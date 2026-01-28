Delta Air Lines amplia la propria flotta Airbus con un ordine per 31 ulteriori aeromobili widebody

Delta Air Lines ha effettuato un ordine fermo per 31 aeromobili di ultima generazione, tra cui 16 A330-900 e 15 A350-900. Una volta consegnata, la flotta widebody di Delta sarà cresciuta fino a raggiungere 55 A330neo e 79 A350.

“Mentre accresciamo la nostra presenza internazionale e prepariamo la nostra flotta per servire mercati ampliati a lungo raggio, questi aerei miglioreranno le nostre capacità ed eleveranno le nostre offerte premium”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Apprezziamo la nostra partnership di lunga data con Airbus e con questi aerei widebody vedremo ulteriori efficienze operative e vantaggi in termini di costi a lungo termine negli anni a venire”.

“La rinnovata fiducia di Delta sia nell’A330neo che nell’A350 è una testimonianza della nostra partnership duratura e dell’eccellenza delle Airbus widebody family performance”, afferma Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “Questi aerei offrono l’autonomia, la capacità e l’esperienza di cabina premium di cui Delta ha bisogno per crescere in nuovi mercati e collegare più parti del mondo”.

“Delta Air Lines attualmente opera più di 500 aeromobili Airbus di tutte le famiglie di prodotti, dall’A220 all’A350-900. L’attuale Airbus backlog di Delta Air Lines ammonta a circa 200 aeromobili e comprende l’A350-1000“, prosegue Airbus

“Dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330neo è progettato per volare fino a 8.100 miglia nautiche/15.000 chilometri senza scalo e riduce il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e i costi operativi del 25% rispetto agli aerei della generazione precedente.

L’A350 è l’aereo widebody più moderno al mondo, progettato per volare fino a 9.700 miglia nautiche/18.000 chilometri senza scalo, stabilendo nuovi standard per i viaggi intercontinentali. L’aereo include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che garantiscono standard ineguagliabili di efficienza e comfort. I suoi motori Rolls-Royce di ultima generazione e l’uso di materiali leggeri comportano un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2), rispetto agli aerei della generazione precedente.

L’esclusiva Airspace cabin dell’A330neo e dell’A350 offre ai passeggeri e agli equipaggi i più moderni prodotti di bordo per un’esperienza di volo confortevole.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A330neo e l’A350 sono in grado di operare con fino al 50% di Sustainbale Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a far sì che i suoi aerei abbiano una capacità 100% SAF entro il 2030″, continua Airbus.

“Alla fine di dicembre 2025, la A350 Family aveva ottenuto oltre 1.500 ordini da 67 clienti e la A330 Family aveva ottenuto oltre 1.900 ordini in tutto il mondo”, conclude Airbus.

Delta aggiungerà alla sua flotta 31 aeromobili widebody Airbus di nuova generazione, un investimento che alimenterà la crescita internazionale e accelererà il rinnovo della flotta negli anni a venire. L’annuncio combina un nuovo ordine incrementale con l’esercizio di 10 opzioni e aggiunge altre 20 future widebody options.

“La flotta di Delta è in fase di significativo rinnovamento ed espansione per allinearsi alla sua strategia di crescita internazionale e premium nel prossimo decennio e oltre. I nuovi widebody in flotta aggiungeranno maggiore capacità premium ai mercati internazionali di medio e lungo raggio, migliorando al contempo l’efficienza nei consumi e i margini”, afferma Delta.

“Siamo grati a Delta per la continua fiducia nei prodotti Airbus e nel nostro personale. È un privilegio alimentare la loro crescita globale con l’A330neo e l’A350, offrendo la flessibilità e le prestazioni di cui Delta ha bisogno per collegare più destinazioni in tutto il mondo”, ha dichiarato Robin Hayes, Chairman and CEO of Airbus in North America.

“Con l’annuncio di oggi, la A330-900 fleet di Delta aumenterà a 55 aeromobili e la A350 fleet raggiungerà i 79 aeromobili, inclusi 20 A350-1000 che Delta prevede di iniziare a ricevere all’inizio del 2027.

L’autonomia estesa e le performance dell’A350 consentiranno a Delta di continuare a crescere nei principali mercati a lungo raggio in Asia, Africa, Medio Oriente e Pacifico meridionale, come i voli recentemente lanciati o annunciati per Taipei, Melbourne, Hong Kong e Riyadh che utilizzano l’A350.

L’A330-900 sarà equipaggiato con il Rolls-Royce Trent 7000 engine, che ha volato per oltre quattro milioni di ore, di cui un milione con Delta. L’A350-900 utilizzerà il Trent XWB-84 EP engine, che offre fuel and range benefits superiori rispetto alla prima generazione del motore. Delta ha inoltre stipulato accordi di manutenzione a lungo termine con il produttore Rolls-Royce per la manutenzione di questi motori”, prosegue Delta.

