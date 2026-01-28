News Brevi – 28.01.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CATANIA A ROMA – Dopo l’intervento di domenica 25 gennaio, un altro infante proveniente da Taormina e bisognoso di raggiungere l’ospedale Bambino Gesù di Roma nel più breve tempo possibile, ha viaggiato insieme ad un’equipe medica su un Gulfstream G650 del 31° Stormo. Si è concluso ieri con l’atterraggio a Ciampino il trasporto sanitario d’urgenza di un altro neonato di appena 2 mesi, in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Roma-Ciampino alla volta di Catania-Fontanarossa alle 12:50, dove il bimbo è stato subito imbarcato insieme ad un’equipe medica, decollando nuovamente nel più breve tempo possibile alla volta di Roma. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, avvenuto alle ore 15:20, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. E’ il secondo intervento che in pochi giorni sulla tratta Taormina-Roma ha contribuito a proteggere dei piccoli pazienti in imminente pericolo di vita. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE FLASH PAYDAY DI GENNAIO – Ryanair informa: “Il tanto atteso giorno di paga di gennaio è finalmente arrivato, e dopo mesi passati a focalizzarsi sugli altri, è il momento di concedersi qualcosa. Per celebrare il giorno di paga di gennaio, Ryanair ha lanciato oggi (mercoledì 28 gennaio) una speciale promozione flash di 48 ore, offrendo uno sconto del 20% sui voli per viaggi tra il 28 gennaio e il 25 marzo 2026. Allora perché non sfuggire alla malinconia di gennaio con un’entusiasmante pausa questa primavera. La promozione “Payday” di gennaio di Ryanair è disponibile fino alle 23:59 di giovedì (29 gennaio) tramite il sito web/app di Ryanair”.

ENAC OSPITA IL MEETING INTERNAZIONALE VOLCEX – L’Enac informa: “Ospitato da Enac, dal 26 al 28 gennaio, il meeting internazionale VOLCEX (Volcanic Ash Exercises), organizzato per fare il bilancio dell’edizione 2025 e per preparare VOLCEX26 che quest’anno si svolgerà in Italia. Si tratta di simulazioni di scenari di crisi in caso di eruzioni vulcaniche, promosse con cadenza annuale dall’ICAO, con la partecipazione degli Stati membri della regione EUR/NAT. Obiettivo delle esercitazioni, introdotte dall’ICAO a seguito dell’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull nel 2011, è quello di testare le procedure di gestione dello spazio aereo contrastando la contaminazione da ceneri vulcaniche, in un’ottica di rafforzamento della sicurezza delle operazioni. Sono organizzate ogni anno con uno scenario diverso, per mantenere il grado di preparazione e coordinamento di ogni Paese sempre a livelli di massima attenzione. Durante il meeting sono state condivise le risultanze delle simulazioni condotte lo scorso anno, con le relative raccomandazioni, e sono state pianificate le attività che saranno svolte in occasione dei prossimi test, applicati allo scenario operativo del Vesuvio, e in programma il prossimo novembre in Italia, con Enac in qualità di Exercise Leader, in stretto coordinamento con EUROCONTROL, ENAV e Aeronautica Militare. All’incontro hanno preso parte rappresentanti di organismi internazionali e di operatori aerei, tra cui ICAO, IATA – International Air Transport Association, EUROCONTROL e American Airlines. Intervenuti, per Enac, il Direttore Spazio Aereo Luca Falessi e il Meteorologo Ten.Col. Massimiliano Morucci”.

L’AEROPORTO DI BARI NELLA TOP 15 EUROPEA TRA GLI AEROPORTI CON LA MAGGIOR CRESCITA DEL TRAFFICO PASSEGGERI – Aeroporti di Puglia informa: “L’Aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari si conferma tra gli scali più dinamici del panorama continentale, entrando nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri. È quanto emerge da un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International (ACI) relativi al primo semestre del 2025. Un traguardo importante che conferma lo scalo barese tra gli aeroporti che registrano il più alto trend di crescita a livello europeo e ribadisce la forte attrattività della Puglia, meta sempre più ambita dagli stranieri per motivi di svago e di lavoro. Il risultato rappresenta un riconoscimento concreto alla capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico. Il ‘Karol Wojtyla’ di Bari nella top 15 europea Un risultato che premia la crescita e l’attrattività della Puglia”.

