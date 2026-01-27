Embraer presenta l’E195-E2 e il KC-390 Millennium al Singapore Airshow

Embraer ha annunciato la sua presenza alla decima edizione del Singapore Airshow, che si terrà dal 3 all’8 febbraio. L’azienda esporrà l’E195-E2 e il multi-mission KC-390 Millennium tactical transport aircraft.

“La forte presenza di Embraer al Singapore Airshow dimostra il suo impegno per la crescita nella regione Asia-Pacifico e celebra diversi traguardi chiave degli ultimi anni:

– Significativo slancio nel settore aereo per Embraer Commercial Aviation, con Scoot che opera l’intera flotta di E190-E2 su più destinazioni nella regione dall’inizio delle sue E2 operations nel maggio 2024; il primo E190-E2 di Virgin Australia che entrerà in servizio nel novembre 2025; All Nippon Airways (ANA) che ordinerà 15 aeromobili E190-E2 con opzioni per altri cinque aeromobili.

– Embraer Defense & Security ha firmato un Memorandum d’Intesa con la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) della Corea del Sud.

– L’inaugurazione del suo ufficio indiano a Nuova Delhi, che si aggiunge alla rete di uffici nella regione Asia-Pacifico.

– Embraer Defense & Security e Mahindra Group hanno stipulato uno Strategic Cooperation Agreement (SCA) per sviluppare la soluzione C-390 Millennium per l’Indian Air Force Medium Transport Aircraft (MTA) program.

– L’installazione del primo Asia Pacific E-Jets E2 full flight simulator (FFS) da parte della joint venture Embraer-CAE Training Services (ECTS).

Questi progressi rafforzano l’impegno regionale di Embraer ed espandono la sua presenza in tutte le business units: Commercial Aviation, Defense, Executive Jets, Services & Support”, afferma Embraer.

“La dinamica regione Asia-Pacifico è un motore di crescita chiave per Embraer e intravediamo significative opportunità nei settori aerospaziale e della difesa”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Le compagnie aeree della regione considerano sempre più gli E-Jets e gli E2 come asset strategici per rafforzare la connettività nell’area Asia-Pacifico. Allo stesso tempo, vediamo un forte potenziale per il KC-390 Millennium, poiché l’aereo continua a guadagnare popolarità a livello globale, dimostrando la sua capacità multi-missione, l’affidabilità e l’efficienza”.

“Anche Eve Air Mobility, parte del gruppo Embraer, sarà presente alla fiera. Nel dicembre 2025 Eve ha completato il primo volo del suo uncrewed, full scale eVTOL prototype presso la test facility di Embraer, segnando l’inizio della sua flight testing campaign e convalidando l’integrazione di sistemi chiave, tra cui la fifth generation fly by wire architecture e i fixed pitch lifter rotors. Le operazioni di test continueranno per tutto il 2026, espandendo progressivamente l’inviluppo di volo.

Embraer è presente nell’area Asia-Pacifico da quasi cinquant’anni, dal primo velivolo operativo nella regione nel 1978. Singapore funge da hub per le operazioni di Embraer nell’area Asia-Pacifico, con un Regional Distribution Centre che ospita oltre 100 milioni di dollari in componenti e un E2 simulator che fornisce un addestramento essenziale per i piloti delle compagnie aeree di tutta la regione. A questo si aggiunge la sede dell’azienda a Pechino, Cina.

Vi saranno diverse Media activities di Embraer durante l’Airshow”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)