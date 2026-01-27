TAP Air Portugal è la compagnia aerea ufficiale della nazionale portoghese

TAP Air Portugal e la Federazione Calcistica Portoghese (FPF) hanno annunciato una partnership strategica che unisce due dei principali simboli del Portogallo nel mondo: la Nazionale di calcio e la compagnia aerea di bandiera. In base all’accordo, TAP diventa la compagnia aerea ufficiale della Nazionale.

“La collaborazione nasce con l’obiettivo di rafforzare la promozione internazionale del Paese, integrando calcio, turismo e mobilità aerea come leve strategiche di visibilità globale. TAP accompagnerà la Nazionale nei suoi viaggi internazionali, garantendo standard elevati in termini di qualità, sicurezza e comfort.

L’accordo si inserisce in una fase chiave del ciclo sportivo internazionale, caratterizzata dai preparativi per la Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e da una prospettiva di lungo periodo legata al Mondiale 2030, che il Portogallo ospiterà congiuntamente con Spagna e Marocco.

In questo contesto, la partnership tra FPF e TAP svolge un ruolo centrale nella promozione del Portogallo oltre i suoi confini. Questa associazione, ora formalizzata, rafforza la strategia di internazionalizzazione della FPF e consolida la posizione di TAP come partner attivo nella promozione dello sport, del turismo e dell’immagine di un Portogallo moderno e competitivo a livello globale”, afferma TAP Air Portugal.

“Trasportare la Nazionale è per TAP motivo di orgoglio e un’opportunità per valorizzare l’immagine del Portogallo nel mondo. Questa partnership riflette non solo l’impegno della compagnia verso l’eccellenza e la proiezione internazionale del Paese, ma anche lo spirito vincente con cui affrontiamo tutte le sfide”, ha dichiarato Luís Rodrigues, amministratore delegato di TAP.

Pedro Proenca, Presidente della Federazione Calcistica Portoghese, sottolinea l’importanza dell’accordo: “Questa partnership con TAP è motivo di enorme soddisfazione per la Federazione Calcistica Portoghese. Rappresenta l’unione di due brand che agiscono da ambasciatori del Portogallo nel mondo e che condividono una visione strategica di lungo periodo. In un ciclo competitivo che culmina con il Mondiale 2026, questo legame rafforza la capacità della Nazionale di andare oltre, dentro e fuori dal campo, promuovendo al contempo il Portogallo come Paese di talento, eccellenza e ambizione”.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)