FLIBCO LANCIA IL NUOVO COLLEGAMENTO MILANO LAMPUGNANO–MALPENSA: IN 35 MINUTI SI RAGGIUNGE L’AEROPORTO – Flibco apre oggi la vendita dei biglietti per la nuova linea che collega l’Autostazione di Milano Lampugnano all’Aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1 e 2), con fermata intermedia a Rho Fiera – MIND. “Il collegamento sarà attivo dal prossimo 3 febbraio. Con un tempo di percorrenza di circa 35 minuti, la nuova linea rappresenta un’alternativa più veloce rispetto ai collegamenti tradizionali. Allo stesso tempo, il servizio si distingue per la sua convenienza, con tariffe a partire da 3,99 euro, acquistabili sul sito flibco.com e tramite app, posizionandosi tra le soluzioni più economiche per raggiungere Milano Malpensa rispetto alle principali alternative di trasporto disponibili dalla città. Operato in collaborazione con Bus Miccolis, partner di riferimento nel trasporto passeggeri, il nuovo collegamento consente a Flibco di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo su Milano Malpensa e di proporre il più alto numero di partenze complessive da e verso l’aeroporto: in totale, le corse sono ben 178 e collegano lo scalo con Milano Stazione Centrale, Como, Novara e, da oggi, Milano Autostazione Lampugnano. Attivo sette giorni su sette, con partenze distribuite nell’arco della giornata, il collegamento si distingue anche per la strategicità delle fermate previste. L’Autostazione di Milano Lampugnano è uno dei principali hub di mobilità urbana e interurbana della città, con circa 3 milioni di passeggeri l’anno, collegamenti bus a lunga percorrenza verso numerose destinazioni nazionali ed europee, un ampio parcheggio e l’accesso diretto alla linea metropolitana M1. In particolare, grazie al collegamento diretto con la linea metropolitana, questo nuovo servizio consente ai passeggeri di combinare lo shuttle aeroportuale con il trasporto pubblico urbano, rendendo più semplice e conveniente lo spostamento tra Malpensa, il centro di Milano e le principali aree della città. La fermata intermedia di Rho Fiera rappresenta invece un nodo chiave per l’area metropolitana, servendo Fiera Milano, il distretto dell’innovazione MIND e la stazione ferroviaria di Rho Fiera, con collegamenti suburbani, regionali e Alta Velocità”, afferma Flibco. “Con questa nuova linea continuiamo a lavorare su un modello di mobilità aeroportuale integrata, che collega in modo rapido ed efficiente gli hub logistici alle porte delle città con gli aeroporti”, dichiara Giuseppe Martino, Country Manager di Flibco Italia. “È una visione già consolidata in molte grandi capitali europee, dove nodi come Stratford a Londra, Berlin ZOB o Amsterdam Sloterdijk svolgono un ruolo chiave nell’interconnessione tra trasporto urbano, extraurbano e aeroportuale. Milano si inserisce oggi in questo stesso percorso, con soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più moderna e accessibile”.

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “In ogni momento, KLM dà priorità alla sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio nell’esecuzione delle sue operazioni. La selezione di rotte sicure e ottimali è parte integrante della nostra prassi quotidiana. In base all’attuale situazione di sicurezza e alla fattibilità operativa, abbiamo deciso di non riprendere i nostri voli per Tel Aviv per il momento. Stiamo già operando nuovamente voli verso altre destinazioni nella regione, come Riyadh e Dammam. Per Dubai, prevediamo di riprendere le operazioni a partire da venerdì 30 gennaio. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione. Non appena sarà sicuro e responsabile farlo, puntiamo a offrire nuovamente ai nostri clienti collegamenti affidabili il più rapidamente possibile”.

