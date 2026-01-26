Iberia inaugura i voli per Fortaleza

Iberia ha lanciato ufficialmente i suoi voli tra Madrid e Fortaleza, una nuova rotta che rafforza ulteriormente il significativo impegno della compagnia aerea nel mercato brasiliano.

“La rotta ha iniziato a operare il 19 gennaio con tre voli settimanali, offrendo circa 30.000 posti ai clienti solo nella prima metà di quest’anno. In questo modo, insieme alla rotta per Recife recentemente inaugurata e alle consolidate operazioni verso San Paolo e Rio de Janeiro, Iberia offre ora voli verso quattro aeroporti in Brasile, rendendolo il Paese con il maggior numero di destinazioni all’interno del suo territorio in America Latina.

Vale la pena ricordare che Iberia ha inaugurato anche i voli per l’altra città del Brasile nord-orientale, Recife, il 13 dicembre, una rotta con una capacità simile, offrendo tre voli a settimana e circa 30.000 posti nei primi sei mesi dell’anno”, afferma Iberia.

“Inoltre, questa rotta è operata con un A321XLR, l’aeromobile più moderno della flotta, per la quale Iberia è stata la compagnia di lancio a livello mondiale. Questo aereo a fusoliera stretta ha un’autonomia fino a 7.500 chilometri nella configurazione di Iberia. Inoltre, è uno degli aeromobili più efficienti sul mercato, con un risparmio di carburante di oltre il 40% rispetto ai modelli a fusoliera larga. L’A321XLR mantiene gli elevati standard di comfort tipici degli altri aeromobili a lungo raggio della flotta Iberia, come l’A350. È dotato della nuova cabina Airspace e offre due classi di viaggio, Business ed Economy, per un totale di 182 posti”, prosegue Iberia.

IB149 – Madrid-Fortaleza – Lunedì, giovedì e sabato – 12:00 16:50

IB150 – Fortaleza-Madrid – Lunedì, giovedì e sabato – 18:20 6:05 del giorno successivo

“L’apertura della rotta per Fortaleza rappresenta una nuova e importante pietra miliare nelle nostre operazioni con il Brasile. Con questa nuova destinazione disponiamo ora di voli verso quattro città, il che ci permetterà di raggiungere una capacità record in Brasile quest’anno. Inoltre, il Brasile sarà l’unico Paese dell’America Latina con voli verso quattro aeroporti diversi. Tutto ciò dimostra il forte impegno di Iberia nei confronti del Brasile, un impegno che continuerà anche in futuro”, ha dichiarato Víctor Moneo, Direttore Vendite Globali di Iberia.

“Il Brasile, dopo aver registrato una crescita del 27% lo scorso anno, diventando la destinazione in più rapida crescita nell’intera rete a lungo raggio di Iberia, vedrà un ulteriore aumento del 25% della sua capacità nella prima metà del 2026, superando di gran lunga i quasi 600.000 posti offerti nel 2025″, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)