ATR: il boom della mobilità regionale in India punta chiaramente ai turboprop

ATR ha pubblicato un nuovo white paper che dimostra che la domanda di connettività regionale in rapida espansione dell’India è fondamentalmente un tuboprop market

“Basato sulla MobilityMonitor platform di ATR, un backcast model basato sull’osservazione di decine di milioni di viaggi effettivi in tutte le modalità, lo studio rileva che oltre il 90% dei 4,6 miliardi di inter-city journeys in India si estende per distanze inferiori alle 400 miglia nautiche, la distanza in cui i tuboprop offrono un’economia imbattibile rispetto ai jet regionali, soprattutto in contesti a basso costo e nell’attuale contesto di aumento dei prezzi del carburante.

Il white paper “Exploring India’s Connectivity Landscape” identifica fino a 900 nuove rotte domestiche, di cui 420 rientrano pienamente nel territorio dei turboprop. ATR stima che 35 milioni dei 90 milioni di passeggeri aggiuntivi annuali previsti con l’espansione aeroportuale sostenuta dall’UDAN potrebbero essere serviti in modo efficiente e sostenibile solo dai turboprop”, afferma ATR.

“L’India rimane uno degli airline markets più sensibili al prezzo al mondo. Per supportare il government UDAN objective di una connettività diffusa e accessibile, le compagnie aeree devono utilizzare gli aeromobili più competitivi per le loro reti.

I turboprop offrono:

– Consumi di carburante ed emissioni inferiori del 45% rispetto ai jet regionali comparabili.

– Economia superiore nei settori a corto raggio, che dominano il panorama della mobilità in India.

– Capacità adeguata per i Tier 2/3 demand patterns.

– Resilienza agli elevati prezzi del carburante, che rappresentano fino al 40% dei costi operativi dei vettori indiani“, prosegue ATR.

“Con la necessità di viaggi aerei a prezzi accessibili e con i costi del carburante destinati ad aumentare, i turboelica rappresentano l’unica soluzione economicamente valida per ampliare la connettività regionale in modo redditizio”, afferma Alexis Vidal, Senior Vice-President Commercial, ATR.

“L’India registra attualmente solo il 3% degli inter-city travel in aereo, una percentuale significativamente inferiore a quella di nazioni come Cina o Stati Uniti. Lo studio di ATR mostra che la rapida espansione verso 230 aeroporti entro il 2030 potrebbe cambiare radicalmente questo panorama, portando milioni di viaggiatori entro un raggio di 90 minuti da un aeroporto.

Il report afferma che le persone che vivono entro 90 minuti da un aeroporto hanno fino a tre volte più probabilità di volare rispetto a coloro che vivono più lontano. Oggi, solo il 30% circa della popolazione indiana, circa 425 milioni di persone, vive abbastanza vicino a un aeroporto da renderlo un’opzione conveniente”, continua ATR.

“La mancanza di un aeroporto non implica l’assenza di domanda di mobilità, soprattutto in un paese con una rete ferroviaria estesa come l’India. Con l’attuale infrastruttura aeroportuale fuori dalla portata di così tanti indiani, non sorprende che i viaggi aerei rappresentino solo il 3% dei domestic inter-city trips”, aggiunge Vidal.

“Con 85 aeroporti aggiuntivi:

– Le compagnie aeree avranno accesso a 1,25 miliardi di viaggi annuali attualmente fuori dalla loro portata.

– La domanda di viaggi aerei potrebbe aumentare da 150 a 240 milioni di passeggeri.

– Le Tier 2 and Tier 3 city pairs generano il 100% delle nuove rotte e il 95% dei nuovi passeggeri“, afferma ATR.

“Le Tier 2 and Tier 3 city pairs che guidano la prossima fase di crescita dell’aviazione in India sono mercati essenziali per i turboprop, trainati da brevi distanze, load factor variabili e una forte domanda di tariffe accessibili, e ATR è in una posizione unica per offrire questa combinazione unica di efficienza nei consumi e convenienza”, continua Vidal. “La crescita dell’aviazione in India deriverà da città più piccole, tratte più brevi e una base passeggeri sempre più attenta ai costi. Si tratta di una domanda già esistente, ma oggi ampiamente sfruttata da trasporto su strada e ferrovia. La nostra analisi dimostra che questa crescita non può essere sbloccata in modo sostenibile senza turboelica. In qualità di unico produttore di commercial turboprop al mondo, ATR è in una posizione unica per supportare lo sviluppo regionale dell’India, con aeromobili che offrono efficienza nei consumi, economicità e versatilità senza pari”.

“Le ultime previsioni di mercato di ATR prevedono una richiesta di 210 nuovi turboprop in India entro il 2044, trainata interamente dall’espansione regionale”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)