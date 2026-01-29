Wizz Air: un legame sempre più solido da Milano Malpensa verso la penisola iberica

Wizz Air e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno presentato oggi a Milano le rotte del vettore verso il paese iberico per il 2026. L’incontro ha consolidato lo scalo di Milano Malpensa come una delle basi italiane più interessanti per i flussi turistici verso la Spagna, mercato tra i più dinamici nel network globale di Wizz Air.

“L’evento “Colazione con destinazione Spagna” ha offerto ai partecipanti un’immersione nei sapori tipici iberici, facendo da cornice ai risultati record registrati in Italia. Nel 2025, Wizz Air ha trasportato in Italia 21 milioni di passeggeri (+8,9% rispetto al 2024), operando su un network di 271 rotte verso 33 paesi. In Lombardia, il successo è confermato da oltre 35 milioni di passeggeri trasportati in totale.

Grazie agli 8 aeromobili Airbus A321neo basati stabilmente a Milano Malpensa, Wizz Air garantirà per la stagione 2026 un’offerta massiccia verso la Spagna, raggiungendo un totale di 47 frequenze settimanali dallo scalo lombardo e offrendo oltre 1 milione di posti ai passeggeri della regione verso la penisola iberica – con una crescita del 36% rispetto allo scorso anno. Per rispondere alla crescente domanda, i collegamenti verso Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia durante la prossima stagione estiva saranno giornalieri. A questi si aggiungono le rotte verso Madrid (10 voli a settimana con un raddoppio delle frequenze il lunedì, venerdì e domenica) e Malaga (5 voli a settimana), garantendo massima flessibilità per viaggi d’affari e turismo. Grande protagonista della stagione sarà il nuovo collegamento per Bilbao nei Paesi Baschi, operato 4 volte a settimana. Completano l’offerta da Malpensa i voli per Alicante (4 volte a settimana).

Il legame Italia-Spagna si conferma pilastro strategico del network con complessivamente 25 rotte dedicate, di cui 4 annunciate nell’ultimo mese, e una flotta di 30 aerei basati sul territorio nazionale, pronti a trasportare milioni di passeggeri verso le destinazioni spagnole più amate”, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Malpensa non è solo una base operativa strategica per Wizz Air, ma il cuore pulsante di un progetto ambizioso che ci vede lavorare fianco a fianco con l’Ente Spagnolo del Turismo per unire ancora di più l’Italia e la Spagna. Crediamo fermamente nel valore di questa collaborazione: Wizz Air si pone oggi come il ponte naturale e privilegiato che connette queste due nazioni così vicine, rendendo le eccellenze del territorio spagnolo – dalla cultura di Bilbao alle tradizioni delle Baleari – accessibili a migliaia di viaggiatori italiani. Questa sinergia con l’Ente ci permette di trasformare il volo in un’opportunità di scambio profondo, favorendo una mobilità che sia non solo frequente e conveniente, ma anche motore di crescita per l’intero ecosistema turistico ed economico dei due Paesi”.

Blanca Pérez-Sauquillo, Direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano, ha dichiarato: “Le connessioni dirette tra l’Italia e la Spagna rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare i flussi turistici e permettere ai viaggiatori di scoprire il Paese in modo più profondo e autentico. Grazie alla varietà di collegamenti diretti di Wizz Air in partenza dall’area di Milano, si aprono nuove opportunità per raggiungere non solo destinazioni consolidate, ma anche luoghi meno conosciuti e sorprendenti come Bilbao, nuova proposta di grande interesse culturale e gastronomico. Un’offerta che invita a esplorare una Spagna sempre più varia, accessibile e ricca di esperienze”.

“La collaborazione tra Wizz Air e l’Ente Spagnolo del Turismo suggella un impegno comune volto a ridefinire il concetto di viaggio tra Italia e Spagna. La compagnia aerea, infatti, sta lavorando continuamente per assicurare questo continuo interscambio e nel 2026, offrirà oltre 3 milioni di posti di posti in vendita – con una crescita del 26% rispetto allo scorso anno”, conclude Wizz Air.

MILANO MALPENSA – BILBAO – 4 volte a settimana

MILANO MALPENSA – ALICANTE – 4 volte a settimana

MILANO MALPENSA – BARCELLONA – Giornaliero

MILANO MALPENSA – MADRID – 10 volte a settimana

MILANO MALPENSA – PALMA – Giornaliero

MILANO MALPENSA – MALAGA – 5 volte a settimana

MILANO MALPENSA – SIVIGLIA – Giornaliero

MILANO MALPENSA – VALENCIA – Giornaliero

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits:Wizz Air)