AMERICAN CONTINUA A PROGREDIRE NELLA RIPRESA DOPO LA TEMPESTA INVERNALE FERN – American Airlines informa: “I team di American Airlines continuano a lavorare 24 ore su 24 per ripristinare completamente le operazioni dopo i significativi impatti della tempesta invernale Fern. Siamo grati ai membri del nostro team per gli enormi sforzi profusi lo scorso fine settimana e questa settimana, mentre lavoravamo per prenderci cura dei nostri clienti durante questa tempesta, affrontando condizioni di rampa molto difficili, congestione dei gate, difficoltà nell’accesso al lavoro e cancellazioni ravvicinate che sono estremamente disagiate per i clienti e i membri del team, in particolare per gli equipaggi. Le operazioni sono riprese oggi nei nostri aeroporti dopo la tempesta invernale Fern, incluso il Dallas Fort Worth International Airport (DFW), dove la situazione si sta muovendo e si stanno registrando notevoli progressi quotidiani. Le condizioni dell’aeroporto sono migliorate consentendo un aumento delle operazioni. L’aumento delle temperature e il lavoro del team con l’aeroporto e i fornitori per rimuovere il ghiaccio residuo hanno creato condizioni di rampa favorevoli. C’è stato un netto miglioramento nelle partenze e negli arrivi e questo numero continua ad aumentare. Stiamo inoltre assistendo alla normalizzazione dei tempi di rullaggio e le nostre esigenze di deicing sono minime o inesistenti, soprattutto con l’aumento delle temperature e il sole che continua a sciogliere il ghiaccio. I team di American Airlines hanno lavorato per mantenere i gate liberi, con oltre 30 gate aperti per iniziare la giornata. La disponibilità dei gate è fondamentale per garantire il corretto svolgimento dei voli e delle nostre operazioni. Le cancellazioni non sono ciò che desideriamo per i nostri clienti o per i membri del nostro team, e i team di tutta la compagnia aerea stanno lavorando diligentemente per ridurle al minimo. Invitiamo i clienti a consultare l’app American Airlines e aa.com per conoscere lo stato aggiornato dei voli e ad approfittare della flessibilità aggiuntiva offerta dai due travel alerts che abbiamo emesso per la tempesta invernale Fern, che sono stati ora prorogati fino al 29 gennaio”.

DELTA RIPRISTINA GRADUALMENTE LE OPERAZIONI DOPO LA TEMPESTA INVERNALE FERN – Delta informa: “Delta sta ripristinando gradualmente le operazioni dopo la tempesta invernale Fern. Il personale Delta sta lavorando instancabilmente per trasportare i clienti in modo sicuro ed efficiente. Sono possibili ulteriori modifiche agli orari a Boston e JFK, poiché i team stanno gestendo i vincoli di gate dovuti all’accumulo di neve e ai programmi di ritardo a terra. Nonostante la limitazione a una sola pista, le operazioni di LGA si sono stabilizzate e rimangono stabili. Sono disponibili opzioni flessibili per i clienti nelle aree colpite per modificare i propri voli senza costi aggiuntivi. I clienti in viaggio oggi sono invitati a continuare a controllare l’app Delta o il sito delta.com per informazioni aggiornate sullo stato del volo”.

