SAS lancia nuove rotte a lungo raggio verso Dubai e la Thailandia per la Winter 2026/27

SAS amplia la sua offerta intercontinentale per l’inverno 2026/27 con tre nuove rotte a lungo raggio da Copenhagen a Dubai, Phuket e Krabi. Queste aggiunte rafforzano il portfolio invernale di SAS, rispondendo alla crescente domanda di viaggi verso Medio Oriente e Asia e rafforzando ulteriormente il ruolo di Copenaghen come hub globale per la Scandinavia e il Nord Europa.

“Il ritorno a Dubai, la prima operazione di SAS negli Emirati Arabi Uniti dal 2011, segna una pietra miliare significativa nello sviluppo dei voli a lungo raggio della compagnia aerea. Dubai è una delle città più dinamiche al mondo e un importante centro internazionale per affari, turismo e innovazione. I suoi resort di livello mondiale, la vivace scena culturale e il clima caldo tutto l’anno la rendono una destinazione interessante sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere.

Anche la Thailandia riceve un notevole impulso, con oltre il 75% di capacità aggiuntiva rispetto allo scorso inverno. Con l’introduzione di Phuket e Krabi, servite per la prima volta con voli di linea, SAS diventa l’unica compagnia aerea a offrire voli diretti da Copenhagen ad alcune delle destinazioni turistiche più ambite della Thailandia.

Le rotte sono state attentamente pianificate per offrire orari convenienti da e per Dubai e massimizzare le opportunità di collegamento dall’Europa a Phuket e Krabi“, afferma SAS.

“Dubai rappresenta un mercato importante per SAS e, allo stesso tempo, siamo orgogliosi di introdurre Phuket e Krabi nella nostra rete a lungo raggio”, afferma Paul Verhagen, Chief Operating Officer, SAS. “Ristabilire la nostra presenza a Dubai ci consente di offrire ai nostri clienti un accesso diretto a una delle città più entusiasmanti del mondo, mentre l’aggiunta di Phuket e Krabi offre collegamenti diretti verso le destinazioni turistiche più ambite della Thailandia. Insieme, queste rotte rafforzano Copenhagen come hub globale per la Scandinavia e il Nord Europa e ampliano le opzioni a disposizione dei nostri clienti per viaggi d’affari e di piacere”.

“Con l’aggiunta di aeromobili A350 e una maggiore capacità sulle rotte chiave in Asia, Medio Oriente e Nord America, stiamo rafforzando la nostra rete globale, continuando a offrire la puntualità affidabile e di livello mondiale che i nostri clienti si aspettano da SAS. Questa espansione riflette il forte slancio della nostra trasformazione e la nostra ambizione di una crescita sostenibile”, afferma Erik Westman, Chief Revenue Officer, SAS.

“L’espansione invernale è supportata dall’aggiunta di due nuovi aeromobili Airbus A350, che consentono un aumento del 34% delle operazioni con A350 sull’intera rete. Questa capacità aggiuntiva consente a SAS di ampliare significativamente la sua presenza a lungo raggio.

La capacità aumenterà sulle destinazioni chiave, con il 70% di posti in più per Boston, il 20% in più per San Francisco e il 10% in più per Chicago. In Asia, SAS rafforzerà ulteriormente la sua presenza sui voli a lungo raggio attraverso aumenti coordinati di frequenza e capacità, tra cui una crescita di oltre il 50% verso Seoul (ICN), del 40% verso Tokyo Haneda (HND) e del 15% verso Bangkok (BKK), oltre ai nuovi collegamenti diretti per Phuket e Krabi.

Le prestazioni operative di SAS continuano a sostenere questa crescita. Nell’ultimo anno, la compagnia aerea è stata riconosciuta come la compagnia aerea più puntuale al mondo per diversi mesi, a dimostrazione del progresso della sua ristrutturazione operativa e dell’affidabilità che i clienti possono aspettarsi con l’espansione della rete”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)