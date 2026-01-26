EVA Air è stata riconosciuta da AirlineRatings.com come l’ottava compagnia aerea più sicura al mondo per il 2026

EVA Air si è classificata all’ottavo posto nella lista delle “25 compagnie aeree full-service più sicure per il 2026” stilata da AirlineRatings.com. Questo risultato segna il tredicesimo anno consecutivo in cui la compagnia aerea si è guadagnata un posto nella classifica globale delle compagnie aeree più sicure al mondo stilata dal sito web.

“A sottolineare il suo impegno a lungo termine e i risultati eccezionali ottenuti in materia di sicurezza dei voli, EVA Air è anche l’unico vettore di Taiwan ad essere stato selezionato tra le dieci compagnie aeree più sicure al mondo.

Dalla sua fondazione nel 1989, EVA Air ha mantenuto un eccellente record di sicurezza senza riportare incidenti gravi. Fin dall’inizio, la compagnia aerea ha sempre dato la priorità alla sicurezza dei voli e a un servizio eccezionale, ottenendo anno dopo anno premi e riconoscimenti da organizzazioni di tutto il mondo”, afferma EVA Air.

“La sicurezza dei voli è il valore fondamentale più importante e non negoziabile di EVA Air”, ha affermato il presidente di EVA, Clay Sun. “Essere riconosciuti da AirlineRatings.com per 13 anni consecutivi è il più grande incoraggiamento ed onore per tutti i nostri dipendenti che hanno costantemente sostenuto una forte cultura della sicurezza e implementato rigorosamente le procedure operative standard. Continueremo a migliorare i nostri sistemi di gestione della sicurezza e a rafforzare i meccanismi di prevenzione dei rischi per offrire ai passeggeri l’esperienza di volo più sicura e affidabile”.

“AirlineRatings.com è un’organizzazione specializzata nella valutazione dell’aviazione e riconosciuta a livello internazionale. I suoi criteri ricoprono un’ampia gamma di indicatori rigorosi, tra cui i dati relativi alla sicurezza dei voli, l’età della flotta, gli audit internazionali sulla sicurezza, la formazione dei piloti, gli standard di manutenzione e la gestione operativa, garantendo un elevato livello di professionalità e credibilità.

I risultati della valutazione non solo confermano gli sforzi di EVA Air in materia di sicurezza dei voli, ma incoraggiano anche tutti i dipendenti di EVA Air a continuare a mantenere gli standard più elevati, ad andare avanti e a perseguire l’obiettivo di diventare la compagnia aerea più sicura al mondo. La Compagnia continua ad aggiornare e migliorare i propri servizi; questi sforzi ed investimenti fanno parte dell’impegno di EVA Air per rendere l’esperienza di volo dei passeggeri più confortevole e piacevole. I viaggiatori possono ottenere ulteriori informazioni sui pluripremiati servizi di EVA, sul suo sistema di rotte globali e possono prenotare i voli su www.evaair.com“, conclude EVA Air

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)