il prossimo anno, in modo che possano sperimentare i nuovi livelli di comfort, benessere ed efficienza sbloccati dal Global 8000”.

“Il Global 8000 business jet ha anche la cabin altitude più bassa nella business aviation production a 2.691 piedi mentre vola a 41.000 piedi. Questa reduced cabin altitude minimizza lo stress fisiologico associato ai viaggi ad alta quota, aiutando i passeggeri ad arrivare a destinazione riposati.

Con una serie di traguardi raggiunti nel 2025, il Global 8000 di Bombardier ha ridefinito la business aviation grazie alle sue performance e alla cabina lussuosa. Il Global 8000 è l’unico true four-zone business jet ad offrire un range di 8.000 NM, consentendo viaggi senza scalo tra più coppie di città che mai.

Oltre alle sue long-range capabilities, l’aereo rimane straordinariamente agile, con takeoff and landing performance paragonabili a quelle di un light jet”, conclude Bombardier

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)