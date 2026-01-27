News Brevi – 27.01.2026

ITALIA-LITUANIA: SIGLATO IL TECHNICAL ARRANGEMENT PER L’ADDESTRAMENTO AL VOLO DEL PERSONALE LITUANO – È stato firmato lunedì 19 gennaio, presso la Sala delle Costellazioni Minori del Palazzo Aeronautica, a Roma, il Technical Arrangement (TA) tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica di Lituania relativo al “Flight training of the Lithuanian Air Force Military Personnel in Italy”. Il documento è stato sottoscritto, in modalità disgiunta, dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva e dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Lituana, Colonnello Antanas Matutis. L’accordo disciplina l’erogazione dei corsi di addestramento ai piloti della Lithuanian Air Force (LTAF), con particolare riferimento alle attività formative MPL – Phase III (ME-MP) – Military Pilot License e MCC – Multi Crew Coordination, previste all’interno della pipeline addestrativa dell’Aeronautica Militare. La proposta formativa italiana nel settore dell’addestramento al volo ha rappresentato l’elemento chiave nella definizione della cooperazione con la LTAF, rendendo necessario aggiornare la cornice normativa. L’accordo sostituisce e aggiorna il precedente documento del 2013, ora non più idoneo a rispondere pienamente alle esigenze formative e operative delle parti. Il TA entrerà in vigore alla data della firma e regolamenterà tutti i corsi dell’iter addestrativo descritto, erogati dal 204° Gruppo Volo presso la Scuola Addestramento Trasporti Aerei (SATA), sul sedime di Pratica di Mare, in favore del personale lituano, e avrà una durata a tempo indeterminato, dando continuità e stabilità alla cooperazione bilaterale. La sottoscrizione di questa intesa fornisce una solida cornice normativa, amministrativa e procedurale per tutte le attività connesse alla fornitura di training al personale LTAF. Essa contribuisce a consolidare il riconoscimento internazionale dell’elevata qualità dell’offerta formativa dell’Aeronautica Militare. L’ampiezza e la qualità del training offerto sono riconosciute da numerose forze aeree alleate che, negli ultimi anni, hanno scelto l’Italia per l’addestramento dei propri piloti militari, coerentemente con iniziative analoghe già illustrate attraverso accordi con altre nazioni alleate. La SATA, struttura dipendente dal Comando Scuole AM/3ª Regione Aerea di Bari, utilizza i moderni aeromobili P-180 “EVO+” per l’addestramento avanzato su velivoli plurimotore, finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota militare secondo il nuovo iter IPTS 2020. La scuola eroga anche formazione “Multi Crew”, assicurando la standardizzazione dell’addestramento nelle linee operative e il conseguimento delle qualifiche e licenze di volo riconosciute dall’ENAC (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A ROMA – Si è concluso ieri con l’atterraggio a Roma il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba di appena tre mesi, in imminente pericolo di vita, ricoverata presso l’ospedale SS.Ma Annunziata di Sassari e bisognosa di essere trasferita con la massima urgenza presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Alghero nel pomeriggio. Atterrato intorno alle 17, la piccola è stata subito imbarcata insieme al genitore e all’equipe medica. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto romano, avvenuto poco prima delle 18, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

