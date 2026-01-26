Emirates estende il suo esclusivo Chauffeur-Drive Service in Giappone a Narita International Airport e Kansai International Airport

Emirates ha annunciato l’espansione del suo esclusivo Chauffeur-Drive service in Giappone, estendendo la premium ground experience ai clienti in partenza da Narita International Airport dal 1° febbraio 2026 e da Kansai International Airport dal 1° marzo 2026. Queste destinazioni si aggiungono all’attuale Chauffeur-Drive service disponibile presso Haneda Airport, rafforzando la posizione di Emirates come unica compagnia aerea internazionale a offrire questo premium chauffeur-driven service in Giappone.
“Disponibile per i clienti di First Class e Business Class che viaggiano su voli operati da Emirates, lo Chauffeur-Drive service offre un’esperienza di viaggio impeccabile, con complimentary private transfers tra l’aeroporto e l’abitazione, l’hotel o l’ufficio del cliente.
Il world-class ground service offerto da Emirates per i viaggiatori premium a Tokyo Narita è ulteriormente completato dall’accesso alla lounge aeroportuale della compagnia aerea situata nel Terminal 2.
La copertura del Chauffeur-Drive service include fino a 100 chilometri percorsi per tratta, calcolati in base alla distanza più breve tra l’aeroporto e il luogo di prelievo o riconsegna designato dal cliente.
Il servizio per Narita International Airport copre i 23 distretti di Tokyo e la maggior parte delle prefetture di Tokyo, Chiba, Saitama e Kanagawa.
Il servizio per Kansai International Airport copre la città di Osaka e la maggior parte delle prefetture di Osaka, Nara, Kyoto e Hyogo.
Il chilometraggio eccedente i 100 chilometri consentiti verrà addebitato a JPY 500 per chilometro aggiuntivo, con l’aggiunta delle tasse/IVA applicabili.
Eventuali supplementi per chilometraggio eccedente dovranno essere saldati direttamente all’autista, in contanti (solo yen giapponesi) o con carta di credito.
I clienti possono prenotare in anticipo lo Chauffeur-Drive service tramite la sezione ‘Manage Your Booking’ su emirates.com o tramite il contact center Emirates“, afferma Emirates.
“L’espansione del servizio integra ulteriormente la crescente presenza di Emirates in Giappone, dove la compagnia aerea opera voli per Haneda Airport, Narita International Airport e Kansai International Airport. Emirates continua a migliorare la sua offerta premium in Giappone, garantendo ai clienti gli stessi elevati standard di comfort, praticità e servizio personalizzato a terra come in volo”, conclude Emirates.
(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)