Emirates: la campagna di recruiting continua in Italia anche nel 2026

Emirates continua la ricerca di personale di bordo in Italia anche nel 2026. A gennaio e febbraio si terranno nuovi open day in otto principali città: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Trieste, Bari, Palermo e Torino. Il calendario è il seguente:

Roma, Lazio – 31 gennaio, Grand Hotel Palace Rome, Via Vittorio Veneto, 70

Milano, Lombardia – 1° febbraio, Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli, 20

Firenze, Toscana – 3 febbraio, AC Hotel Firenze, Via Luciano Bausi, 5

Venezia, Veneto – 8 febbraio, Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, Via Orlanda, 1

Trieste, Friuli-Venezia Giulia – 10 febbraio, Hotel NH Trieste, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 7

Bari, Puglia – 15 febbraio, Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari, Via Capruzzi, 326

Palermo, Sicilia – 19 febbraio, Hotel NH Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B

Torino, Piemonte – 26 febbraio, Best Western Plus Executive Hotel and Suites, Via Nizza, 28

“Questi appuntamenti rientrano nel piano strategico della compagnia aerea di continuare a investire sul personale in Italia. La compagnia aerea ha organizzato numerosi open day nel nostro Paese, e oggi più di 922 italiani fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates, che conta oltre 25.530 membri.

In linea con la capillarità del network dell’azienda e della diversità dei membri del suo equipaggio di cabina, con l’obiettivo di portare alta la bandiera dello stile di vita dinamico di Dubai, la ricerca di nuovo personale di bordo arriva, in uno dei momenti più entusiasmanti della storia di Emirates: il riammodernamento degli A380 con l’inserimento della nuova classe di volo Premium Economy, la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e Boeing 777X.

La ricerca di nuovo personale di bordo è indirizzata soprattutto a coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore dell’hospitality. La compagnia aerea invita, infatti, i neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time; coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti; e le persone desiderose di intraprendere un’entusiasmante carriera in giro per il mondo. I nuovi assunti faranno parte della più grande compagnia aerea internazionale del mondo e di uno dei marchi più iconici, oltre ad apprendere le competenze in materia di ospitalità e di vita dai migliori formatori del settore”, afferma Emirates.

“La compagnia aerea con sede a Dubai è alla ricerca di persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma al tempo stesso personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. E, dato che la sicurezza è una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza. Tutto l’equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all’avanguardia della compagnia aerea a Dubai.

Emirates offre ai candidati straordinarie opportunità di carriera, con eccellenti strutture di formazione e un’ampia gamma di programmi di sviluppo per i suoi dipendenti. Tutti i membri dell’equipaggio della compagnia aerea risiedono nell’eccitante città cosmopolita di Dubai e godono di un interessante pacchetto di lavoro che comprende una serie di benefit come uno stipendio esente da imposte, un alloggio fornito dalla compagnia, il trasporto da e verso l’aeroporto, un’ottima copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative a Dubai. Il crescente network globale di Emirates offre molte opportunità di viaggio e si estende su sei continenti. L’equipaggio di bordo di Emirates gode di interessanti agevolazioni di viaggio per sé, per le proprie famiglie e per gli amici in tutte le destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea.

Tutti i nuovi membri dell’equipaggio di cabina seguono un’intensa formazione di 8 settimane sui più alti standard di ospitalità, sicurezza e fornitura di servizi nella modernissima struttura di Emirates a Dubai. Per non parlare delle preziose competenze personali acquisite lavorando all’interno di una comunità di equipaggi diversi e sperimentando nuove destinazioni e culture attraverso la rete Emirates“, prosegue Emirates.

“Per gli aspiranti membri dell’equipaggio, l’opportunità di entrare a far parte di Emirates è a un solo evento di reclutamento. Per saperne di più sui requisiti, i benefit, il programma di formazione, il calendario globale degli eventi di reclutamento e per candidarsi, visitare la pagina Emirates Cabin Crew careers qui: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)