61° STORMO: CONSEGNATE LE “AQUILE TURRITE” AI NUOVI PILOTI MILITARI – Si è svolta giovedì 22 gennaio 2026, presso la “Conferenze Room” della scuola di volo salentina, la cerimonia di consegna dei Brevetti di Pilota Militare ad undici allievi piloti: sette dell’Aeronautica Militare italiana, due appartenenti alla Royal Saudi Air Force e altri due della Republic of Singapore Air Force. Un dato che conferma, ancora una volta, il 61° Stormo come una delle principali realtà formative a livello internazionale, quotidianamente impegnata nella preparazione dei futuri piloti militari, nel segno dell’eccellenza, dell’innovazione e della cooperazione tra le nazioni. Particolarmente emozionante è stato il momento in cui i giovani piloti, accompagnati da un proprio familiare, sono saliti sul palco per ricevere l’ambito brevetto. Il conferimento dell’Aquila Turrita, che costituisce uno dei passaggi più significativi nella carriera di ogni pilota militare, sancisce il completamento di un lungo e articolato percorso addestrativo, durante il quale gli allievi hanno affrontato attività teoriche, sessioni ai simulatori e missioni reali, tutte finalizzate allo sviluppo delle capacità di pilotaggio, anche in contesti operativi complessi, e di gestione delle emergenze. Nel corso del suo intervento il Comandante del 61° Stormo, Colonnello pilota Gianfranco Liccardo, dopo aver ricordato che la scuola di volo di Galatina, costituita nel 1946, addestra allievi piloti da 80 anni, ha rivolto un messaggio ai neo brevettati: “Con l’Aquila Turrita che oggi portate sul petto entrate ufficialmente nella grande famiglia dei piloti militari. Per raggiungere questo obiettivo vi siete impegnati con costanza, dedizione e spirito di sacrificio. Il mio auspicio è di essere stato in grado di consegnare all’Aeronautica Militare italiana e alle forze aeree di Arabia Saudita e Singapore, oltre che degli ottimi piloti, delle persone migliori, sotto ogni profilo”. Poi, rivolgendosi ai tanti familiari presenti: “Vi considero un elemento fondamentale del loro odierno successo. Condividete con loro questa festa: siete voi, infatti, ad aver alimentato quella fiamma su cui si sono sviluppate la loro personalità e le loro migliori qualità”. La gran parte dei nuovi piloti militari proseguiranno l’addestramento, sempre sotto la guida del 61° Stormo, presso il 212° Gruppo Volo/IFTS (International Flight Training School) dislocato sulla base di Decimomannu in Sardegna, dove frequenteranno l’ultima fase formativa sul sistema T-346. Il 61° Stormo, che dipende dal Comando delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari, è strutturato per fornire una preparazione performante e attagliata alla formazione del pilota destinato alle linee aerotattiche. Nello specifico, la scuola, delle quattro fasi che compongono il percorso addestrativo completo di un pilota (la prima fase – di selezione al volo – si svolge presso il 70° Stormo di Latina), eroga la formazione di fase 2 (Primary Pilot Training – comune a tutti gli allievi piloti militari e finalizzata all’individuazione delle linee su cui voleranno), di fase 3 (Specialized Pilot Training – rivolta esclusivamente agli allievi piloti selezionati per le linee “Fighter”) e della quarta e ultima fase (denominata “Lead In to Fighter Training“, propedeutica al successivo impiego sui velivoli fighter di ultima generazione) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN: AL LAVORO PER RIPRENDERE LE OPERAZIONI REGOLARI DOPO LA TEMPESTA INVERNALE FERN – American informa: “Tutti al lavoro per mantenere operative le nostre operazioni dopo la tempesta invernale Fern. Cinque dei nostri nove aeroporti hub sono stati significativamente colpiti da questa tempesta di grandi dimensioni e di forte impatto. Tra questi, il nostro hub più grande, il Dallas Fort Worth International Airport (DFW), dove le operazioni sono state notevolmente compromesse dalle precipitazioni ghiacciate e dalle temperature costantemente sotto lo zero. I team di American Airlines stanno lavorando 24 ore su 24, in collaborazione con gli operatori aeroportuali, i partner fornitori e i partner federali, tra cui FAA, CBP e TSA, per potenziare le operazioni in sicurezza in queste località. Siamo profondamente dispiaciuti per i disagi causati da questo evento meteorologico e ringraziamo i membri del nostro team, molti dei quali stanno lavorando straordinariamente e continuano a sfidare le condizioni meteorologiche in sicurezza, prendendosi cura del maggior numero possibile di clienti. Si consiglia ai clienti di consultare l’app American Airlines e il sito aa.com per conoscere lo stato aggiornato dei voli e di usufruire della flessibilità aggiuntiva offerta dai due travel alerts che abbiamo emesso per la tempesta invernale Fern”. Heather Garboden, Chief Customer Officer, American, in una lettera ai clienti, afferma: “Le ultime 48 ore sono state incredibilmente impegnative per chi ha dovuto affrontare la tempesta invernale Fern, che continua a rappresentare un problema per gli spostamenti in tutto il Paese. A nome di tutto il personale di American, desidero assicurarvi che tutti sono stati al lavoro per mantenere operative le nostre attività. Cinque dei nostri nove hub sono stati significativamente colpiti da questa tempesta di grandi dimensioni e dirompente. Il nostro hub più grande, Dallas Fort Worth International Airport (DFW), che tocca un numero significativo dei voli che operiamo ogni giorno, è stato colpito in modo particolarmente duro da condizioni meteorologiche da record. Fern sta colpendo anche città che in genere non dispongono delle infrastrutture necessarie per gestire queste condizioni, il che a sua volta ha portato a problemi di personale, poiché i membri del team, i fornitori e i partner federali hanno difficoltà a circolare sulle strade. Siamo profondamente dispiaciuti per i disagi causati da questo evento meteorologico e ringraziamo i membri del nostro team, molti dei quali stanno lavorando straordinariamente e continuano a sfidare le intemperie in sicurezza, mentre si concentrano sull’assistenza al maggior numero possibile di clienti. Durante i tuoi viaggi questa settimana, ti invitiamo a consultare l’app American Airlines e il sito aa.com per conoscere lo stato aggiornato dei voli e ad approfittare della flessibilità aggiuntiva offerta”.

