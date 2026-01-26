Ryanair riporta un utile di 115 milioni di euro nel terzo trimestre (pre-exceptionals)

Ryanair informa: “Ryanair Holdings plc ha registrato un Profit After Tax (PAT) di 115 milioni di euro nel terzo trimestre (pre-exceptionals), rispetto a un solido PAT nel terzo trimestre dell’anno precedente di 149 milioni di euro. Un onere eccezionale di 85 milioni di euro è un accantonamento per circa il 33% della sanzione dell’AGCM italiana.

I punti salienti del terzo trimestre includono: il traffico è cresciuto del 6%, raggiungendo i 47,5 milioni; ricavi per passeggero in aumento del 3% (tariffa media +4% e ricavi aggiuntivi +1%); forte controllo dei costi, con costi unitari stabili (pre-except. charge); 206 B737 “Gamechanger” nella flotta di 643 al 31 dicembre; 3 nuove basi e 106 nuove rotte in vendita per la S.26; carburante coperto all’80% per il FY27 a 67$ al barile; l’AGCM italiana ha imposto una multa di 256 milioni di euro, attualmente in appello”.

Ryanair Group CEO, Michael O’Leary, ha dichiarato: “I ricavi del terzo trimestre sono aumentati del 9% a 3,21 miliardi di euro. Gli scheduled revenue sono aumentati del 10%, a 2,10 miliardi di euro, con un traffico in crescita del 6% e tariffe in aumento del 4%. Gli ancillary revenue sono solidi, in crescita del 7% a 1,11 miliardi di euro. I costi operativi (pre-except. charge) sono aumentati del 6% a 3,11 miliardi di euro (flat per pax).

Il carburante del quarto trimestre del FY26 è coperto all’84% a 77 dollari al barile e ora abbiamo bloccato i risparmi per il FY27 con l’80% del nostro fabbisogno di carburante coperto a Circa 67 barili di dollari.

Il nostro stato patrimoniale è solido, con un rating creditizio BBB+ (sia Fitch che S&P) e una flotta di B737 non gravata da vincoli. Al 31 dicembre, la liquidità lorda ammontava a 2,4 miliardi di euro, dopo rimborsi di debiti per 1,2 miliardi di euro, investimenti in conto capitale per 1,4 miliardi di euro e distribuzioni agli azionisti per 0,6 miliardi di euro. La liquidità è ulteriormente rafforzata dal fondo di liquidità residuo del Gruppo, che presenta circa 1 miliardo di euro non utilizzato”.

“Al 31 dicembre, il Gruppo contava 206 B737-8200 “Gamechanger” nella sua flotta di 643 aeromobili. Prevediamo di ricevere gli ultimi 4 “Gamechanger” (210 in totale) entro la fine di febbraio, consentendo una crescita del traffico del 4% a 216 milioni di aeromobili il prossimo anno (FY27). Boeing prevede di ottenere la certificazione del MAX-10 durante l’estate 2026 ed è sempre più fiduciosa di raggiungere i propri obiettivi. Le date di consegna dei primi 15 MAX-10 di Ryanair sono previste per la primavera 2027, con 300 di questi aeromobili a basso consumo di carburante previsti per marzo 2034.

Quest’inverno, abbiamo assegnato la scarsa capacità di Ryanair a regioni e aeroporti che tagliano le aviation taxes e incentivano la crescita del traffico (come Albania, Italia, Marocco, Slovacchia e Svezia), spostando voli e rotte da mercati ad alto costo e non competitivi come Austria, Belgio, Germania e Spagna. Questa tendenza prosegue nel S.26, con oltre 106 nuove rotte in vendita (incluse 3 nuove basi a Rabat, Tirana e Trapani).

Prevediamo che la European short-haul capacity rimarrà limitata almeno fino al 2030, poiché i due principali OEM rimangono in forte ritardo con le consegne di aeromobili. I vincoli di capacità del settore, uniti al nostro crescente vantaggio in termini di costi, al solido bilancio, al portafoglio ordini di aeromobili e alla resilienza operativa leader del settore, riteniamo faciliteranno la crescita controllata e redditizia di Ryanair fino a 300 milioni di passeggeri all’anno entro il FY34″, prosegue Michael O’Leary.

“Nel terzo trimestre, CDP (Carbon Disclosure Project) ha migliorato il rating di Ryanair ad A (era A-) e MSCI ha riconfermato il rating “A” del Gruppo. Abbiamo ricevuto 7 nuovi Gamechanger (4% di posti in più, 16% di carburante e CO2 in meno) e abbiamo beneficiato dell’ammodernamento delle winglets su circa il 65% della nostra flotta di B737NG (1,5% di consumo di carburante in meno e 6% di rumore in meno). Tutti i nostri (409) NG saranno ammodernati entro la fine del 2026 e prevediamo di avere tutti i 210 Gamechanger nella nostra flotta entro la fine di febbraio.

A fine dicembre, l’AGCM italiana ha imposto una multa di 256 milioni di euro a Ryanair per la nostra politica di distribuzione diretta ai consumatori in Italia. Riteniamo che questa multa verrà annullata in appello, poiché ignora e contraddice la sentenza della Corte d’Appello di Milano del gennaio 2024. Sia noi che i nostri consulenti legali italiani siamo fiduciosi che i Tribunali annulleranno questa sentenza dell’AGCM in appello”, continua Michael O’Leary.

“Prevediamo una crescita del traffico del 4% per il FY26, raggiungendo quasi 208 milioni di passeggeri (in precedenza 207 milioni), grazie alla forte domanda e alle consegne Boeing anticipate rispetto alle previsioni. I costi unitari hanno registrato un andamento positivo e continuiamo a prevedere solo una modesta inflazione dei costi unitari per il FY26, poiché le consegne dei B-8200, la copertura del carburante e l’efficace controllo dei costi contribuiscono a compensare l’aumento delle tariffe ATC, i maggiori costi ambientali e il ridimensionamento della compensazione per i ritardi di consegna dell’anno scorso.

Sebbene il quarto trimestre non tragga beneficio dalla Pasqua, le tariffe sono in crescita rispetto all’anno precedente e ora riteniamo che le tariffe per l’intero anno supereranno la crescita precedentemente stimata. In questa fase, orientiamo con cautela il FY26 PAT (pre-exceptional) in un intervallo compreso tra 2,13 e 2,23 miliardi di euro. Il risultato finale del FY26 rimane esposto a sviluppi esterni avversi nel quarto trimestre, tra cui l’escalation dei conflitti, shock macroeconomici e qualsiasi ulteriore impatto di ripetuti scioperi e cattiva gestione degli ATC europei” conclude Michael O’Leary, Ryanair Group CEO.

