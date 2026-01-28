ACI World pubblica i global airport traffic forecasts, mentre la crescita della domanda a lungo termine continua a rimodellare l’aviazione

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato il World Airport Traffic Forecasts 2025 – 2054, la previsione più completa e autorevole del settore sul traffico aeroportuale globale.

“Questi i punti chiave:

– Si prevede che il global passenger traffic raggiungerà i 10,2 miliardi nel 2026 (+3,9% su base annua).

– La domanda a lungo termine rimane forte, con un traffico passeggeri globale che dovrebbe raddoppiare entro il 2045 e raggiungere i 18,8 miliardi (CAGR del 3,4%).

– Sebbene la domanda mostri una solidità strutturale, risulta sempre più disomogenea tra le regioni, con crescenti vincoli di capacità”, afferma ACI World.

“Le prospettive a lungo termine sono decisamente positive. Si prevede che la global passenger traffic demand raddoppierà entro la metà degli anni 2040, trainata principalmente dai mercati emergenti e in via di sviluppo.

Tuttavia, questa crescita è sempre più accompagnata da:

– Vincoli di capacità, come airport infrastructure limitations e difficoltà di consegna degli aeromobili.

– Crescita regionale disomogenea, con alcuni mercati che superano significativamente le performance, mentre altri sono strutturalmente in ritardo.

– Complessità operativa, causata da interruzioni della supply chain, incertezza geopolitica e imperativi di sostenibilità”, prosegue ACI World.

“Le previsioni inviano un chiaro segnale alla comunità aeronautica globale: la crescita a lungo termine non è garantita senza un’azione coordinata”, ha affermato Justin Erbacci, ACI World Director General. “Per soddisfare la crescente domanda, il settore deve accelerare gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, airspace capacity e resilienza operativa, rafforzando al contempo la collaborazione tra aeroporti, compagnie aeree, governi, autorità di regolamentazione e partner del settore.

Senza un’azione collettiva, i limiti di capacità compromettono la capacità del settore di soddisfare la domanda prevista e creano colli di bottiglia operativi, incidendo direttamente sulla qualità e l’affidabilità del viaggio dei passeggeri. Allo stesso tempo, investimenti insufficienti per soddisfare la domanda prevista si tradurrebbero in una perdita di opportunità di sviluppo economico a livello regionale e nazionale. L’aviazione svolge un ruolo centrale nello sviluppo economico globale (3,9% del PIL globale; ATAG).

Garantire che il settore possa assorbire in modo sostenibile la futura crescita della domanda non è quindi solo una priorità del settore, ma un imperativo economico globale”.

“L’ACI World Airport Traffic Forecasts (WATF) 2025–2054 fornisce un completo 30-year outlook sulla global airport demand, coprendo passenger traffic, air cargo and aircraft movements in 176 mercati. Utilizzando advanced machine-learning models, fornisce previsioni altamente accurate e trasparenti a supporto di data-driven planning and investment decisions in tutto il mondo”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)