DELTA: PROSEGUE IL RECUPERO DELLE OPERAZIONI DOPO LA TEMPESTA INVERNALE FERN – Delta informa: “Delta sta ripristinando gradualmente le operazioni dopo la tempesta invernale Fern. Sebbene le condizioni nel Nord-Est continuino a presentare sfide operative, il personale Delta sta lavorando instancabilmente per trasportare i clienti in modo sicuro ed efficiente. Sono probabili ulteriori modifiche agli orari a Boston e JFK, poiché i team stanno gestendo i vincoli di gate dovuti all’accumulo di neve e ai ground delay programs. Nonostante la limitazione a una sola pista, le operazioni di LGA si sono stabilizzate e rimangono stabili. Sono disponibili opzioni flessibili per i clienti nelle aree colpite per modificare i propri voli senza costi aggiuntivi. I clienti che viaggiano oggi sono invitati a continuare a controllare l’app Delta o il sito delta.com per informazioni aggiornate sullo stato del volo”.

TURKISH AIRLINES ANNUNCIA UNA CODESHARE PARTNERSHIP CON AIR MONTENEGRO – Turkish Airlines ha annunciato una codeshare partnership con Air Montenegro. L’accordo mira a migliorare le opzioni di viaggio tra la Turchia e il Montenegro. In base all’accordo di codeshare, Turkish Airlines apporrà il proprio codice di volo sui servizi operati da Air Montenegro nelle tratte Istanbul-Tivat e Istanbul-Podgorica, offrendo una migliore connettività via Istanbul, uno dei principali hub al mondo. Air Montenegro apporrà il proprio codice non solo sui servizi tra i due Paesi, ma anche sui voli di Turkish Airlines per Dubai e Baku. Bilal Eksi, Chief Executive Officer, Turkish Airlines, afferma: “Oltre a essere uno dei principali hub dell’aviazione mondiale, Istanbul funge da ponte strategico che collega Europa e Asia. La nostra collaborazione con Air Montenegro non solo darà nuovo slancio al traffico tra la Turchia e il Montenegro, ma genererà anche sinergie per il turismo e il commercio”. Vukanin Stojanovic, Chief Executive Officer di Air Montenegro, ha dichiarato: “Questa partnership in codeshare con Turkish Airlines rappresenta un passo importante nel rafforzamento dei collegamenti internazionali del Montenegro. Combinando la nostra rete regionale con la portata globale di Turkish Airlines, offriamo più destinazioni, maggiore flessibilità e un’esperienza di viaggio di alta qualità, sostenendo al contempo lo sviluppo dei legami culturali ed economici tra i nostri due Paesi”.

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “Sulla base delle più recenti analisi di sicurezza, abbiamo deciso di riprendere le operazioni per Dammam e Riyadh secondo il regular schedule a partire da martedì 27 gennaio. Stiamo attualmente valutando opzioni per Dubai e Tel Aviv. Stiamo monitorando attentamente la situazione. Tutti i passeggeri interessati dai voli cancellati negli ultimi giorni a causa della situazione in Medio Oriente sono stati riprenotati. I viaggiatori che preferiscono non viaggiare più possono richiedere un rimborso per il volo originale”.

