Emirates e Air Peace attivano un bilateral interline agreement, migliorando la connettività globale

Sulla base della loro partnership esistente, Emirates e Air Peace, la più grande compagnia aerea dell’Africa occidentale, hanno attivato un bilateral interline agreement, ampliando la connettività aerea tra Africa, Emirati Arabi Uniti e Londra.

“L’accordo offre ai passeggeri di entrambe le compagnie aeree viaggi senza intoppi, con un unico biglietto e con bagaglio registrato, su rotte selezionate, con conseguente maggiore comfort e praticità di viaggio per i clienti.

Oltre alle 13 città in Nigeria già disponibili per i passeggeri Emirates sul network di Air Peace, l’ enhanced interline agreement consente ora ai viaggiatori di raggiungere Banjul in Gambia e Dakar in Senegal, entrambe via Abidjan; Freetown in Sierra Leone e Monrovia in Liberia, entrambe via Accra. I gateway aggiuntivi consentono a un maggior numero di passeggeri in Africa di accedere ai prodotti e ai servizi di livello mondiale di Emirates e alla sua vasta rete globale.

L’accordo consente ad Air Peace di collegare la sua vasta rete di rotte per l’Africa occidentale e centrale all’hub Emirates di Dubai e a destinazioni chiave come Londra Heathrow, Londra Gatwick e Londra Stansted, Abidjan, Accra e, naturalmente, Lagos. Considerata l’enorme domanda di viaggi tra la Nigeria e il Regno Unito, Air Peace offre ai passeggeri una maggiore scelta, flessibilità e una portata globale”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Rafforzare la nostra interline partnership con Air Peace ci consente di espandere la nostra presenza in un’area più ampia dell’Africa, creando nuove opportunità per i viaggiatori di volare meglio con Emirates e aiutando al contempo i turisti internazionali a esplorare una parte più ampia della regione, passando per Lagos. Restiamo impegnati a collaborare con partner strategici come Air Peace per rafforzare ulteriormente i settori dell’aviazione, del turismo e del commercio in Nigeria”.

Nowel Ngala, Chief Commercial Officer, Air Peace, ha dichiarato: “Questo interline agreement con Emirates rappresenta un passo importante nella visione strategica di Air Peace di collegare l’Africa ai mercati globali in modo più efficiente. Combinando la nostra solida presenza regionale con l’ampia rete internazionale di Emirates, offriamo una connettività impeccabile, un’esperienza di viaggio migliorata e un maggiore accesso alle principali destinazioni globali per i viaggiatori africani. Questa partnership rafforza ulteriormente il ruolo di Air Peace come ponte fondamentale tra l’Africa e l’ecosistema dell’aviazione globale”.

“Emirates opera un Boeing 777-300ER sulla sua rotta Dubai-Lagos, offrendo ai viaggiatori una delle migliori esperienze di volo. Essendo una delle due sole compagnie aeree a operare una cabina di First Class in Nigeria, Emirates offre un’esperienza di viaggio senza pari, caratterizzata da comfort, privacy e dettagli di lusso.

Con una flotta di oltre 50 aeromobili, tra cui Boeing 777, Boeing 737 ed Embraer, Air Peace opera un network in continua espansione di servizi domestici, regionali e internazionali, collegando le principali città africane e non solo. La compagnia aerea continua a impegnarsi a rafforzare la connettività intra-africana, a sostenere il commercio e il turismo e a contribuire in modo significativo allo sviluppo economico dell’intero continente.

Per usufruire dell’Emirates and Air Peace interline, i biglietti possono essere prenotati su emirates.com, flyairpeace.com o tramite agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)