Air India ordina 30 Boeing 737 MAX per espandere la Single-Aisle fleet

Boeing e Air India hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha ordinato altri 30 737 MAX, espandendo il suo Boeing order book a quasi 200 aerei tra le single-aisle and widebody airplane families dell’azienda.

“La compagnia aerea ha finalizzato questo mese un acquisto incrementale di 20 737-8 e un ordine per 10 737-10 che era precedentemente ‘unidentified’ sul Boeing Orders & Deliveries website. Entrambi gli acquisti hanno esercitato opzioni esistenti, in quanto Air India sta espandendo la sua rete di rotte per soddisfare la crescente domanda di viaggi”, afferma Boeing.

“Questo ulteriore ordine per 30 Boeing 737 fa parte della nostra più ampia strategia di flotta per posizionare saldamente Air India per il futuro, come una compagnia aerea globale di livello mondiale che l’India merita e che il mondo si aspetta”, ha dichiarato Campbell Wilson, CEO and managing director of Air India. “Basandosi sui nostri ordini del 2023 e sulle successive aggiunte, questo ordine supporta le consegne costanti e gli aggiornamenti della flotta previsti nei prossimi anni”.

“Air India opererà i nuovi 737-8, sfruttandone l’affidabilità, l’efficienza nei consumi e la flessibilità sulle rotte ad alta frequenza, domestiche e regionali a corto raggio. La compagnia aerea prevede inoltre di impiegare il più grande 737-10 per mantenere l’operational commonality e trasportare più passeggeri al minor costo per posto tra i single-aisle aircraft”, prosegue Boeing.

“L’ordine di Air India per altri 737 MAX sottolinea le ottime performance della sua 737-8 fleet, mentre continua ad espandere la connettività in India e nella regione dell’Asia meridionale”, ha dichiarato Paul Righi, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing, Eurasia, India and South Asia. “Apprezziamo la fiducia di Air India nel 737-10 e nel 737-8 per fornire la capacità e la versatilità di cui hanno bisogno come pilastro della loro single-aisle growth strategy”.

“Mentre Air India espande la sua flotta e il suo network, il Commercial Market Outlook di Boeing prevede che la Indian and South Asian region avrà bisogno di circa 3.300 nuovi aerei nei prossimi due decenni, il 90% dei quali saranno single-aisle jets come il 737 MAX“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)