Nuovo collegamento tra Milano Bergamo e Kuwait City dal 20 maggio 2026

La compagnia aerea Jazeera Airways ha annunciato a Kuwait City l’apertura del nuovo collegamento con l’aeroporto Milano Bergamo, a partire dal prossimo 20 maggio. La rotta sarà operata con frequenza trisettimanale (lunedi, mercoledì e venerdì) con Airbus A320neo in configurazione da 174 posti. Con il Kuwait aumenta l’elenco dei Paesi collegati direrttamente con Milano Bergamo.

L’annuncio della nuova rotta ha avuto luogo nel corso di una conferenza stampa convocata da Barathan Pasupathi, Chief Executive Officer di Jazeera Airways, e a cui hanno partecipato Amelia Corti, direttore generale di SACBO, Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation, Marketing & Communications, e Dario Nanna, Commercial Aviation Manager della società di gestione di Milan Bergamo Airport.

“Siamo onorati di essere il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways”, ha dichiarato Amelia Corti nel corso della cerimonia svoltasi a Kuwaiy City. “L’apertura della nuova rotta con Kuwait City estende ancora di più il network di collegamenti dall’aeroporto di Milano Bergamo verso i mercati emergenti, caratterizzati da reciproca volontà di tessere relazioni e contribuire a fare nascere nuove opportunità su entrambe le destinazioni. L’avvio del collegamento trisettimanale con Kuwait City rappresenta una tappa storica per l’aeroporto di Milano Bergamo, che si prepara ad accogliere flussi di passeggeri così come a generarne verso la nuova destinazione. Siamo certi che la collaborazione con Jazeera Airways sarà proficua e determinerà una espansione significativa, turistica, culturale e commerciale, su entrambe le direttrici”.

“Una prestigiosa e promettente aggiunta al network di collegamenti della stagione estiva dal nostro aeroporto che si preannuncia ricco di opportunità”, sottolinea Giovanni Sanga, presidente di SACBO. “Ma soprattutto il segnale di un progressivo allargamento delle connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali. Abbiamo avuto prova nel corso degli anni di quanto e come le nuove destinazioni siano state in grado di innescare un movimento di persone richiamate dai vantaggi offerti dai voli diretti. E a tale riguardo, rivestono sempre più importanza le soluzioni multimodali di cui l’aeroporto di Milano Bergamo ha pensato di dotarsi, ai fini di una mobilità rapida e confortevole”.

(Ufficio Stampa SACBO)