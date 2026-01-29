News Brevi – 29.01.2026

AIR CAIRO SARÀ ALLA BIT DI MILANO CON TANTE NOVITÀ PER IL 2026 – Air Cairo informa: “Air Cairo sarà protagonista anche quest’anno alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026 presso la Fiera Milano Rho, Padiglione 9P, Stand L02. La compagnia partecipa con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano e consolidare i rapporti con operatori e agenzie di viaggio. Durante l’evento, Air Cairo incontrerà tour operator e agenzie di viaggi, affiancata dal proprio GSA per l’Italia, Non Solo Sogni, per presentare la programmazione 2026 e illustrare le nuove opportunità di collegamento tra Italia ed Egitto. La partecipazione alla BIT conferma il ruolo strategico della compagnia aerea nello sviluppo dei collegamenti tra i due Paesi. In vista della prossima stagione estiva, Air Cairo punta a consolidare la propria presenza in Italia con collegamenti sempre più frequenti e nuove destinazioni strategiche. La partecipazione alla BIT sarà l’occasione per condividere con partner e operatori l’intera offerta 2026, pensata per rispondere alle esigenze di mercato e ai trend in continua evoluzione. Alla guida della compagnia, a partire da fine 2025, torna Hussein Sherif, Chairman di Air Cairo, che in passato ha guidato la compagnia attraverso una fase di significativa crescita. Il suo ritorno segna una nuova fase di espansione strategica, con un focus su efficienza operativa e leadership di mercato”. “Le principali novità di Air Cairo per il 2026: El Alamein entra nella programmazione estiva come nuova destinazione, con due voli settimanali da Milano e Catania, da giugno fino a metà settembre, offrendo nuove opportunità di viaggio verso una località emergente dell’Egitto. Air Cairo opererà complessivamente 1.500 voli regolari verso le destinazioni iconiche dell’Egitto, tra cui Sharm el Sheikh, Hurghada, Luxor e Il Cairo, dai principali aeroporti italiani, in particolare: Milano Malpensa (MXP): 20 voli; Roma Fiumicino (FCO): 4 voli; Napoli (NAP): 5 voli; Bari (BRI): 3 voli; Catania (CTA): 2 voli; Bologna (BLQ): 2 voli; Bergamo (BGY): 2 voli; Verona (VRN): 2 voli”, prosegue Air Cairo. “Partecipare alla BIT ci permette di rafforzare i rapporti con i nostri partner italiani e presentare in anteprima le novità della programmazione 2026”, dichiara Hussein Sherif. “El Alamein e il consolidamento dei voli dall’Italia verso l’Egitto rappresentano solo l’inizio di una strategia di sviluppo che continueremo a perseguire con determinazione”. “Attualmente, Air Cairo opera con una flotta di 40 aeromobili, composta principalmente da velivoli moderni e ad alta efficienza. La compagnia dispone di 31 Airbus A320neo, perfetti per voli a medio raggio, affiancati da 3 Embraer E190, ideali per tratte più brevi con capacità ottimizzata, e da 6 ATR 72-600,. Questa combinazione permette ad Air Cairo di garantire flessibilità, efficienza e comfort su tutte le rotte della sua rete. L’appuntamento alla BIT costituisce un’occasione privilegiata per i tour operator e le agenzie di viaggio per esplorare le novità di Air Cairo e pianificare le future opportunità di mercato”, conclude Air Cairo.

