Boeing realizzerà altri quattro elicotteri MH-139A per l’U.S. Air Force

Boeing produrrà altri quattro elicotteri MH-139A Grey Wolf e fornirà il relativo supporto all’U.S. Air Force, segnando il suo secondo production contract per questo velivolo in cinque mesi.

“Dopo un’aggiudicazione di 173 milioni di dollari per otto velivoli a settembre, questo recente contratto porta il valore totale dell’aggiudicazione a oltre 262 milioni di dollari”, afferma Boeing.

“La rapida successione di contratti dimostra che l’U.S. Air Force è impegnata a fondo per portare le capacità dell’MH-139A ai vertici il più rapidamente possibile”, ha dichiarato Azeem Khan, director, MH-139 program. “Il nostro team è impegnato nella consegna e nella manutenzione di questi velivoli, guidato da un impegno per l’eccellenza, dove sicurezza e qualità sono le nostre massime priorità”.

“Questo nuovo ordine porta il numero totale di velivoli MH-139A sotto contratto a 38. Ad oggi, 21 Grey Wolf aircraft sono stati consegnati all’U.S. Air Force, di cui 12 facenti parte del low-rate initial production contract assegnato nel 2023.

Basato sul collaudato AW139 di Leonardo Helicopters e dotato di equipaggiamenti militari personalizzati da Boeing, l’MH-139A è un multi-mission helicopter progettato per patrol, search and rescue, troop and cargo transport. Tra Boeing e Leonardo, il programma sostiene oltre mille posti di lavoro nella regione di Philadelphia e in tutti gli Stati Uniti”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)