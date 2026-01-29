ATR e Fly91 firmano un nuovo Eight-Year Global Maintenance Agreement

ATR e Fly91, una delle più recenti compagnie aeree regionali indiane, hanno firmato un eight-year Global Maintenance Agreement (GMA), rafforzando la solida collaborazione instaurata sin dal lancio della compagnia aerea nel 2024.

“Fly91 opera attualmente quattro ATR 72-600, con altri due in arrivo all’inizio del 2026, e l’accordo esteso è progettato per supportare questa prossima fase di crescita con l’espansione della flotta della compagnia aerea.

Fly91 è GMA customer da maggio 2024 e beneficia di una gamma completa di servizi di supporto, tra cui Lease Stock, Standard Exchange and Repair of Line Replaceable Units (LRUs), nonché propeller availability and maintenance services. Dopo quasi due anni di attività e con un utilizzo degli aeromobili superiore alle 2.500 ore di volo all’anno, la compagnia aerea ha deciso di aggiornare l’ambito del suo accordo per garantire visibilità dei costi a lungo termine e performance operative con l’espansione della sua flotta”, afferma ATR.

Manoj Chacko, Managing Director and Chief Executive Officer of Fly91, ha dichiarato: “Gli ultimi 22 mesi di attività hanno dimostrato l’importanza di avere un partner affidabile per la manutenzione. Il GMA di ATR è stato determinante nel garantire che i nostri aeromobili volassero in modo affidabile, anche in presenza di vincoli nella supply chain globale. Essendo una start-up snella e focalizzata sui costi, la visibilità che il GMA offre sui futuri costi di manutenzione è fondamentale per noi. Nel nostro ambiente, non si tratta solo di utilizzare gli aeromobili giusti, ma di garantire che siano mantenuti secondo i più elevati standard, in modo da poter offrire il servizio affidabile che i nostri passeggeri si aspettano”.

Stefano Marazzani, Senior Vice President Customer Support and Services, ATR, ha aggiunto: “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Fly91, che si prepara alla prossima fase di crescita. In qualità di produttore di aeromobili, ATR è in una posizione unica per fornire soluzioni di manutenzione complete che garantiscano i massimi livelli di disponibilità della flotta, affidabilità operativa e sostenibilità a lungo termine per gli operatori. Il Global Maintenance Agreement offre questo valore in modo costante, offrendo al contempo a una compagnia aerea ambiziosa come Fly91 il vantaggio cruciale della visibilità e del controllo dei costi, necessari per scalare le operazioni senza intoppi. Siamo orgogliosi di essere al loro fianco mentre la loro rete e la loro flotta continuano a crescere”.

“Basandosi sulla fiducia di Fly91 nel supporto di ATR, questa rinnovata partnership riflette anche il più ampio slancio dell’aviazione regionale in India. Mentre il Paese continua a rafforzare i collegamenti aerei tra le città più piccole, i turboprop sono sempre più riconosciuti come il modo più efficiente per aprire nuove rotte ed estendere la connettività. Gran parte degli inter-city travel in India avviene su distanze ideali per i turboprop e molte comunità stanno ottenendo l’accesso ai viaggi aerei per la prima volta con l’espansione della rete aeroportuale. In questo panorama in rapida evoluzione, soluzioni di manutenzione a lungo termine e con costi prevedibili come l’ATR GMA svolgeranno un ruolo essenziale nel supportare operatori come Fly91, contribuendo a dare forma al prossimo capitolo della mobilità regionale indiana”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)