Wizz Air: la Sicilia diventa il nuovo ponte verso i Balcani

Wizz Air annuncia un significativo potenziamento del proprio network internazionale dal Sud Italia.

“Il piano di sviluppo nel Paese pone ancora una volta la Sicilia al centro, con il lancio di tre nuove rotte che collegheranno Catania a Tirana e Podgorica, e Palermo a Sofia.

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale Wizz. Le rotte saranno operate con aeromobili Airbus A321neo di ultima generazione, che offrono consumi ridotti, maggiore efficienza e un comfort superiore a bordo, confermando ulteriormente l’impegno del vettore verso l’efficienza e la decarbonizzazione.

L’espansione in Sicilia rafforza la connettività dell’isola con i mercati emergenti dell’Europa dell’Est:

Da Catania, grazie all’integrazione di un terzo aeromobile nella flotta a partire da maggio 2026, decolleranno i voli per Tirana (dal 4 maggio, 4 frequenze settimanali) e Podgorica (dal 5 maggio, 3 frequenze settimanali). L’operazione genererà un impatto occupazionale diretto di 40 nuovi posti di lavoro e oltre 350 posizioni nell’indotto.

Da Palermo, il collegamento diretto con Sofia sarà inaugurato il 4 luglio 2026, con 3 frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato durante la stagione estiva; lunedì, mercoledì e venerdì durante quella invernale), portando a quattro il numero totale di destinazioni internazionali servite dall’aeroporto di Palermo“, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: “L’introduzione di queste rotte verso Tirana, Podgorica e Sofia segna un capitolo fondamentale della nostra presenza in Italia e consolida la nostra partnership con gli aeroporti siciliani. Questi collegamenti non sono semplici aggiunte al network, ma ponti strategici verso mercati in forte crescita, che rafforzano il ruolo della Sicilia come hub d’eccellenza nel Mediterraneo. Questi traguardi sono possibili grazie alla costante e proficua collaborazione con i gestori aeroporti SAC e Gesap, con i quali lavoriamo quotidianamente per accrescere l’attrattività internazionale della regione e generare valore tangibile per l’economia locale”.

“L’impegno di Wizz Air per il territorio siciliano è supportato da una presenza solida e in costante crescita. Dal 2025 ad oggi, la compagnia ha trasportato un totale di 10 milioni di passeggeri, diventando un punto di riferimento chiave per la mobilità dei residenti e il turismo internazionale. Con l’aggiunta del terzo aereo basato a Catania e il potenziamento delle operazioni a Palermo, la capacità totale supererà i 2 milioni di posti in vendita da e per la Sicilia. L’investimento relativo al solo nuovo aeromobile sull’aeroporto di Catania aggiungerà 500.000 nuovi posti all’anno, garantendo un ritorno economico diretto tramite la creazione di 40 nuovi posti di lavoro per il personale di volo e oltre 350 posizioni nell’indotto locale. Ad oggi, il network siciliano di Wizz Air vanta oltre 23 rotte verso 13 Paesi, collegando l’isola non solo alle principali città italiane, ma anche a basi globali come Londra e mercati strategici nell’Europa dell’Est e in Medio Oriente.

Wizz Air si posiziona come la quarta compagnia aerea in Italia per quota di mercato (9%). L’Italia rappresenta il mercato internazionale più importante per il vettore per numero di passeggeri trasportati, con oltre 120.000 voli programmati nel 2026, più di 272 rotte attive verso oltre 30 Paesi e oltre 27 milioni di posti in vendita nel 2026, un incremento del 20% rispetto al 2024. Wizz Air opera in 26 aeroporti italiani, con una flotta di 30 aeromobili distribuiti in cinque basi sul territorio nazionale”, conclude Wizz Air.

CATANIA – TIRANA – Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – Dal 4 Maggio 2026

CATANIA – PODGORICA – Martedì, giovedì e sabato – Dal 5 Maggio 2026

PALERMO – SOFIA – Estate ‘26: martedì, giovedì e sabato; Inverno ‘26: lunedì, mercoledì e venerdì – Dal 4 Maggio 2026

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)