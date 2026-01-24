News Brevi – 24.01.2026

DELTA AGGIORNAMENTO SUL WINTER STORM FERN – Delta informa: “Delta continua ad apportare modifiche al programma a causa della Winter Storm Fern, con ulteriori cancellazioni questa mattina per Atlanta e lungo la costa orientale, inclusi gli hub Delta di Boston e New York. Si prevede che l’accumulo di ghiaccio colpirà Atlanta domenica 25 gennaio, insieme a significative nevicate nel Nord-Est a partire da domenica pomeriggio. Le deroghe per la tempesta invernale rimarranno in vigore fino a lunedì 26 gennaio, offrendo ai clienti la flessibilità di modificare i propri piani di viaggio senza costi aggiuntivi tramite l’app Delta o su Delta.com. Delta si impegna a informare i clienti con il maggior anticipo possibile sulle modifiche ai loro voli e sta adottando misure proattive per ridurre al minimo i disagi e favorire le operazioni di recupero: cancellazione dei voli con largo anticipo rispetto alle partenze previste per consentire ai clienti di avere più tempo e flessibilità; adeguamento del personale con piloti e assistenti di volo di riserva aggiuntivi, nonché trasferimento di esperti dai cold weather hubs a supporto dei team addetti al deicing e al trasporto bagagli in diversi Southern airports; sistemazione degli aeromobili al riparo dalle precipitazioni ghiacciate, ove possibile, per favorire operazioni di recupero più rapide. Una volta migliorate le condizioni, gli aeromobili verranno riposizionati per riprendere i voli programmati. I clienti hanno diverse opzioni in caso di ritardo significativo o cancellazione del volo. Delta riprenota automaticamente i clienti con l’itinerario migliore successivo e si possono apportare ulteriori modifiche tramite l’app Delta e Delta.com”.

AMERICAN AIRLINES AGGIUNGE POSTI AGGIUNTIVI PER RIDURRE AL MINIMO I DISAGI CAUSATI DALLA TEMPESTA INVERNALE FERN – American informa: “Con il previsto impatto della tempesta invernale Fern sull’area di Charlotte, Carolina del Nord, American Airlines ha aggiunto voli extra tra Charlotte Douglas International Airport (CLT) e Chicago O’Hare International Airport (ORD) per aiutare i clienti a proseguire i loro viaggi, nonostante le condizioni meteorologiche invernali che incidono negativamente sui viaggi in tutto il paese. Oltre alla flessibilità offerta dal travel alert della compagnia aerea, American aggiungerà 3.000 posti aggiuntivi sulla rotta CLT-ORD sabato 24 gennaio. Quest’ultimo aumento si aggiunge agli oltre 3.200 posti precedentemente annunciati presso il Dallas Fort Worth International Airport (DFW) hub della compagnia aerea, portando la capacità totale aggiuntiva durante la tempesta invernale Fern a oltre 6.200 posti, dato che la tempesta sta interrompendo le operazioni su gran parte del network American. Aumentando la capacità del suo secondo hub più grande, American offre ai clienti più opzioni per proseguire e ridurre al minimo i possibili disagi causati dalla tempesta invernale Fern”.

IBERIA AGGIUNGE PIU’ VOLI IN ANDALUSIA – Iberia informa: “Iberia ha rafforzato le sue operazioni in Andalusia questo venerdì e per la prossima settimana, per garantire i collegamenti con Madrid sulle sue rotte da Siviglia, Granada e Jerez. La rotta Madrid-Siviglia aggiungerà un volo giornaliero in entrambe le direzioni da lunedì 26 gennaio a domenica 1° febbraio. Ciò fornirà 2.654 posti aggiuntivi durante tale periodo. Questo potenziamento è completato dall’aumento della capacità degli aeromobili Iberia Express, che passano dagli A320 agli A321, aggiungendo 588 posti. In totale, la rotta avrà 3.242 nuovi posti disponibili. Sulla rotta Madrid-Granada, è stato aggiunto un volo aggiuntivo in entrambe le direzioni il 27 e 28 gennaio e il 1° febbraio, offrendo 1.192 posti aggiuntivi in aggiunta ai 1.400 già programmati, con un aumento dell’85% su questa rotta. Nel frattempo, la rotta Madrid-Jerez aggiunge un volo aggiuntivo in entrambe le direzioni il 16, 29 e 30 gennaio. Questo aggiunge 1.044 posti ai 1.800 già disponibili per quelle giornate, con un aumento della capacità del 58%. Questi voli aggiuntivi si aggiungono a quelli già annunciati all’inizio di questa settimana, che proseguiranno fino al 2 febbraio, quando Iberia rafforzerà il suo servizio regolare con un volo giornaliero aggiuntivo in entrambe le direzioni tra Madrid e Siviglia, oltre a un altro tra Madrid e Malaga. Iberia manterrà, almeno fino a lunedì 2 febbraio, il limite massimo di prezzo per ogni tratta del viaggio. Il prezzo è fissato a 99€ per tratta in classe economica. Inoltre, Iberia mantiene condizioni flessibili per i clienti che viaggiano dall’Andalusia a Madrid per coincidenze con i voli della compagnia aerea. Dati i problemi sulla linea ferroviaria, coloro che hanno difficoltà a viaggiare normalmente possono richiedere un cambio di data o un voucher per i loro biglietti. Iberia esprime nuovamente le sue condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime e augura una pronta guarigione a tutti i feriti nell’incidente ferroviario avvenuto domenica ad Adamuz (Cordova)”.

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “A causa della situazione geopolitica, KLM sta attualmente evitando lo spazio aereo di Iran, Iraq e Israele a scopo precauzionale, nonché lo spazio aereo sopra diversi paesi della regione del Golfo. Ciò significa che, fino a nuovo avviso, non opereremo voli per Dubai, Riyadh, Dammam e Tel Aviv. I passeggeri il cui volo è stato cancellato sono stati informati. KLM ha deciso di non riprenotare i passeggeri sui voli del 24 o 25 gennaio, poiché anche altre compagnie aeree stanno cancellando i voli per il Medio Oriente. I passeggeri saranno riprenotati il prima possibile. I passeggeri che scelgono di non viaggiare possono richiedere un voucher o un rimborso completo. Continuiamo a monitorare la situazione”.