Il primo satellite Airbus Pléiades Neo Next sarà lanciato all’inizio del 2028

Airbus lancerà il suo primo satellite Pléiades Neo Next all’inizio del 2028 dallo spazioporto europeo di Kourou, Guyana francese. Il satellite sarà lanciato con un Vega C rocket di Avio.

“Con il programma Pléiades Neo Next, Airbus sta rafforzando le sue Earth Observation capabilities and services per rimanere all’avanguardia nelle tecnologie geospaziali. Questo nuovo programma porterà a nuove risorse e capacità satellitari, tra cui una risoluzione nativa di 20 cm”, afferma Airbus.

“Il programma Pléiades Neo Next si basa sul successo della nostra attuale costellazione Pléiades Neo, che serve clienti governativi e commerciali in tutto il mondo”, ha dichiarato Eric Even, Head of Space Digital at Airbus Defence and Space. “Questo programma migliorerà ulteriormente il nostro standard di eccellenza in termini di qualità, prestazioni e affidabilità per fornire immagini, servizi e applicazioni di geointelligence”.

“Il programma Pléiades Neo Next è finanziato, prodotto e gestito da Airbus Defence and Space, con la full image capacity disponibile per un’ampia gamma di settori, tra cui difesa e intelligence, agricoltura, ambiente, servizi marittimi, risposta alle catastrofi, mappatura, servizi basati sulla posizione, ingegneria civile, pianificazione urbana e servizi di pubblica utilità.

Gli utenti continueranno a poter assegnare direttamente i satelliti Airbus fino a poche decine di minuti prima del loro sorvolo dell’area di interesse. Le immagini saranno ricevute tramite le Direct Receiving Stations (DRS) del cliente a terra o sulla piattaforma digitale OneAtlas, subito dopo la raccolta, consentendo applicazioni mission-critical.

Insieme, i satelliti Pléiades Neo e Pléiades Neo Next offriranno una maggiore rivisitazione in qualsiasi punto della Terra, fino a diverse volte al giorno, insieme alla migliore risoluzione spaziale e precisione di geolocalizzazione disponibili sul mercato. Oltre alla risoluzione nativa migliorata, lo sviluppo di Pléiades Neo Next migliorerà ulteriormente il segmento di terra, il DRS e la piattaforma OneAtlas, con conseguente aumento della capacità di richiesta di immagini e ottimizzazione del tempo tra richiesta, acquisizione e ricezione”, prosegue Airbus.

“Con Pléiades Neo Next, Airbus sta rafforzando le sue capacità e i suoi servizi di osservazione della Terra per rimanere all’avanguardia nelle tecnologie geospaziali. La flotta Airbus include costellazioni satellitari sia ottiche che radar, garantendo servizi e applicazioni complementari, tra cui diverse risoluzioni, capacità in qualsiasi condizione meteo e capacità diurne e notturne. Parallelamente, Airbus sta sviluppando nuove capacità basate su piattaforme stratosferiche”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)