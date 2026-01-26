Air France lancia voli diretti tra Los Angeles, New York e la Costa Azzurra per il Cannes Film Festival e il Cannes Lions Festival

Air France informa: “In qualità di partner di lunga data del Cannes Film Festival, Air France opererà nuovamente voli diretti speciali tra Los Angeles e Nizza a maggio 2026. Questi voli speciali offriranno ai viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti l’opportunità di scoprire la Costa Azzurra in primavera e di godersi l’emozione del suo famoso festival cinematografico internazionale.

A giugno, ci saranno anche voli speciali tra New York-JFK e Nizza, in occasione del Cannes Lions Festival, che si terrà dal 22 al 26 giugno 2026.

Orario dei voli Los Angeles – Nizza (ora locale)

11 maggio 2026: volo AF041 – partenza da Los Angeles alle 14:00, arrivo a Nizza alle 10:35 del giorno successivo.

25 maggio 2026: volo AF040 – partenza da Nizza alle 13:15, arrivo a Los Angeles alle 16:30 dello stesso giorno.

Orario dei voli New York-JFK – Nizza (in ora locale):

20 e 21 giugno 2026: volo AF043 – partenza da New York-JFK alle 16:30, arrivo a Nizza alle 10:35 del giorno successivo.

25 e 26 giugno 2026: volo AF042 – partenza da Nizza alle 12:00, arrivo a New York-JFK alle 15:00 dello stesso giorno.

I voli saranno operati da Boeing 777-300ER dotati della nuova cabina La Première“.

“Riflettendo l’esperienza e la raffinatezza francese, la nuova La Première suite è la più esclusiva mai progettata dalla compagnia aerea. Un vero e proprio ambiente privato con cinque finestrini, offre un concetto unico e completamente modulare con una seduta e un day bed che si trasforma in un letto di due metri. Due schermi 4K da 32 pollici, un tablet touchscreen, prese universali e caricabatterie wireless garantiscono un’esperienza di viaggio unica in un’atmosfera accogliente e riservata grazie a una tenda a tutta altezza.

La prossima estate, la cabina La Première sarà disponibile sui voli da Parigi-Charles de Gaulle ad Abidjan, Atlanta, Boston, Dubai, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, San Paolo, Singapore, Tel Aviv, Tokyo-Haneda e Washington, D.C.. A partire da luglio 2026, tutti i voli per New York-JFK e Los Angeles saranno operati da aeromobili dotati delle nuove La Première suite e, entro la fine del 2026, l’intero La Première network sarà dotata di queste nuove cabine”, prosegue Air France.

“Per il 46° anno consecutivo, Air France è partner del Cannes Film Festival, la cui 79a edizione si terrà dal 12 al 23 maggio 2026. La compagnia celebra così il più grande festival cinematografico del mondo e dimostra il suo amore per il cinema. Fin dal primo film proiettato – Un americano a Parigi – a bordo di un Constellation in volo da New York a Parigi nel 1951, il cinema è parte integrante del DNA di Air France e oggi è un elemento fondamentale dell’esperienza di viaggio. In tutte le sue cabine a lungo raggio, Air France promuove il cinema tutto l’anno sui suoi schermi individuali HD di ultima generazione. La compagnia offre 1.500 ore di intrattenimento a bordo, tra cui un’ampia selezione di film francesi e film premiati nelle precedenti edizioni del Cannes Film Festival. La sua offerta accuratamente selezionata si adatta ai gusti e alle culture di tutti i suoi clienti e questa vasta selezione di film è arricchita da lungometraggi trasmessi in versione originale grazie alle partnership con Canal + e Apple TV“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)