UNITED RAGGIUNGERA’ 750 VOLI AL GIORNO DA CHICAGO LA PROSSIMA ESTATE – United informa: “United ha annunciato oggi che quest’estate raggiungerà i 750 voli al giorno dal Chicago O’Hare International Airport (ORD), 200 in più rispetto al suo principale concorrente e la programmazione più ampia mai effettuata da una compagnia aerea operante qui. Nel corso del 2026, la compagnia aerea offrirà un servizio non-stop verso 222 destinazioni, tra cui 47 città internazionali in Europa, Asia e Sud America, oltre a 175 destinazioni negli Stati Uniti. A partire da aprile, e in vendita dal 29 gennaio, la compagnia aerea sta rafforzando la connettività nel Midwest con cinque nuove rotte da ORD verso città come: Champaign/Urbana, Illinois (CMI); Kalamazoo, Michigan (AZO); Lansing, Michigan (LAN); La Crosse, Wisconsin (LSE); Bloomington/Normal, Illinois (BMI). Alla fine del 2025, la compagnia aerea ha anche annunciato che avrebbe aggiunto voli verso città come Santa Barbara, California (SBA); Monterey, California (MRY); Eugene, Oregon (EUG); Bristol/Tri-Cities, Tennessee (TRI), Erie, Pennsylvania (ERI); Rochester, Minnesota (RST); Wausau, Wisconsin (CWA); Marquette, Michigan (MQT) e altre destinazioni nell’ambito della programmazione estiva 2026. Oltre a migliorare i collegamenti tra ORD e le piccole e medie comunità, più di 80 città riceveranno voli aggiuntivi per offrire ai clienti ancora più opzioni da Chicago, tra cui destinazioni di viaggio popolari come Boston (BOS), Nashville (BNA), Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO) e Dallas (DFW). Si prevede che l’hub di Chicago di United diventerà il terzo più grande hub gestito da una compagnia aerea negli Stati Uniti, e il programma estivo della compagnia aerea rafforza il ruolo di ORD come principale hub del Midwest e principale gateway globale, dopo i livelli record di passeggeri registrati nel 2025”. “Abbiamo trascorso l’ultimo decennio a sviluppare e attuare una strategia incentrata sulla fidelizzazione dei clienti offrendo loro un valore aggiunto quando volano con United”, ha dichiarato lo United Vice President of ORD, Omar Idris. “Questa crescita a O’Hare evidenzia il nostro impegno a investire nella nostra rete, nei clienti e nelle assunzioni nella città che chiamiamo casa”. “United opererà anche voli giornalieri da ORD a Guadalajara, in Messico (GDL), dall’8 al 27 giugno, fornendo servizi per le grandi partite di calcio internazionali. Con questa aggiunta, United avrà un servizio diretto da Chicago a tutte le 16 città che ospiteranno grandi partite di calcio internazionali nel 2026”, conclude United.

RTX COMUNICA I RISULTATI FINANZIARI DEL QUARTO TRIMESTRE 2025 E DELL’INTERO ANNO – RTX annuncia i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2025 e annuncia il 2026 outlook. Nel quarto trimestre 2025, vendite pari a 24,2 miliardi di dollari, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente e del 14% in termini organici; GAAP EPS di 1,19 dollari; adjusted EPS di 1,55 dollari, in aumento dell’1% rispetto all’anno precedente; operating cash flow pari a 4,2 miliardi di dollari; free cash flow pari a 3,2 miliardi di dollari; company backlog pari a 268 miliardi di dollari, inclusi 161 miliardi di dollari di attività commerciali e 107 miliardi di dollari di attività di difesa. Per l’intero anno 2025, vendite pari a 88,6 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente e dell’11% in termini organici; GAAP EPS di 4,96 dollari; adjusted EPS di 6,29 dollari, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente; operating cash flow pari a 10,6 miliardi di dollari; free cash flow pari a 7,9 miliardi di dollari, in aumento di 3,4 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente. Outlook per il full year 2026; adjusted sales da $92,0 a $93,0 miliardi; adjusted EPS $6,60 – $6,80; free cash flow $8,25 – $8,75 miliardi. “RTX ha registrato sales, adjusted EPS and free cash flow solidi nel 2025, grazie alla nostra continua attenzione alle performance operative e all’esecuzione”, ha dichiarato Chris Calio, Presidente e CEO di RTX. “Entriamo nel 2026 con grande slancio e siamo ben posizionati per realizzare il nostro 2026 financial outlook. Restiamo concentrati sugli investimenti in nuove competenze, sull’espansione della capacità produttiva e sull’esecuzione del nostro portafoglio ordini per soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti”.

COLLINS AEROSPACE: I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2025 – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace ha registrato fourth quarter 2025 reported and adjusted sales in crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Escludendo l’impatto delle cessioni, l’aumento è stato trainato da un aumento del 9% in commercial OE, da un aumento del 13% nel commercial aftermarket e da un aumento del 2% in defense. L’incremento delle commercial OE sales è stato trainato principalmente dall’aumento dei volumi sulle piattaforme widebody e narrowbody, mentre l’incremento delle commercial aftermarket sales è stato trainato dalla crescita delle forniture, dei ricambi e delle riparazioni. L’aumento delle vendite nel settore difesa è stato trainato dall’aumento dei volumi in diversi programmi. Collins Aerospace ha registrato un operating profit di 1,402 miliardi di dollari, in crescita del 27% rispetto all’anno precedente. L’adjusted operating profit di 1,223 miliardi di dollari è aumentato dell’1% rispetto all’anno precedente”.