ANA E JAL SIGLANO UN ACCORDO CON IL JOC E DIVENTANO “OFFICIAL AIRLINES OF TEAM JAPAN” – All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines (JAL) hanno stipulato un accordo con il Japanese Olympic Committee (JOC) per il “TEAM JAPAN Official Supportership Official Airline Special Program”. “Entrambe le compagnie vantano una lunga tradizione di supporto a numerosi atleti e organizzazioni sportive. Diventando “Official Airlines of TEAM JAPAN”, ANA e JAL forniranno un supporto di viaggio sicuro e confortevole al TEAM JAPAN che gareggia in tutto il mondo, a partire dai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e proseguendo con i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e altre importanti competizioni. Inoltre, entrambe le compagnie si impegneranno attivamente in iniziative volte a costruire una società ricca attraverso il potere dello sport, a sostenere gli atleti di nuova generazione e a promuovere la crescita e la popolarità di vari sport in tutto il Giappone”, affermano ANA e JAL. Shinichi Inoue, President of ANA, afferma: “Siamo incredibilmente entusiasti di sostenere il TEAM JAPAN. Nutro un profondo rispetto per coloro che si sforzano di essere i migliori, sono una fonte inestimabile di ispirazione, che infondono coraggio ed emozioni a tutti noi. In ANA, consideriamo nostra missione supportare questi straordinari viaggi garantendo un trasporto sicuro e affidabile. ANA si impegna a dare a ogni atleta gli strumenti per raggiungere le migliori prestazioni. Inoltre, ci impegniamo a unire la nazione in una potente ondata di sostegno al TEAM JAPAN, promuovendo uno spirito condiviso di entusiasmo e incoraggiamento in tutto il Giappone”. Mitsuko Tottori, President of JAL, afferma: “JAL sostiene tutti gli atleti che accettano la sfida di inseguire i propri sogni attraverso il nostro supporto a numerosi atleti e organizzazioni sportive. Siamo profondamente onorati di collaborare con All Nippon Airways Co., Ltd. nella definizione del TEAM JAPAN Official Airline agreement e nel supporto alle iniziative del TEAM JAPAN. Vedere atleti dedicati che perseguono instancabilmente i propri obiettivi ci fornisce immensa ispirazione e coraggio. Come Official Airline, continueremo a fungere da ponte che collega le persone e i sogni, sostenendo tutti coloro che accettano le sfide”. Hashimoto Seiko, President of JOC, afferma: “Siamo davvero lieti di annunciare il partnership agreement tra TEAM JAPAN, All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines (JAL). Entrambe le compagnie sostengono da tempo viaggi sicuri e confortevoli in Giappone e in tutto il mondo, guadagnandosi la fiducia e il riconoscimento come leader globali. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il TEAM JAPAN si impegna a incoraggiare i nostri atleti a dare il massimo e a ispirare coraggio e speranza in tutto il Giappone. Avere ANA e JAL al nostro fianco in questa sfida è un’incredibile fonte di forza”.

LOCKHEED MARTIN: IN ORBITA IL NUOVO GPS SATELLITE – Lockheed Martin informa: “Ogni giorno, Lockheed Martin offre capacità che rafforzano e trasformano il nostro mondo. Martedì sera, il nono GPS III space vehicle (SV09) dell’azienda è stato lanciato in orbita, aggiungendo una capacità che consente alle persone di connettersi e offre alle forze armate la possibilità di operare in condizioni difficili. Il satellite è stato lanciato dalla Stazione Spaziale di Cape Canaveral alle 23:53 ET a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Ha ottenuto l’acquisizione del segnale poco dopo ed è ora sotto controllo operativo presso il Denver Launch & Checkout Operations Center di Lockheed Martin, in attesa della sua accettazione ufficiale nel GPS operational control network. Per le forze armate, il GPS III SV09 offre funzionalità avanzate di sicurezza e anti-jamming, garantendo navigazione e sincronizzazione precise e ininterrotte. Nel complesso, i satelliti GPS III offrono una precisione tre volte superiore, capacità anti-jamming otto volte superiori e M-code navigation signals. Ogni satellite GPS III aggiuntivo offre una maggiore precisione, con segnali resilienti che consentono servizi essenziali come l’aviazione, l’agricoltura di precisione e la sincronizzazione delle telecomunicazioni. Mantenere ed espandere la costellazione GPS è essenziale con il suo invecchiamento. L’aggiunta di nuovi satelliti GPS è necessaria per mantenere una copertura globale ininterrotta e i prossimi satelliti GPS IIIF offriranno capacità ancora maggiori”. “Il lancio del GPS III SV09 è un passo importante per rafforzare la resilienza della costellazione GPS”, ha affermato Malik Musawwir, vice president of Navigation Systems at Lockheed Martin. “Aggiungendo satelliti più resilienti alla costellazione, stiamo gettando le basi per l’era GPS IIIF. Il continuo investimento nei lanci GPS III e nei satelliti GPS IIIF aggiuntivi garantisce una navigazione e una sincronizzazione precise e ininterrotte”.

