Condor offrirà voli verso Il Cairo

Condor sta espandendo la sua rete di rotte internazionali e inizierà a offrire voli giornalieri da Francoforte (FRA) a Il Cairo (CAI) a partire da maggio 2026.

“Con l’aggiunta della capitale egiziana, la compagnia aerea tedesca sta investendo in un mercato economicamente e culturalmente significativo in Nord Africa e Medio Oriente. Il nuovo servizio sarà operato con un Airbus A320. Gli ospiti potranno godere di un viaggio confortevole con sedili ergonomici, un concetto tariffario flessibile e una varietà di servizi aggiuntivi. I voli saranno disponibili per la prenotazione a partire da questa settimana su www.condor.com, telefonicamente e presso tutte le agenzie di viaggio”, afferma Condor.

“Il Cairo è una destinazione affascinante con una grande importanza economica e culturale”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Con il nuovo collegamento giornaliero, stiamo investendo deliberatamente in un mercato con potenziale a lungo termine, rafforzando ulteriormente la nostra posizione nel business, leisure and connecting traffic attraverso Francoforte”.

“Con oltre 20 milioni di residenti nella sua area metropolitana, Il Cairo è uno dei centri urbani più dinamici del Nord Africa. La città attrae milioni di visitatori ogni anno, dal Grand Egyptian Museum di recente apertura alle iconiche Piramidi di Giza, fino alla base di partenza per le crociere sul Nilo verso la Valle dei Re. Con il nuovo collegamento per Il Cairo, Condor prosegue con coerenza la sua strategia di rafforzamento della rete di rotte internazionali”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)