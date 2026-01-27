Pilatus inizia i lavori di realizzazione di una nuova U.S. facility a Sarasota

Pilatus informa: “Dal 2022, Pilatus pianifica di espandere la propria presenza negli Stati Uniti per integrare la capacità produttiva in Svizzera, che ora è prossima al massimo.

In occasione di una groundbreaking ceremony tenutasi presso Sarasota Bradenton International Airport (KSRQ), dirigenti Pilatus e rappresentanti di autorità e organizzazioni regionali hanno celebrato l’inizio ufficiale dei lavori di costruzione di una nuova state-of-the-art sales, service and production facility”.

“Questo evento inaugurale segna la prima fase del Pilatus long -term development in Sarasota e rappresenta una pietra miliare significativa nei continui investimenti e nella crescita dell’azienda presso l’aeroporto. Le fasi future si baseranno su queste fondamenta e si espanderanno all’assemblaggio di aeromobili. La facility fungerà da Sales, Service and Production Center, portando qualità, expertise and customer experience a un livello superiore”, prosegue Pilatus Aircraft.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha dichiarato: “Oggi segnamo l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per Pilatus negli Stati Uniti. Stiamo portando la produzione di aeromobili negli Stati Uniti. Questa flagship facility sarà la nostra quinta location negli Stati Uniti e stabilirà nuovi standard di qualità, competenza e tecnologia nel sud-est degli Stati Uniti. In America, costruiremo aerei per gli americani. Stiamo trasformando Sarasota in un importante sito produttivo, servendo i nostri clienti proprio dove si trovano”.

“Il progetto riflette la solida partnership tra Pilatus, la Sarasota Manatee Airport Authority, la Bradenton Area Economic Development Corporation e numerose altre organizzazioni locali, regionali e statali.

A partire dal 1° gennaio 2026, Pilatus ha integrato tutte le US subsidiaries in un’unica azienda, Pilatus Aircraft USA Ltd, creando un’organizzazione unificata di circa 400 dipendenti e sistemi armonizzati in tutte le operazioni statunitensi. L’azienda comprende l’headquarters di Broomfield, Colorado (KBJC), oltre ad altre locations a Westminster, Maryland (KDMW), Rock Hill, Carolina del Sud (KUZA) e Atlanta, Georgia (KPDK). Pilatus opera già una PC-12 and PC-24 completion facility presso il suo US headquarters in Broomfield, Colorado. Solo in Florida, Pilatus creerà circa 200 nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Pilatus prevede inoltre di espandere i suoi esistenti US apprenticeship programs in diverse locations”, continua Pilatus Aircraft.

“Oggi, una flotta in crescita di oltre 2.300 velivoli Pilatus è operativa in Nord e Sud America. L’ulteriore sito in Florida non inciderà sull’occupazione presso la sede centrale in Svizzera dell’azienda. Al contrario, sosterrà la crescita complessiva e garantirà una risposta tempestiva alla forte domanda globale di PC-12 e PC-24“, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)