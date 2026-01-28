Airbus e Hisdesat firmano un accordo per la commercializzazione delle immagini satellitari PAZ-2

Airbus Defence and Space e Hisdesat hanno concordato di prolungare ed espandere la loro consolidata e proficua collaborazione nell’international radar Earth observation market con la firma di un accordo per la commercializzazione di immagini e applicazioni dei futuri PAZ-2 radar satellites.

“L’accordo, formalizzato durante la European Space Conference in Brussels (Belgium), estende la partnership esistente per la commercializzazione delle immagini radar del PAZ satellite in costellazione con i German TerraSAR-X / TanDEM-X satellites, un’alleanza fondata nel 2018″, afferma Airbus.

“Questa partnership mira a superare i confini della Synthetic Aperture Radar (SAR) based Earth observation e a fornire soluzioni innovative per soddisfare la crescente domanda globale sia per il mercato militare che per quello commerciale”, ha affermato Eric Even, Head of Space Digital at Airbus Defence and Space.

Miguel Ángel García Primo, CEO di Hisdesat, ha affermato che il rafforzamento di questa alleanza commerciale “garantirà la continuità dell’eccellente lavoro svolto dal 2018 tra i team di Hisdesat e Airbus” e “stimolerà la diffusione delle immagini SAR, in grado di funzionare in qualsiasi condizione meteorologica, rispetto ad altri strumenti di osservazione della Terra”.

“Guidato dal Ministero della Difesa spagnolo e da Hisdesat, PAZ-2 è uno dei programmi di osservazione della Terra più avanzati al mondo. È costituito da due satelliti gemelli che sostituiranno l’attuale PAZ satellite, in servizio dal 2018, garantendo e potenziando le capacità attuali. Il programma PAZ-2 è finanziato dal Ministero dell’Industria e del Turismo spagnolo e fornirà immagini radar e servizi principalmente al Ministero della Difesa spagnolo.

Nel luglio 2025, Hisdesat ha assegnato ad Airbus Defence and Space il contratto per la produzione di questi due nuovi satelliti.

I satelliti PAZ-2 sono programmati per volare in costellazione e integreranno tecnologie avanzate che consentiranno una qualità delle immagini senza precedenti con una risoluzione migliorata fino a 10 centimetri. Aumenteranno inoltre la copertura a 6,7 milioni di km2 al giorno per satellite, offrendo una larghezza massima di scansione delle immagini di 500 km.

Per soddisfare i requisiti delle operazioni urgenti, la missione PAZ-2 fornirà servizi affidabili quasi in tempo reale, con una latenza dall’acquisizione alla disponibilità di soli cinque minuti.

Questi miglioramenti rafforzeranno le capacità di intelligence e sorveglianza per le missioni di difesa e sicurezza, nonché per le applicazioni civili nel monitoraggio delle infrastrutture, nella gestione dei rischi, nel controllo delle frontiere e nella valutazione dei disastri. Si prevede che il primo dei PAZ-2 satellites entrerà in servizio entro la metà del 2031″, prosegue Airbus.

“Questo programma di osservazione della Terra di nuova generazione consolida la leadership dell’industria spaziale spagnola, con una partecipazione nazionale del 65% sotto la direzione di Airbus Defence and Space, che funge da prime contractor per lo space segment”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)