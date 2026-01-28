Boeing: le compagnie aeree indiane e dell’Asia meridionale avranno bisogno di quasi 3.300 nuovi aerei entro il 2044

Il traffico aereo passeggeri in India e nell’Asia meridionale aumenterà in media del 7% all’anno nei prossimi 20 anni, stimolato dalla crescita della classe media, dalla crescita economica e dagli investimenti in aeroporti e connettività, ha dichiarato oggi Boeing.

“Questa domanda di viaggi aerei significa che le compagnie aeree avranno bisogno di quasi 3.300 nuovi aerei entro il 2044, come previsto nel Commercial Market Outlook (CMO) for South Asia.

I single-aisle jets rappresenteranno quasi il 90% di queste consegne previste, poiché le compagnie aeree cercheranno di aumentare la flessibilità della rete sulle rotte a corto e medio raggio in rapida crescita.

Tenendo conto della crescita e della sostituzione, la flotta nella Indian and South Asian region passerà da 795 a 2.925 aerei in due decenni, con un aumento di quasi quattro volte. I viaggi domestici che collegano l’India sosterranno questa espansione, supportati dal continuo passaggio dal treno all’aereo e dagli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali del Paese”, afferma Boeing.

“Man mano che il trasporto aereo diventa sempre più parte integrante del modo in cui persone e merci si spostano in India e nell’Asia meridionale, le compagnie aeree rafforzeranno le reti, amplieranno le flotte e investiranno in servizi e personale tecnico per supportare la crescita a lungo termine”, ha affermato Ashwin Naidu, Boeing managing director of Commercial Marketing, Eurasia and Indian Subcontinent. “Aerei più efficienti e versatili offriranno solide opportunità di crescita per le compagnie aeree consolidate ed emergenti della regione”.

“Si prevede inoltre che le compagnie aeree indiane e dell’Asia meridionale espanderanno e diversificheranno le loro reti a lungo raggio, con la crescita dell’India come hub chiave per il traffico internazionale di passeggeri e merci. La South Asia region widebody fleet più che triplicherà entro il 2044, poiché i vettori consentiranno a milioni di passeggeri indiani e dell’Asia meridionale di viaggiare verso mercati internazionali, tra cui Medio Oriente, Europa e Nord America.

Nel cargo market, la crescita della produzione ad alta tecnologia in India e il crescente ruolo dell’e-commerce aumenteranno la necessità di un maggior numero di freighter. Si prevede che la flotta di new and converted freighters nella South Asia region crescerà di cinque volte rispetto alle dimensioni attuali nei prossimi due decenni, per supportare la crescente air cargo demand.

Per supportare la prevista crescita della flotta, gli investimenti nella South Asia region industry richiederanno oltre 195 miliardi di dollari in aviation services, inclusi maintenance, repair and modifications, digital services and training. Boeing prevede che la India and South Asia aviation industry avrà bisogno di circa 141.000 nuovi professionisti, tra cui circa 45.000 piloti, 45.000 tecnici e 51.000 assistenti di volo, nei prossimi due decenni”, prosegue Boeing.

Consegne di aerei commerciali in India e Asia meridionale (2025-2044)

Regional Jet <10

Single Aisle 2.875

Widebody 395

Freighter 20

Totale 3.290

“Pubblicato annualmente dal 1961, il CMO rappresenta una risorsa chiave per compagnie aeree, fornitori e decisori politici che plasmano il futuro dell’aviazione. Per saperne di più, visitare cmo.boeing.com“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)