GE Aerospace dimostra con successo un narrowbody hybrid electric engine system in ground test

GE Aerospace ha annunciato oggi un nuovo traguardo di test per la hybrid electric aviation, dimostrando con successo power transfer, extraction and injection in un high-bypass commercial turbofan engine.

“I test a terra di un Passport engine modificato sono stati completati nel 2025 al Peebles Test Operation come parte del NASA Turbofan Engine Power Extraction Demonstration project. I team tecnici hanno approfondito la comprensione dell’hybrid electric engine system integration, oltre ai componenti autonomi.

GE Aerospace sta sviluppando una narrowbody hybrid electric architecture che incorpora electric motor/generators in un gas turbine engine per integrare la potenza durante le diverse fasi di funzionamento. Il design ottimizza le prestazioni e crea un sistema che può funzionare con o senza accumulo di energia come le batterie”, afferma GE Aerospace.

“La Hybrid electric propulsion è fondamentale per il modo in cui GE Aerospace sta ridefinendo il futuro del volo”, ha affermato Arjan Hegeman, vice president of future of flight for GE Aerospace. “Il nostro ultimo traguardo ha dimostrato con successo una narrowbody hybrid electric engine architecture che non richiede lo stoccaggio di energia per funzionare. È un passo fondamentale per rendere il volo ibrido elettrico una realtà per l’aviazione commerciale, con tecnologie che soddisfano le esigenze dei clienti in termini di maggiore efficienza, durata e autonomia”.

“I test hanno superato i parametri di prestazione tecnica della NASA. La NASA ha basato queste misure sugli input del settore riguardo le capacità dei motori che fornirebbero significativi risparmi sui costi del carburante per l’aviazione statunitense, soddisfacendo allo stesso tempo i requisiti di potenza dei futuri aerei.

La Power Extraction Demonstration è uno dei numerosi sforzi che GE Aerospace ha intrapreso per maturare tecnologie per motori aeronautici più elettrici attraverso il CFM International RISE program.

Le tecnologie del programma CFM RISE stanno maturando verso i test a terra e in volo in questo decennio, con lavori in corso sull’integrazione di velivoli e motori in collaborazione con i partner.

GE Aerospace ha raggiunto multiple hybrid electric milestones negli ultimi dieci anni, tra cui un test a terra nel 2016 di un’elica azionata da un motore elettrico. Nel 2022, GE Aerospace ha completato il primo test al mondo di un megawatt-class and multi-kilovolt (kV) hybrid electric propulsion system in altitude conditions fino a 45.000 piedi.

Una nuova partnership strategica e un investimento azionario annunciati nel 2025 con BETA technologies prevedono lo sviluppo di un hybrid electric turbogenerator for Advanced Air Mobility (AAM) applications”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)