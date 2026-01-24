Rolls-Royce: il Trent XWB-97 equipaggia le Ultra Long Range operations di Qantas

Rolls-Royce ha consegnato i motori Trent XWB-97 ad Airbus per il nuovo A350-1000, che entrerà a far parte della flotta Qantas nel 2026 per supportare le Ultra Long Range (ULR) operations, segnando un nuovo capitolo nella connettività globale.
“Grazie al motore Rolls-Royce Trent XWB-97, l’Airbus A350-1000 consentirà a Qantas di operare il volo commerciale più lungo del mondo, collegando per la prima volta la costa orientale dell’Australia con Londra e New York senza scalo. Il Trent XWB-97 ha dimostrato performance affidabili in tutte le flotte globali e la sua efficienza nei consumi, leader del settore, supporta la missione di Qantas di ridefinire i viaggi a lungo raggio”, afferma Rolls-Royce.
“La Qantas project Sunrise mission prevede lunghi periodi di operazioni continue, superiori alle 20 ore. Il Trent XWB-97 è il partner ideale per questa missione, grazie alla sua comprovata affidabilità e durata sui voli a lungo raggio.
Offre stable thrust, fuel efficiency and operational consistency, necessarie per gli ULR flight. La sua capacità di erogare potenza con comprovata affidabilità è fondamentale per consentire questi viaggi senza scalo.
Il lancio del Qantas A350-1000ULR service segna un nuovo capitolo nell’aviazione. Distanze che un tempo richiedevano più scali possono ora essere percorse direttamente, creando viaggi per i passeggeri più rapidi, semplici e fluidi. La tecnologia avanzata del motore Trent XWB-97 gioca un ruolo cruciale in questa trasformazione, consentendo alle compagnie aeree di operare voli che ridefiniscono i confini dei viaggi a lungo raggio e avvicinano il mondo”, prosegue Rolls-Royce.
“Rolls-Royce è orgogliosa di proseguire la sua lunga storia di motorizzazione dei Qantas long-haul aircraft. Tutto iniziò nel 1979, quando Qantas acquistò il Boeing 747 con motore Rolls-Royce RB211. Nel 2008, l’introduzione da parte di Qantas dell’A380 con motori Rolls-Royce Trent 900 segnò un importante passo avanti, consentendo one-stop connectivity tra le sue rotte principali, come Sydney e Londra. Il capitolo successivo si apre con l’A350-1000 con motori Trent XWB-97, che trasformerà quella rotta in un servizio non-stop affidabile.
Questa transizione da one-stop a non-stop rappresenta un’evoluzione significativa in termini di capacità, sostenuta da decenni di collaborazione e impegno condiviso tra Qantas e Rolls-Royce. Rolls-Royce rimarrà il partner di fiducia per il futuro dei long-distance travel, potenziando i voli che collegano il mondo attraverso una tecnologia resiliente e collaudata”, conclude Rolls-Royce.
(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)