“Tutti i nuovi aeromobili widebody di Delta nei prossimi anni saranno dotati di cabine premium più spaziose con servizi all’avanguardia che renderanno l’esperienza di volo unica, tra cui Delta One Suite, Delta Premium Select e Delta Comfort, oltre a Delta Main. Includono inoltre free in-flight entertainment con Delta Sync seatback; free, fast in-flight Delta Sync Wi-Fi; premium food and beverage options. Delta continua a sfruttare le migliori joint venture e partnership in ogni regione del mondo per connettere i clienti a una rete più ampia, offrire opzioni di viaggio migliorate e un’esperienza cliente più coerente.

L’ordine rientra negli obiettivi di spesa in conto capitale e di capacità precedentemente annunciati da Delta. Con gli impegni annunciati oggi, Delta ha ordinato 232 narrowbody e 85 widebody aircraft, la cui consegna è prevista nei prossimi anni”, conclude Delta.

Rolls-Royce si aggiudica un ordine da Delta Air Lines per 30 motori Trent XWB-84 EP e 32 motori Trent 7000

Rolls-Royce accoglie oggi un ordine da Delta Air Lines per 30 motori Trent XWB-84 EP e 32 motori Trent 7000, che equipaggeranno rispettivamente 15 aeromobili widebody Airbus A350-900 e 16 aeromobili widebody Airbus A330neo.

“La flotta sarà coperta dal completo TotalCare service di Rolls-Royce, che coprirà la manutenzione dei motori.

Prima dell’ordine odierno, la flotta esistente di Delta Air Lines comprendeva 40 A350-900 con motore Trent XWB-84, 39 A330neo con motore Trent 7000 e 80 Boeing 717 con motore BR715.

Attualmente sono in ordine 20 A350-1000 con motore Trent XWB-97 e quattro A350-900 con motore Trent XWB-84 in consegna”, afferma Rolls-Royce

Rob Watson, Rolls-Royce, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Rolls-Royce è orgogliosa di avere Delta Air Lines come nostro principale partner nelle Americhe e non vediamo l’ora di continuare ad ampliare la flotta con la loro selezione di altri A330-900neo con motore Trent 7000 e A350-900 con motore Trent XWB-84 EP, tutti supportati dalla nostra impareggiabile offerta di servizi TotalCare. Questo reorder rafforza il nostro impegno congiunto per l’affidabilità, la durata e il successo dei clienti”.

John Laughter, EVP, Chief of Operations and President, Delta TechOps, ha dichiarato: “Il Trent XWB-84 è un motore altamente affidabile nella nostra flotta, che ha equipaggiato milioni di viaggi con gli aerei Delta Air Lines. Il consumo di carburante migliorato e la durata leader della categoria del Trent XWB-84 EP sono stati fattori importanti nella nostra decisione di espandere la nostra rete a lungo raggio con l’A350-900. L’efficienza del Trent 7000, insieme ai miglioramenti di prodotto apportati da Rolls-Royce, offre un cambiamento radicale in termini di risparmio di carburante rispetto alle generazioni di aeromobili precedenti. Siamo entusiasti di servire un numero sempre maggiore di clienti con questa aircraft and engine combination affidabile e sostenibile”.

“Versatile quanto affidabile, il Trent XWB-84 ha dimostrato di essere altrettanto efficiente nell’equipaggiare voli a corto e lungo raggio, il che lo rende la soluzione ideale per le compagnie aeree. Il miglioramento dell’1% nella fuel burn efficiency del Trent XWB-84 EP può comportare un risparmio di carburante di 5 milioni di dollari all’anno per una flotta di 20 aeromobili, oltre a un corrispondente miglioramento delle emissioni di CO2, senza compromettere la robustezza e l’affidabilità del motore.

Il Trent 7000 ha volato per oltre quattro milioni di ore, di cui un milione presso Delta Air Lines, offrendo un’affidabilità eccezionale, performance sostenibili e una comprovata versatilità. Potenziato dai nostri ultimi miglioramenti di prodotto e supportato al 100% da Rolls-Royce TotalCare, il Trent 7000 continua a essere il motore preferito dalle compagnie aeree che sostituiscono i vecchi Airbus A330.

TotalCare è progettato per fornire certezza operativa ai clienti, trasferendo time on wing and maintenance cost risk a Rolls-Royce. L’offerta è supportata dai dati forniti tramite il Rolls-Royce advanced engine health monitoring system, che contribuisce a garantire ai clienti maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus- Delta Air Lines – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)