AVIAREPS E’ STATA NOMINATA GSA DI SKY AIRLINE IN ITALIA – AVIAREPS informa: “AVIAREPS, leader globale nella rappresentanza nei settori del turismo, dell’aviazione e dell’ospitalità, con 76 uffici in 71 Paesi nel mondo, è stata nominata General Sales Agent (GSA) di SKY Airline in Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Australia e Nuova Zelanda. La compagnia aerea cilena è il secondo vettore domestico per dimensioni in Cile e Perù. Fondata nel 2001, Sky Airline opera con una moderna flotta di aeromobili Airbus A320 e A321neo, serve oltre 40 destinazioni nelle Americhe e ha trasportato ad oggi più di 70 milioni di passeggeri. Nell’ambito della nuova partnership, AVIAREPS fornirà servizi completi di vendita, marketing e biglietteria nei nove mercati, supportando l’espansione internazionale e lo sviluppo del brand di Sky Airline. I team locali di AVIAREPS, composti da esperti del settore, collaboreranno strettamente con agenzie di viaggio, tour operator e partner corporate per rafforzare i canali di distribuzione, aumentare la visibilità e stimolare la domanda per il network di Sky Airline nelle Americhe”. Natalia Tenderini, Deputy Sales Director per i mercati europei e australiani di Sky Airline, afferma: “Questa partnership con AVIAREPS rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita internazionale. Europa, Australia e Nuova Zelanda sono mercati chiave per il turismo verso il Sud America, e la solida presenza locale di AVIAREPS e la sua esperienza nel settore dei viaggi giocheranno un ruolo fondamentale nel rafforzare il nostro brand e ampliare la nostra presenza in queste regioni”. Marcelo Kaiser, COO Aviation di AVIAREPS: “Siamo entusiasti di accogliere Sky Airline nel nostro portfolio globale di compagnie aeree. L’innovativo modello low-cost di Sky, la sua flotta moderna e l’impegno per la sostenibilità la rendono un partner solido per la crescita internazionale. Con i nostri esperti team locali, non vediamo l’ora di costruire solide relazioni commerciali e supportare la crescita della compagnia aerea in Europa e nel Sud Pacifico”.

SOLIDARIETA’ IN AZIONE: L’IMPATTO CONCRETO DI AIR FRANCE-KLM – Air France-KLM informa: “Grazie alla loro presenza globale, Air France, KLM e Transavia sono naturalmente attente alle sfide sociali e umanitarie che le regioni in cui operano si trovano ad affrontare. Ogni anno, direttamente o tramite la Air France Foundation o la Wings of Support association, le compagnie aeree del di Air France-KLM Group sostengono organizzazioni locali riconosciute per il loro impegno a favore delle popolazioni vulnerabili. Queste partnership traducono i valori fondamentali del Gruppo in azioni concrete, mobilitando team attorno a progetti dall’impatto positivo e duraturo. All’interno di Air France–KLM Group, la solidarietà si esprime attraverso diverse iniziative concrete realizzate sia a livello di Gruppo che di compagnia aerea. Da oltre trent’anni, la Air France Foundation si impegna a sostenere bambini e giovani in difficoltà in Francia e nel mondo. Dalla sua creazione nel 1992, ha sostenuto oltre 1.750 progetti in oltre 80 paesi e riunisce una rete di quasi 5.000 dipendenti volontari impegnati, sia in servizio che in pensione. Ogni anno, la Fondazione finanzia oltre 40 progetti, contribuendo a offrire prospettive sostenibili a migliaia di giovani. Questa dinamica collettiva si riflette anche in KLM, dove la Wings of Support association, creata e gestita da dipendenti volontari, sostiene i bambini svantaggiati da oltre 25 anni, sostenendo quasi 65 progetti ogni