AIR CANADA: PIU’ VOLI E PIU’ CITTA’ NEL PROSSIMO INVERNO – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato un network invernale strategicamente ampliato che include l’aggiunta di Quito, un servizio tutto l’anno per Manchester e Copenhagen, due destinazioni soleggiate da Calgary e un aumento dei servizi invernali verso le destinazioni dell’America Latina. Queste espansioni delle rotte invernali seguono i piani della compagnia aerea annunciati all’inizio di questo mese per il lancio degli unici voli diretti dal Nord America a Sapporo”. “Con una rete completa che abbraccia tutti i continenti abitati, l’orario invernale ampliato di Air Canada consolida ulteriormente i nostri hub come principali punti di accesso globali, facilitando viaggi rapidi e convenienti. Queste novità e miglioramenti sono un catalizzatore per facilitare il turismo, il commercio e la connettività e offrono opportunità più interessanti per i nostri clienti e i membri Aeroplan di viaggiare praticamente ovunque nel mondo da, per o tramite il Canada”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, and President of Cargo at Air Canada. “Stiamo proseguendo la nostra espansione strategica in America Latina, sfruttando la continua forza della domanda e le opportunità di trasporto merci, sfruttando al contempo una nuova Airbus A321 XLR base presso il nostro Toronto-Pearson global hub per consentire voli tutto l’anno per Copenhagen e Manchester. Stiamo inoltre capitalizzando sulla crescente domanda e sulla posizione geografica unica di Vancouver per aggiungere il nostro primo volo diretto in assoluto per Sapporo, l’unico volo diretto dal Nord America a questa destinazione turistica invernale di fama mondiale, offrendo al contempo due nuove opzioni per i nostri clienti fedeli a Calgary che cercano il calore delle spiagge messicane”, ha concluso. “Quito, la capitale dell’Ecuador, sarà servita tre volte a settimana da Montréal e una volta a settimana da Toronto, entrambe a partire da inizio dicembre a bordo di un Boeing 787-8 Dreamliner con una scelta di cabine Signature Class, Premium Economy ed Economy. I voli di Air Canada per Quito sono stati progettati per coincidenze presso i suoi hub globali di Toronto e Montreal. In Sud America, Air Canada sta ampliando il suo programma verso Brasile, Perù e Cile, con partenze anticipate e maggiori frequenze sui servizi per Rio e Lima, oltre ai nuovi voli tra Montreal e Santiago. In Colombia, i voli di Air Canada per Bogotà saranno operati a bordo della flotta Boeing 787 Dreamliner, con una configurazione a tre cabine che offre la cabina Signature Class con poltrone completamente reclinabili. I voli da Toronto a Manchester e Copenhagen saranno operativi tutto l’anno a partire da ottobre, ampliando ulteriormente la portata del principale hub globale di Air Canada. Entrambe le rotte saranno operate a bordo del nuovo modello della compagnia aerea, l’Airbus A321XLR, il primo aeromobile a fusoliera stretta di Air Canada a offrire poltrone completamente reclinabili in Signature Class. Queste aggiunte sono rese possibili dalla nuova Airbus A321 XLR base della compagnia aerea a Toronto-Pearson, che si aggiunge a quella precedentemente annunciata a Montreal-Trudeau. I clienti di Air Canada a Calgary potranno ora volare senza scalo verso Cancún e Puerto Vallarta a partire da dicembre. Operati con la flotta Boeing 737 MAX di Air Canada Rouge, con cabine premium ed economy, birra, vino e snack canadesi premium gratuiti per tutti i clienti, oltre a Wi-Fi veloce e gratuito per tutti i membri Aeroplan, i voli per Cancun saranno offerti quattro volte a settimana, con tre voli a settimana per Puerto Vallarta”, conclude Air Canada.

IBERIA INCREMENTA L’OFFERTA DI VOLI PER SIVIGLIA FINO AL 15 FEBBRAIO – Iberia informa: “Iberia ha preparato un ulteriore piano di potenziamento tra Madrid e Siviglia per le prossime due settimane, estendendo i voli speciali già programmati fino al 2 febbraio. Nello specifico, tra martedì 3 febbraio e domenica 15 febbraio è stato programmato un volo giornaliero aggiuntivo in entrambe le direzioni. Questi rinforzi si aggiungono a un volo aggiuntivo domenica 31 gennaio in entrambe le direzioni, nonché a tre voli aggiuntivi operati da Iberia Express il 3, 4 e 5 febbraio. In totale, questo rinforzo rappresenta 6.596 nuovi posti tra Madrid e Siviglia, con un aumento del 47%. La compagnia aerea ha deciso di rafforzare le sue operazioni regolari in Andalusia lo scorso lunedì 19 gennaio per facilitare i viaggi da e per Madrid a seguito dell’incidente ferroviario di Adamuz. Questi rinforzi sono stati implementati sulle rotte che collegano Madrid con Siviglia, Malaga, Jerez e Granada. Da quella data al 15 febbraio, Iberia ha messo a disposizione dei viaggiatori in Andalusia 27.362 posti aggiuntivi. Per questi nuovi posti, così come per quelli già disponibili sui voli di linea, Iberia mantiene il suo impegno a mantenere limiti di prezzo. Almeno fino a domenica 15 febbraio, il prezzo massimo per tratta rimane fissato a 99€ in Economy Class. Inoltre, Iberia continua a offrire flessibilità ai clienti che viaggiano dall’Andalusia a Madrid per prendere i voli della compagnia aerea. Dati i problemi sulla linea ferroviaria, chi ha difficoltà a viaggiare normalmente può richiedere un cambio di data o un voucher per i propri biglietti”.

