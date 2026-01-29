“QVerse Island”: Qatar Airways lancia la sua prima destinazione digitale su Fortnite

Qatar Airways ha presentato la sua prima destinazione digitale in assoluto, QVerse Island, all’interno di Fortnite, uno degli ambienti digitali più popolari al mondo. QVerse Island reinterpreta la capitale del Qatar, Doha, offrendo ai viaggiatori un nuovo modo immersivo di esplorare la città e di entrare in contatto con la brand experience della compagnia aerea.

“Il gioco prende il via all’Hamad International Airport, dove i giocatori possono interagire con Sama, la digital cabin crew di Qatar Airways, ed esplorare diverse ambientazioni, tra cui “The ORCHARD”. Una volta sull’isola, i partecipanti affrontano sfide divertenti basate su missioni, guidati da Sama attraverso i luoghi simbolo di Doha e altre attrazioni iconiche. L’isola è inoltre costellata di aree nascoste in cui i giocatori possono scoprire i “golden ticket”, che offrono la possibilità di vincere premi di viaggio e voli.

Sama è una figura digitale centrale nelle piattaforme di Qatar Airways e ricopre un ruolo chiave come guida all’interno di QVerse Island. La sua presenza in Fortnite rafforza la continuità dell’identità digitale della compagnia, che comprende l’esperienza web immersiva QVerse, lo storytelling del brand online, le attivazioni esperienziali e gli ambienti interattivi. Attraverso Sama, Qatar Airways porta il proprio brand in un nuovo spazio digitale”, afferma Qatar Airways.

“Le scelte di viaggio sono sempre più influenzate da diversi canali digitali, inclusi i social media e gli ambienti di gaming immersivo. Con QVerse Island, Qatar Airways estende la propria presenza a questi ecosistemi per coinvolgere attivamente i viaggiatori molto prima che inizino a pianificare il loro prossimo viaggio. Introducendo Doha all’interno di Fortnite, la compagnia inaugura una nuova era in cui le avventure virtuali si trasformano in esperienze di viaggio reali e in premi concreti”, prosegue Qatar Airways.

“Il lancio si inserisce nel più ampio investimento di Qatar Airways nelle esperienze digitali di nuova generazione, inclusa l’implementazione della connettività Starlink, la più veloce disponibile su una flotta widebody. Attualmente la compagnia opera oltre 120 aeromobili equipaggiati con Starlink, diventando il primo e il più grande operatore al mondo con una flotta widebody dotata del Wi-Fi più veloce nei cieli. A bordo dei voli alimentati da Starlink, i passeggeri possono usufruire di una connessione più veloce di quella domestica, con velocità fino a 500 Mbps, su un numero crescente di rotte in sei continenti, comprese la maggior parte delle destinazioni servite da Qatar Airways nelle Americhe e in Australia, oltre a collegamenti chiave in Africa, Asia, Europa e Medio Oriente.

Insieme, QVerse Island, Sama e Starlink rappresentano l’impegno di Qatar Airways nel creare un’esperienza di viaggio connessa e digitalmente intuitiva”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)