anno in una ventina di paesi. L’impegno delle compagnie aeree di Air France-KLM Group si riflette anche in iniziative congiunte. Air France e Transavia, ad esempio, sostengono congiuntamente la Empire des Enfants association, un’organizzazione riconosciuta per il suo lavoro con i bambini che vivono per strada in Senegal. Un altro esempio arriva da Budapest, dove Air France Foundation, Wings of Support e il team locale di Air France-KLM sostengono la Open the Cloud-Door Foundation, un centro diurno che accoglie bambini con gravi disabilità mentali. Questo spirito di cooperazione si riflette anche in iniziative che coinvolgono l’intero Gruppo, come la raccolta annuale di donazioni materiali. In questa occasione, i team di Air France-KLM Cargo collaborano con Air France Foundation per garantire il trasporto di attrezzature e donazioni ai partner locali. L’impegno del Gruppo è ancora più forte perché è sostenuto anche dai suoi clienti. Nel 2025, attraverso il programma fedeltà Flying Blue, oltre 1,2 miliardi di miglia sono state donate dai clienti a sostegno di associazioni partner di Air France, KLM e Transavia. Queste miglia contribuiscono a finanziare viaggi essenziali o a rispondere a esigenze identificate sul campo, rafforzando così l’impatto complessivo delle azioni intraprese”.

L’U.S. TRANSPORTATION SECRETARY E IL FAA ADMINISTRATOR ANNUNCIANO IL PIANO PER UNA REVISIONE ORGANIZZATIVA DELLA FAA – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy e il Federal Aviation Administration (FAA) Administrator Bryan Bedford hanno annunciato oggi il loro piano per attuare una revisione a lungo attesa della struttura organizzativa della FAA. La riorganizzazione completa, la più grande nella storia dell’agenzia, include la creazione di un nuovo safety oversight office. Questo ufficio, che ha ricevuto il sostegno del Congresso nella 2024 FAA Reauthorization, implementerà single safety management system (SMS) and risk management strategy per l’intera FAA. Invece di diverse metriche di sicurezza isolate nei singoli uffici, l’agenzia sarà in grado di condividere i dati sulla sicurezza più liberamente. Altri cambiamenti chiave includono: l’avvio di un Airspace Modernization office per garantire che l’installazione di un nuovo air traffic control system proceda velocemente; la creazione di un nuovo Advanced Aviation Technologies office per supervisionare l’integrazione di droni, eVTOL e altri advanced air mobility vehicles nell’airspace; il trasferimento di più key leadership posts a permanent positions; il consolidamento della gestione delle finance, IT and human resource divisions sotto l’administrator. La ristrutturazione non comporterà riduzioni del personale”. “Abbiamo ricevuto un acconto senza precedenti di 12,5 miliardi di dollari per modernizzare i nostri cieli”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “Ma il finanziamento è solo un pezzo del puzzle. Con questi cambiamenti organizzativi fondamentali, la FAA può snellire la burocrazia, incoraggiare l’innovazione e realizzare un nuovo air traffic control system, il tutto migliorando la sicurezza”. “È importante avere le persone giuste al posto giusto per svolgere il miglior lavoro possibile”, ha affermato Bryan Bedford, FAA Administrator. “Queste azioni creeranno permanent leaders che abbracciano l’innovazione, condividono liberamente dati e approfondimenti sulla sicurezza e si concentrano sull’implementazione di un nuovo air traffic control system, integrando al contempo tecnologie innovative chiave nel nuovo National Airspace System (NAS)”.

