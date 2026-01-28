Emirates e Marriott International inaugurano il primo Ritz-Carlton Lodge al mondo in Australia

Emirates e Marriott International, Inc. hanno firmato un accordo per l’apertura di Emirates Wolgan Valley, a Ritz-Carlton Lodge, un lodge di lusso all-inclusive con 40 camere che sorgerà in una riserva naturale di 7.000 acri nell’area delle Greater Blue Mountains, Patrimonio dell’Umanità in Australia.

“Emirates Wolgan Valley, a Ritz-Carlton Lodge, dovrebbe essere il primo Ritz-Carlton Lodge al mondo e un’importante pietra miliare per il turismo regionale del Nuovo Galles del Sud (NSW).

Dal 2006, Emirates ha investito 150 milioni di dollari australiani nell’Emirates Wolgan Valley Resort, sviluppando la proprietà nel profondo rispetto del suo patrimonio ambientale e culturale. Questo ha incluso l’attento restauro di monumenti di importanza storica, insieme ad ampi programmi di conservazione per il ripristino della flora e della fauna autoctone, tra cui la piantumazione di oltre un milione di alberi autoctoni in tutto il sito. Emirates sta ora investendo altri 50 milioni di dollari australiani in lavori di ristrutturazione, collaborando con Marriott per trasformare la proprietà in un’espressione di livello mondiale del servizio e del design raffinato di Ritz-Carlton, con un profondo legame con il luogo.

A testimonianza dell’impegno di Emirates nei confronti del luogo, dopo la chiusura di Wolgan Valley Road nel 2023, Emirates ha mantenuto il sito con un numero limitato di personale locale durante il periodo in cui la struttura era inevitabilmente inattiva.

Gli ospiti potranno accedere al resort con un servizio fuoristrada attraverso i Donkey Steps, che diventeranno parte integrante dell’esperienza fuoristrada rurale del resort, oppure in elicottero”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Nei nostri 30 anni di attività in Australia, Emirates ha costantemente cercato di offrire valore ai propri clienti e all’Australia. Il nostro impegno va ben oltre la fornitura di servizi di trasporto aereo. Si riflette nei solidi e duraturi rapporti che abbiamo costruito con i nostri partner del settore e nel nostro impegno attivo con la più ampia comunità australiana attraverso Emirates Wolgan Valley e nelle nostre ampie sponsorizzazioni nello sport e nelle arti. Siamo orgogliosi del nostro investimento a lungo termine nell’Emirates Wolgan Valley Resort, che ha dato vita a uno dei primi resort di lusso australiani basati sulla conservazione ambientale. Il nostro incrollabile impegno nei confronti del resort ci ha portato all’annuncio odierno di un entusiasmante accordo con Marriott International per l’apertura del primo Ritz-Carlton Lodge al mondo. Per noi, Emirates Wolgan Valley, a Ritz-Carlton Lodge, non sarà solo uno straordinario resort che attrae viaggiatori esigenti che cercano il contatto con la natura, ma anche un potente motore per la crescita economica locale, contribuendo a ringiovanire la località di Wolgan Valley. Siamo profondamente grati per il supporto del governo federale e per le nostre partnership con il governo statale, il consiglio comunale di Lithgow e la comunità di Wolgan Valley, che hanno aiutato Emirates a rendere possibile questo progetto.”

Rajeev Menon, President, Asia Pacific excluding China, Marriott International, ha dichiarato: “Siamo onorati di collaborare con Emirates a questo importante progetto, che vede la più grande catena alberghiera al mondo e la più grande compagnia aerea internazionale al mondo unirsi per rinvigorire l’offerta turistica di lusso nel Nuovo Galles del Sud. Segnando il debutto del brand a livello globale, Emirates Wolgan Valley, a Ritz-Carlton Lodge, sarà un’importante attrazione per la nostra rete di 260 milioni di fedeli membri Marriott Bonvoy in tutto il mondo, in particolare con i prossimi progetti in serbo per esperienze immersive che li collegheranno profondamente al territorio, un aspetto che i nostri viaggiatori di lusso stanno sempre più privilegiando”.

“Il lodge completerà la presenza attuale del marchio Ritz-Carlton nel paese, tra cui il pluripremiato The Ritz-Carlton, Perth (aperto nel 2019) e il The Ritz-Carlton, Melbourne (aperto nel 2023)”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)