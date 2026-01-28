Il backlog di Embraer ha raggiunto 31,6 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025, un livello record

Embraer ha registrato un backlog di 31,6 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025 (4Q25), un livello record per l’azienda.
“Embraer ha consegnato 91 velivoli nel quarto trimestre 2025 in tutte le sue business unit. Il risultato riflette un aumento del 21% rispetto alle 75 consegne nel quarto trimestre dello scorso anno (4Q24), e persino superiore ai 62 velivoli registrati nel terzo trimestre 2025 (3Q25).
Nel frattempo, l’azienda ha consegnato un totale di 244 velivoli nel 2025, con un aumento del 18% rispetto ai 206 velivoli del 2024.
Il backlog dell’azienda è aumentato del 20% su base annua nel quarto trimestre 2025. Commercial Aviation ha registrato un backlog di 14,5 miliardi di dollari”, afferma Embraer.
“Come punti salienti nel trimestre, l’E195-E2 small narrowbody amplierà le flotte di TrueNoord e Helvetic Airways. Air Côte d’Ivoire ha ordinato l’E175 per potenziare la connettività regionale
Executive Aviation ha registrato un nuovo backlog di 7,6 miliardi di dollari, il massimo storico, +4% trimestre su trimestre.
Defense & Security ha venduto 5 KC-390 a Svezia e Portogallo.
Services & Support ha mantenuto il suo backlog record di 4,9 miliardi di dollari, in aumento del 7% su base annua”, conclude Embraer.
(Ufficio Stampa Embraer)