RAYTHEON SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER IL POLAND AIRBORNE RECONNAISSANCE SYSTEM – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda di RTX, si è aggiudicata un contratto da 197 milioni di dollari dall’U.S. Air Force Life Cycle Management Center per l’MS-110 Multispectral Reconnaissance System. Il contratto include production, aircraft integration and engineering support per la Polish Air Force, la quarta global air force ad acquisire tale capacità. Il contratto include sette advanced reconnaissance pods che forniscono hardware e software sofisticati. Grazie all’intelligenza artificiale e all’apprendimento automatico, l’MS-110 elabora e interpreta rapidamente immagini diurne e notturne, a lungo raggio e su vasta area”. “Il sistema MS-110 offre funzionalità avanzate spingendo l’elaborazione di nuova generazione al limite”, ha affermato Dan Theisen, president of Advanced Products and Solutions. “Questa capacità consente di mantenere un vantaggio strategico in un panorama di difesa globale in evoluzione”. “L’MS-110 è compatibile con il trasporto su advanced fighters, maritime patrol aircraft, special mission craft and medium-altitude long-endurance drones. I lavori relativi a questo contratto saranno condotti a Westford, Massachusetts, e si prevede che saranno completati entro agosto 2031”, conclude Raytheon.

LEONARDO: AL VIA IL PROGRAMMA A2CS DELL’ESERCITO ITALIANO – Leonardo informa: “Oggi, al Centro Polifunzionale di Sperimentazione (Ce.Poli.Spe) dell’Esercito Italiano a Montelibretti, la Joint Venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) ha consegnato alla Forza Armata quattro veicoli corazzati per la fanteria Lynx. Questa prima consegna rappresenta l’avvio ufficiale del programma “A2CS” (Army Armoured Combat Systems) per cui, alla fine dello scorso anno, è stato firmato un primo contratto per l’acquisizione di 21 nuovi veicoli “A2CS Combat”. La cerimonia si è tenuta alla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Carmine Masiello, dell’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, e Björn Bernhard, responsabile della divisione Vehicle System Europe di Rheinmetall. Presenti anche l’Amministratore Delegato della Joint Venture, Laurent Sissmann, e il Presidente Esecutivo David Hoeder”. Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, ha dichiarato: “L’avvio delle consegne dei nuovi veicoli corazzati rappresenta una importante milestone del programma che stiamo portando avanti con l’Esercito Italiano. L’alleanza internazionale tra Leonardo e Rheinmetall si conferma un punto di riferimento per il rafforzamento della difesa nazionale e per lo sviluppo di una base industriale europea solida, integrata e competitiva. Un impegno che riteniamo essenziale per garantire la sicurezza e l’autonomia strategica nazionale e dell’Europa”. “La piattaforma Lynx è in grado di svolgere molteplici ruoli, tra cui veicolo da combattimento della fanteria, trasporto truppe, posto di comando mobile e ambulanza. I quattro veicoli consegnati oggi integrano la torretta Lance da 30 mm di Rheinmetall, che sarà successivamente sostituita dalla torretta Hitfist da 30 mm di Leonardo. Quest’ultima equipaggerà tutti gli altri veicoli blindati previsti da questo contratto. Il programma A2CS – Armo Armoured Combat System, originariamente denominato AICS – Armoured Infantry Combat System, insieme al nuovo programma Main Battle Tank rinnoverà la flotta di veicoli pesanti dell’Esercito Italiano, fornendo tecnologie all’avanguardia, caratterizzate da elevati livelli di digitalizzazione e connettività e in grado di operare nei più complessi contesti multidominio. Questa collaborazione costituisce inoltre un’opportunità di rinnovamento per le flotte corazzate dei partner internazionali”, conclude Leonardo.