SAFRAN AMPLIA LE SUE ATTIVITA’ A LE CREUSOT PER PRODURRE COMPLEX PARTS PER I RAFALE ENGINES – Safran Aircraft Engines ha annunciato un progetto per l’ampliamento della sua Le Creusot facility, specializzata in machining complex rotating parts. “Oggi, il sito di Le Creusot produce esclusivamente low-pressure turbine disks per CFM International LEAP and CFM56 engines, che equipaggiano gli aerei Airbus A320 e Boeing 737. Questa espansione aggiungerà linee di produzione per complex rotating parts per i motori M88 e GE90, che equipaggiano il Rafale fighter jet e il Boeing 777 widebody airliner, rispettivamente. Il progetto rappresenta un investimento di 70 milioni di euro e aumenterà la forza lavoro del sito da 200 a 300 persone entro il 2032. L’ampliamento di 9.000 m2 (96.875 piedi quadrati), la cui entrata in funzione è prevista per il 2029, porterà la superficie industriale totale a 26.000 m2 (279.861 piedi quadrati). Con questa espansione, il sito di Le Creusot diventerà la seconda fonte di produzione per M88 complex rotating parts, accanto alla Évry-Corbeil facility, supportando la continuità aziendale e un significativo incremento delle consegne del motore M88. Le lavorazioni meccaniche per questi componenti inizieranno presso la Le Creusot facility esistente nel 2026, prima di essere trasferite nell’area ampliata”, afferma Safran. “Siamo orgogliosi di annunciare l’espansione del nostro sito di Le Creusot, che riflette la nostra ambizione di rafforzare la nostra internal supply chain per supportare la crescita del nostro business”, ha dichiarato Claude Quillien, Vice President, Industrial Operations and Supply Chain at Safran Aircraft Engines. “Questo progetto contribuirà a rafforzare la sovranità industriale e tecnologica, soddisfacendo al contempo le esigenze dei nostri clienti civili e militari”. “Come flagship industrial site per Safran, la facility soddisfa i più elevati Industry 4.0 standards, con integrated digital processes, connected and automated production management, e competenze uniche in production engineering and quality control. Ciò si traduce in performance industriali eccezionali nell’ambito del LEAP program, un elevato grado di autonomia in machining processes e una produzione flessibile e resiliente. Molte operazioni vengono eseguite utilizzando closed-door machining, un approccio produttivo in cui un network di automated machining centers funziona ininterrottamente senza intervento umano, anche di notte”, conclude Safran.

CIRRUS AIRCRAFT ASSEGNA I CIRRUS AUTHORIZED NETWORK AWARDS – Cirrus Aircraft informa: “Cirrus ha annunciato i 2025 Authorized Network Awards durante la annual Cirrus Customer Experience Conference, CX 2026, in Las Vegas. I riconoscimenti mettono in luce i Training and Service partners in tutto il mondo, la cui dedizione ed entusiasmo continuano ad alzare il livello del world-class Cirrus training and service”.