PRATT & WHITNEY: I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2025 – Pratt & Whitney informa: “Pratt & Whitney ha registrato fourth quarter reported and adjusted sales pari a 9,496 miliardi di dollari, in aumento del 25% rispetto all’anno precedente. La crescita delle vendite è stata trainata da un aumento del 28% in commercial OE, da un aumento del 21% in commercial aftermarket e da un aumento del 30% in military. L’incremento delle commercial OE sales è stato trainato da volumi più elevati e da un mix favorevole nei large commercial engines, mentre l’incremento in commercial aftermarket è stato trainato da volumi più elevati. L’aumento delle vendite nel settore militare è stato trainato da un maggiore volume di produzione dell’F135 e da un maggiore volume di supporto su diverse piattaforme, tra cui l’F135 e l’F100. Pratt & Whitney ha registrato un operating profit di 773 milioni di dollari, in aumento del 53% rispetto all’anno precedente. L’adjusted operating profit di 776 milioni di dollari è aumentato dell’8% rispetto all’anno precedente”.

DELTA AGGIUNGE VOLI PER I TIFOSI DIRETTI NELLA BAY AREA DA BOSTON E SEATTLE – Delta sta aggiungendo voli aggiuntivi per i tifosi diretti nella Bay Area da Boston e Seattle. I clienti possono anche seguire la partita in diretta TV sugli schermi dei loro sedili. “Momenti come il big game uniscono le persone e Delta è orgogliosa di aiutare i nostri clienti a essere presenti per il divertimento e a tifare per le loro squadre”, ha dichiarato Amy Martin, vice president – network planning. “Dalle opzioni di partenza aggiuntive ai numerosi gateway della Bay Area, l’orario ampliato di Delta si basa sulla nostra solida rete domestica esistente, progettata per soddisfare la crescente domanda e far sì che i clienti continuino a volare”.

EASYJET: ULTIMA SETTIMANA PER LA BIG ORANGE SALE NEL REGNO UNITO – easyJet informa: “La Big Orange Sale di easyJet in UK, iniziata il 23 dicembre, terminerà il 3 febbraio e per l’ultima settimana easyJet aumenterà lo sconto al 25% su rotte selezionate per i britannici che desiderano esplorare l’Europa e oltre. Tariffe scontate sono disponibili su voli easyJet selezionati da e per il Regno Unito tra il 26 gennaio e il 13 dicembre 2026, sulla rete di voli a corto raggio della compagnia aerea che copre l’Europa e oltre”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Aumentando oggi il nostro sconto Big Orange Sale al 25%, i clienti possono approfittare delle nostre tariffe convenienti e programmare una meritata vacanza nel 2026. Con oltre 45 nuove rotte dal Regno Unito disponibili quest’anno, i clienti possono scegliere tra voli e pacchetti vacanze verso un massimo di 140 destinazioni in tutta Europa e oltre, sia per tornare nella loro meta preferita per le vacanze, sia per scoprire un posto nuovo”.

LOCKHEED MARTIN, PG&E CORPORATION, SALESFORCE E WELLS FARGO LANCIANO EMBERPOINT™ – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin, PG&E Corporation, Salesforce e Wells Fargo hanno annunciato il lancio di EMBERPOINTTM LLC, una purpose-built venture per integrare next-generation wildfire solutions per aiutare i soccorritori a rilevare, prevenire e combattere incendi boschivi catastrofici. Questa partnership stabilirà un nuovo standard nella sicurezza antincendio, consentendo progressi maggiori di quelli che una singola azienda potrebbe raggiungere da sola. EMBERPOINTTM utilizzerà l’intelligenza artificiale, sistemi autonomi e tecnologie integrate di comando e controllo per aiutare i soccorritori a rilevare gli incendi in anticipo, prevenirne la propagazione e migliorare il coordinamento degli interventi di mitigazione. Agenzie e aziende di servizi pubblici avranno accesso a sistemi collaudati e all’avanguardia senza l’onere dei costi di sviluppo, consentendo alle comunità di beneficiare di una prevenzione degli incendi boschivi avanzata e conveniente”.