TEXTRON RIPORTA I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2025 E DELL’INTERO ANNO – Textron Inc. ha riportato oggi un fourth quarter 2025 income from continuing operations di $1,33 per azione, rispetto a $0,76 per azione nel quarto trimestre 2024. L’adjusted income from continuing operations è stato pari a $1,73 per azione nel quarto trimestre 2025, rispetto a $1,34 per azione nel quarto trimestre 2024. Il full year 2025 income from continuing operations è stato pari a $5,12 per azione, in aumento rispetto ai $4,34 del 2024. Il full year 2025 adjusted income from continuing operations è stato pari a $6,10 per azione, in aumento rispetto ai $5,48 del 2024. “Il 2025 è stato un anno significativo di successi, con Textron che ha registrato una forte crescita di fatturato e utili”, ha dichiarato Lisa M. Atherton, CEO di Textron. “Aviation ha completato tre programmi di certificazione, registrando al contempo una significativa crescita del fatturato. Bell ha registrato un secondo anno consecutivo di crescita del 20% nei ricavi militari, con il programma MV-75 in continua accelerazione. Systems ha ottenuto importanti successi, posizionando l’azienda per la crescita. Industrial ha razionalizzato il portafoglio con la cessione del business Powersports”. Il net cash generato dalle attività operative del gruppo per l’intero anno è stato pari a 1,3 miliardi di dollari. Il manufacturing cash flow before pension contributions è stato pari a 969 milioni di dollari per l’intero anno, in aumento rispetto ai 692 milioni di dollari del 2024. Textron prevede un fatturato di circa 15,5 miliardi di dollari per il 2026, in aumento rispetto ai 14,8 miliardi di dollari del 2025. Textron prevede che il full-year 2026 GAAP earnings per share from continuing operations sarà compreso tra $5,39 e $5,59 dollari, o tra $6,40 e $6,60 dollari su adjusted basis. “Mentre ci avviciniamo al 2026, il nostro slancio rimane forte, sostenuto da un numero significativo di ordini, da una domanda solida nei nostri mercati e da continui miglioramenti operativi”, ha aggiunto Atherton. “Siamo ben posizionati per continuare a investire nei nostri prodotti e nelle nostre competenze, per promuovere la crescita e il valore a lungo termine per i nostri azionisti”. I ricavi di Textron Aviation nel trimestre, pari a 1,7 miliardi di dollari, sono aumentati di 467 milioni di dollari, pari al 36%, rispetto al quarto trimestre 2024, riflettendo maggiori ricavi derivanti dalla vendita di aeromobili per 400 milioni di dollari e maggiori ricavi derivanti da ricambi e servizi aftermarket per 67 milioni di dollari. L’aumento dei ricavi derivanti dalla vendita di aeromobili è dovuto principalmente all’aumento dei volumi e del mix, che riflette in gran parte l’aumento del Citation jet and commercial turboprop volume. Textron Aviation ha consegnato 49 jets nel trimestre, in aumento rispetto ai 32 dell’anno scorso, e 43 commercial turboprop, in aumento rispetto ai 38 dell’anno scorso. L’utile di segmento è stato di 208 milioni di dollari nel quarto trimestre 2025, in aumento di 108 milioni di dollari rispetto al quarto trimestre 2024, in gran parte dovuto all’aumento dei volumi e del mix. Il portafoglio ordini di Textron Aviation alla fine del quarto trimestre era di 7,7 miliardi di dollari. I ricavi di Bell nel trimestre, pari a 1,3 miliardi di dollari, sono aumentati di 128 milioni di dollari, pari all’11%, rispetto al quarto trimestre 2024. L’aumento dei ricavi nel trimestre è stato trainato da maggiori ricavi militari pari a 139 milioni di dollari, principalmente dovuti all’aumento dei volumi dell’U.S. Army MV-75 program, parzialmente compensati da minori ricavi commerciali pari a 11 milioni di dollari. Bell ha consegnato 78 commercial helicopters nel trimestre, in linea con i 78 nel quarto trimestre dell’anno precedente. L’utile di segmento di 101 milioni di dollari è diminuito di 9 milioni di dollari rispetto all’anno precedente. Il portafoglio ordini di Bell alla fine del quarto trimestre era di 7,8 miliardi di dollari.