AIR FRANCE: ARRIVA LA NUOVA STAGIONE DEL PODCAST “PASSENGERS” – Air France informa: “Air France torna con la seconda stagione di “Passengers”, il podcast che dà voce alle storie uniche dei viaggiatori. Dallo sport d’élite all’assistenza medica a bordo, dal decollo di una carriera musicale al trasporto di opere d’arte e persino all’esportazione di vini francesi, in questa nuova stagione di “Passengers”, si possono scoprire storie nuove, autentiche e uniche, tutte con una cosa in comune: gli aerei. In questa nuova stagione di “Passengers”, Air France dà voce a Valérie, Édouard, Valériane, Frédéric e Claire. Cinque viaggiatori con cinque storie straordinarie ed emozionanti da raccontare. Ad esempio si può scoprire la straordinaria storia di Valérie, il cui destino professionale viene stravolto da un incontro musicale improvvisato mentre aspetta il suo volo. Sintonizzatevi ogni settimana per un nuovo episodio, che invita gli ascoltatori a immergersi in storie segnate da incontri e momenti indimenticabili, tutti resi possibili dal viaggio aereo. Il podcast “Passengers” è ora disponibile in inglese e francese su Deezer, Apple Podcast e Spotify. Gli episodi della seconda stagione di “Passengers” saranno presto disponibili anche come parte dell’in-flight entertainment offering di Air France”.

LOCKHEED MARTIN RIPORTA I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2025 E DELL’INTERO ANNO – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Corporation ha annunciato fourth quarter 2025 sales pari a 20,3 miliardi di dollari, rispetto a 18,6 miliardi di dollari del quarto trimestre 2024. Net earnings nel quarto trimestre 2025 pari a 1,3 miliardi di dollari, ovvero 5,80 dollari per azione, rispetto ai 527 milioni di dollari, ovvero 2,22 dollari per azione, inclusi 1,7 miliardi di dollari (1,3 miliardi di dollari, ovvero 5,45 dollari per azione, al netto delle imposte) di perdite per classified programs, nel quarto trimestre 2024. Cash from operations pari a 3,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025, rispetto a 1,0 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2024. Il free cash flow si è attestato a 2,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025, rispetto ai 441 milioni di dollari nel quarto trimestre 2024. Le 2025 sales sono incrementate del 6%, a 75 miliardi di dollari. Net earnings pari a 5 miliardi di dollari, o 21,49 dollari per azione, nel 2025. Cash from operations pari a 8,6 miliardi di dollari, free cash flow pari a 6,9 miliardi di dollari nel 2025. Record backlog di 194 miliardi di dollari alla fine del 2025”. “Con un backlog record di 194 miliardi di dollari, una crescita delle vendite del 6% su base annua e una free cash flow generation superiore alle nostre precedenti aspettative, il 2025 ha segnato un anno di domanda senza precedenti per le capacità di Lockheed Martin. Questa crescente domanda per i nostri programmi e sistemi è stata trainata dalle prestazioni comprovate negli ultimi anni, già ampiamente dimostrate nel 2026. Gli F-35 and F-22 fighter jets, gli RQ-170 stealth drones e i Sikorsky Black Hawk helicopters hanno contribuito in modo decisivo per portare a termine con successo missioni estremamente difficili”, ha dichiarato Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Per garantire la nostra capacità di continuare a fornire capacità straordinarie in tempi rapidi e su larga scala, abbiamo investito oltre 3,5 miliardi di dollari nel 2025 in capacità produttiva e tecnologie di nuova generazione, a dimostrazione della nostra rigorosa allocazione del capitale. Avendo a lungo sostenuto un nuovo modo di fare business tra governo e industria, siamo ben posizionati per operare nell’ambito della strategia di trasformazione degli acquisti. Questo notevole inizio del 2026 rafforza la nostra fiducia nella continua crescita operativa e finanziaria di Lockheed Martin nell’anno a venire. Prevediamo una crescita di sales and reported segment operating profit rispettivamente di circa il 5% e il 25% su base annua, e un free cash flow compreso tra 6,5 e 6,8 miliardi di dollari, in aumento rispetto alle nostre precedenti aspettative. Con una forte enfasi sulle prestazioni operative e un chiaro allineamento con le priorità di difesa dei nostri clienti, continueremo a fornire capacità superiori e affidabili, garantendo al contempo risultati solidi e valore per i nostri azionisti”.

