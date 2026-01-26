Air Europa presenta l’ordine definitivo per l’inserimento di un massimo di 40 A350-900 nella propria flotta

Air Europa ha presentato a Fitur l’ordine definitivo siglato alla fine dello scorso anno con Airbus per la futura incorporazione di 40 aeromobili A350-900. L’evento ha visto la partecipazione del Presidente della compagnia aerea, Juan José Hidalgo, insieme a Ville Arhippainen, Responsabile Vendite per l’Europa Occidentale del consorzio aeronautico.
“L’accordo definitivo, firmato lo scorso dicembre a seguito della sottoscrizione del Memorandum of Understanding (MoU) avvenuta nell’ambito del Salone Aeronautico di Dubai, rappresenta il pilastro centrale del progetto di rinnovamento della flotta di lungo raggio della compagnia. Allo stesso tempo, costituisce una solida base per proseguire nel percorso di espansione, facendo affidamento su un aeromobile che si distingue per l’elevato livello tecnologico e il comfort offerto dal suo design.
L’A350-900 consentirà ad Air Europa di continuare a offrire una proposta di servizio a bordo di altissimo livello, in particolare sulle rotte verso l’America Latina, che rappresentano l’elemento più distintivo dell’offerta della compagnia. La sua capacità, sia per il trasporto passeggeri sia per il cargo, si combina con prestazioni operative ed efficienza eccezionali, garantendo il rispetto degli standard di qualità di cui già beneficiano i clienti della compagnia aerea”, afferma Air Europa.
“Progettato per coprire distanze fino a 9.700 miglia nautiche (18.000 chilometri) senza scali, l’A350 integra le tecnologie più avanzate e un design aerodinamico di ultima generazione, assicurando livelli impareggiabili di efficienza e comfort. I motori Rolls-Royce di nuova generazione e l’utilizzo di materiali leggeri consentono una riduzione del 25% del consumo di carburante, oltre a una diminuzione dei costi operativi e delle emissioni di anidride carbonica (CO2). Come tutti gli aeromobili Airbus, anche l’A350 è in grado di utilizzare fino al 50% di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) nei propri serbatoi”, conclude Air Europa.
