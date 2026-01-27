Boeing annuncia i risultati del quarto trimestre 2025

The Boeing Company ha registrato fourth quarter revenue pari a 23,9 miliardi di dollari, riflettendo un miglioramento delle prestazioni operative e un maggiore commercial delivery volume.

Il GAAP earnings per share di 10,23 dollari e il core earnings per share (non-GAAP) di 9,92 dollari riflettono principalmente una plusvalenza di 9,6 miliardi di dollari sulla vendita associata alla chiusura della Digital Aviation Solutions transaction, che ha aumentato l’earnings per share di 11,83 dollari. La società ha registrato un operating cash flow di 1,3 miliardi di dollari e un free cash flow (non-GAAP) di 0,4 miliardi di dollari.

Riguardo l’intero anno 2025, i ricavi pari a 89,5 miliardi di dollari e le 600 commercial deliveries riflettono i totali annuali più alti dal 2018. GAAP earnings per share per l’intero anno pari a 2,48 dollari, core earnings per share (non-GAAP) di 1,19 dollari.

Il total company backlog dell’azienda è cresciuto fino alla cifra record di 682 miliardi di dollari, riflettendo principalmente 1.173 Commercial Airplanes net orders nell’anno, con tutti e tre i segmenti a livelli record.

“Abbiamo compiuto progressi significativi nella nostra ripresa nel 2025 e abbiamo gettato le basi per mantenere il nostro slancio nell’anno a venire”, ha dichiarato Kelly Ortberg, Boeing president and chief executive officer. “Abbiamo completato l’acquisizione di Spirit AeroSystems e la vendita di alcune parti del Digital Aviation Solutions business e restiamo concentrati sulla promozione di operazioni stabili, sul completamento dei nostri programmi di sviluppo, sulla ricostruzione della fiducia con i nostri stakeholder e sul completo ripristino di Boeing come azienda iconica che tutti sappiamo possa essere”.

L’operating cash flow è stato pari a 1,3 miliardi di dollari nel trimestre, riflettendo maggiori consegne commerciali e tempistiche del capitale circolante. Gli incrementi in immobili, impianti e macchinari riflettono principalmente maggiori investimenti nei siti di Charleston e Saint Louis.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontavano a 29,4 miliardi di dollari, rispetto ai 23,0 miliardi di dollari di inizio trimestre, principalmente grazie ai 10,6 miliardi di dollari di proventi derivanti dalla chiusura della Digital Aviation Solutions transaction e dal free cash flow generato nel trimestre, parzialmente compensati dal rimborso del debito associato all’acquisizione di Spirit AeroSystems. Il debito era pari a 54,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 53,4 miliardi di dollari di inizio trimestre, principalmente a causa dell’acquisizione di Spirit AeroSystems. La società mantiene accesso a linee di credito per 10 miliardi di dollari, che rimangono inutilizzate.

Commercial Airplanes

I ricavi di Commercial Airplanes nel quarto trimestre, pari a 11,4 miliardi di dollari, e l’operating margin del (5,6%) riflettono principalmente l’aumento delle consegne e il miglioramento delle performance operative. I risultati includono anche gli impatti associati all’acquisizione di Spirit AeroSystems.

Durante il trimestre, il 737 program ha aumentato il tasso di produzione a 42 velivoli al mese e ha ricevuto l’approvazione dalla Federal Aviation Administration per iniziare la fase finale dei 737-10 certification flight testing. Il 787 program ha iniziato a portare la produzione a otto velivoli al mese e rimane concentrato sulla stabilizzazione di tale rateo. Nel trimestre, il 777X program ha avviato la Type Inspection Authorization 3 phase dei 777-9 certification flight testing e la società prevede ancora la prima consegna nel 2027.

Commercial Airplanes ha registrato 336 ordini netti nel trimestre, inclusi 105 737-10 e 5 787-9 per Alaska Airlines e 65 777-9 per Emirates. Commercial Airplanes ha consegnato 160 aerei e il backlog includeva oltre 6.100 aerei, per un valore record di 567 miliardi di dollari.

Defense, Space & Security

Defense, Space & Security ha riportato ricavi nel quarto trimestre pari 7,4 miliardi di dollari e l’operating margin del (6,8%) riflette la stabilizzazione delle performance operative e l’aumento dei volumi. I risultati includono anche 0,6 miliardi di dollari di perdite sul KC-46A program, principalmente dovute a maggiori production support and supply chain costs stimati.

Nel corso del trimestre, Defense, Space & Security si è aggiudicata un contratto dalla U.S. Air Force per 15 KC-46A Tanker, un contratto dall’U.S. Army per 96 elicotteri AH-64E Apache e ha consegnato il primo operational T-7A Red Hawk alla U.S. Air Force presso la Joint Base San Antonio-Randolph. Il backlog di Defense, Space & Security ha raggiunto la cifra record di 85 miliardi di dollari, di cui il 26% rappresentato da ordini provenienti da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Global Services

Il fatturato nel quarto trimestre di Global Services è stato di 5,2 miliardi di dollari, trainato dall’aumento del volume di ordini governativi. L’operating margin del 202,4% riflette principalmente un guadagno di 9,6 miliardi di dollari sulla vendita associata alla chiusura della Digital Aviation Solutions transaction.

Global Services si è aggiudicata ordini annuali record per 28 miliardi di dollari, incluso un contratto trimestrale per il C-17 flight deck replacement dall’U.S. Air Force e ha chiuso l’anno con un backlog record di 30 miliardi di dollari.