EASYJET PRESENTA IL ‘THE GREAT BRITISH HOLIDAY AUDIT 2026’ – easyJet informa: “easyJet ed easyJet Holidays svelano le tendenze che definiranno i viaggi nel 2026, con voli a corto raggio più lunghi e tecnologie destinate ad ampliare i nostri orizzonti. L’ultimo report sulle tendenze di viaggio della più grande compagnia aerea britannica, easyJet, e easyJet holidays, ha intervistato 2.000 turisti britannici e ha rivelato cosa sta influenzando le destinazioni che i turisti britannici intendono visitare nel 2026, con le tendenze di quest’anno guidate da alcuni dei più importanti momenti culturali, sportivi e naturalistici dell’anno, nonché dalle differenze generazionali. La ricerca mostra che oltre la metà (52%) dei britannici ha in programma di visitare un nuovo Paese quest’anno, con la stessa percentuale che prevede di fare due o più vacanze e un fortunato 6% che spera di farne più di cinque. I voli a corto raggio più lunghi, di cinque o sei ore, stanno diventando la nuova norma, svelando destinazioni che uniscono avventura e valore. La Tunisia e la sua isola meno conosciuta di Djerba continuano a crescere in popolarità: la compagnia aerea ha registrato un aumento del 12% dei voli per il paese nel 2026, mentre la capitale georgiana, Tblisi, sta guadagnando terreno per i soggiorni in città grazie a nuove rotte dirette dal Regno Unito. Quest’anno la compagnia aerea ha anche registrato un aumento del 21% dei voli verso destinazioni di vacanza più lunghe come Marocco, Turchia e Cipro rispetto allo scorso anno”. Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di modi in cui i nostri clienti pianificano le loro prenotazioni e le loro vacanze e possiamo già osservare alcuni cambiamenti nel loro comportamento, come la crescente popolarità delle rotte a corto raggio e più lunghe e il ruolo sempre più importante della tecnologia nel rendere accessibili destinazioni sconosciute e nell’aiutarci a operare in modo efficiente per mantenere tariffe basse e viaggi fluidi”. “Nel 2026, c’è un chiaro desiderio di dare valore alle vacanze”, ha aggiunto Garry Wilson, CEO di easyJet Holidays. “Stiamo assistendo a una maggiore consapevolezza da parte dei clienti su come e quando viaggiare, che si tratti di partire prima che la routine quotidiana prenda il sopravvento, di staccare la spina dagli schermi o di pianificare i viaggi in base a momenti significativi che semplicemente non è possibile ricreare a casa”.

L’EASA PUBBLICA LE UPDATED EASY ACCESS RULES FOR GUIDANCE MATERIAL ON REMOTE AERODROME AIR TRAFFIC SERVICES – L’EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Guidance Material (EAR) sui Remote Aerodrome Air Traffic Services. Questa revisione di gennaio 2026 incorpora la EASA ED Decision 2023/005/R del 30 marzo 2023, che introduce la terza edizione del GM. Le EAR for Guidance Material on Remote Aerodrome Air Traffic Services sono disponibili in formato PDF di facile lettura con funzionalità di navigazione avanzate. Poiché la pubblicazione viene generata tramite la piattaforma eRules, verrà aggiornata regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto”.

LOCKHEED MARTIN SIGLA UN FRAMEWORK AGREEMENT PER QUADRUPLICARE LA THAAD INTERCEPTOR PRODUCTION CAPACITY – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha firmato un framework agreement con il Department of War (DoW) per quadruplicare la produzione di Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptors, passando da 96 a 400 unità all’anno. Questo annuncio si basa sul primo accordo del suo genere firmato tra le parti all’inizio di questo mese per accelerare la produzione di PAC-3® Missile Segment Enhancement (MSE) interceptors. Sempre a supporto delle sue production ramp activities, Lockheed Martin darà oggi il via ai lavori per un nuovo Munitions Acceleration Center a Camden, Arkansas. Questa struttura preparerà la forza lavoro del futuro per sviluppare THAAD, PAC-3 e altre capacità utilizzando advanced manufacturing, robotics and digital technologies”.