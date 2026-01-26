Leonardo: progetto FITS4TOP, un salto nel futuro per l’addestramento avanzato al volo militare

Leonardo proietta nel futuro la formazione avanzata dei piloti militari con il progetto internazionale FITS4TOP (Future Integrated Training System for TOP Pilots), un innovativo “sistema di sistemi” per potenziare le attuali capacità Live, Virtual and Costructive del syllabus addestrativo dei piloti militari.

“Il progetto FITS4TOP è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Europeo per lo Sviluppo Industriale della Difesa (EDIDP) 2019, un programma industriale dell’UE che sostiene la competitività e la capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione. È integrato senza soluzione di continuità nel jet da addestramento M-346 e nei suoi Sistemi di Addestramento a Terra (GBTS).

Si tratta di un innovativo “sistema di sistemi” che sfrutta hardware e software avanzati, intelligenza artificiale, realtà aumentata, nuovi sensori, datalink e avionica di bordo aggiornati allo stato dell’arte, per potenziare le attuali capacità LVC (Live, Virtual and Constructive) del syllabus addestrativo dei piloti militari – cioè la possibilità di fondere in un’unica missione aerei realmente in volo con elementi simulati e forze, amiche o nemiche, generate dal computer – declinandole in un più moderno contesto multi-dominio, caratterizzato da un’elevata interoperabilità”, afferma Leonardo.

“FITS4TOP si configura come un ambiente addestrativo estremamente digitalizzato, supportato da capacità di supercalcolo e cyber-resilience in cui l’allievo si addestra in volo, fronteggiando eventuali minacce aeree, marittime e terrestri.

Può interagire, in tempo reale, con istruttori e altri piloti al simulatore, confrontandosi con scenari di missione simulati sempre più complessi e verosimili, acquisendo e processando dati e informazioni, provenienti all’occorrenza anche da teatri reali e filtrati da assetti “amici”, come ad esempio il JTAC (Joint Terminal Attack Controller), elemento cardine nelle missioni di Close Air Support (CAS) che richiedono un elevato livello d’integrazione tra caccia in volo e operatori sul terreno”, prosegue Leonardo.

“Nei giorni scorsi si è tenuta nel sito produttivo di Leonardo a Venegono Superiore (VA), una prova delle potenzialità del progetto con un M-346 in volo e i relativi sistemi addestrativi a terra, per validare il dimostratore tecnologico di FITS4TOP.

L’evento, tenutosi alla presenza di istituzioni europee e di rappresentanti militari e dell’industria dei quattro Stati membri partecipanti (Italia, Danimarca, Francia e Romania), segna una pietra miliare nello sviluppo della struttura per capacità LVC avanzate nelle fasi di addestramento dei futuri piloti da combattimento in scenari multipli, rispondendo alle crescenti esigenze della Difesa europea, e conclude il ciclo di sviluppo tecnologico avviato nel 2020 sotto il coordinamento di Leonardo, con il coinvolgimento di eccellenze aeronautiche rappresentate da 6 partner (Italiana Ponti Radio, IFAD, MBDA, CS Group, METRA, INCAS) provenienti da 4 Stati Membri”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)