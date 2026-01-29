La Eurofighter fleet supera un milione di ore di volo

L’Eurofighter programme ha raggiunto un traguardo storico, superando un milione di ore di volo: un momento cruciale che arriva in un momento critico per la sicurezza europea.

Allo stesso tempo, il motore EJ200 ha raggiunto 2 milioni di ore di volo, con due motori EJ200 che equipaggiano ogni Typhoon.

“Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, che coordina il programma dal punto di vista industriale, ha confermato il traguardo, dopo aver ricevuto i dati raccolti dall’International Weapon System Support Centre (IWSSC) del programma”, afferma Eurofighter.

“Un milione di ore di volo è un traguardo davvero storico che riflette tre decenni di lavoro di squadra, innovazione e impegno da parte di migliaia di persone in tutta Europa”, afferma Jorge Tamarit-Degenhardt, Chief Executive Officer of Eurofighter. “Questo risultato sottolinea le performance durature, l’adattabilità e il ruolo vitale del Typhoon nel complesso global security landscape odierno. Il milione di ore di volo raggiunto dimostra la profonda fiducia riposta nel nostro programma e nel nostro jet dalle partner nations e dagli export customers. Riflette anche l’eccezionale professionalità dei piloti, degli ingegneri e dei tecnici del Typhoon, che lo operano e lo supportano ogni singolo giorno.

Per coloro che sono coinvolti nel programma, passati e presenti, questo è un momento di orgoglio e un promemoria del fatto che Eurofighter non è solo un simbolo di eccellenza tecnologica europea, ma anche di collaborazione internazionale a lungo termine.

L’Eurofighter Typhoon è riconosciuto a livello mondiale come un pilastro della NATO and allied air defence, completamente interoperabile e adattabile a un’ampia gamma di requisiti di missione”.

“Oggi, circa l’80% delle Eurofighter Core Nations operational air missions sono effettuate da Typhoon jets, a dimostrazione della sua eccezionale affidabilità.

Le molteplici attività svolte dal Typhoon in Europa e Medio Oriente includono air policing, joint patrol initiatives, combat missions and Quick Reaction Alert”, prosegue Eurofighter.

“Il raggiungimento di un milione di ore di volo è una forte testimonianza delle performance e dell’affidabilità dell’Eurofighter”, afferma l’Air Vice Marshal (AVM) Simon Ellard (ret.), General Manager, NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency). “Che si tratti di pilots, ground crew, support staff, NETMA personnel, dei nostri partner industriali, dietro ognuna di queste ore di volo c’è un gruppo di persone straordinario e dedicato che garantisce che l’Eurofighter ci protegga e rimanga il multi-role combat aircraft più avanzato al mondo. Questo traguardo storico evidenzia il successo del più grande defence collaboration programme in Europa e mi congratulo con tutti coloro che hanno contribuito a questo fantastico risultato”.

“Il raggiungimento di due milioni di ore di volo è un momento di orgoglio ed entusiasmo per il motore EJ200 e per tutti coloro che lo hanno realizzato”, afferma Ralf Breiling, Chief Executive Officer of Eurojet Turbo GmbH. “Oltre al superamento del milione di ore di volo del Typhoon, questi traguardi celebrano il duro lavoro, la passione e l’eccellenza tecnica dei nostri team, la solidità delle nostre partnership e la fiducia che i nostri clienti ripongono sia nel motore che nel Typhoon. È una forte conferma dell’affidabilità e delle performance del motore e non vediamo l’ora di consolidare questo successo, mentre l’EJ200 continuerà a equipaggiare il Typhoon per molti anni a venire”.

“L’Eurofighter programme supporta oltre 100.000 posti di lavoro in 400 aziende in Europa. Essendo il più grande defence programme europeo, l’Eurofighter continua a dimostrare il suo ruolo fondamentale nel mantenimento della sicurezza e nel sostegno della defence industrial base del continente”, conclude Eurofighter.

(Ufficio Stampa Eurofighter – Photo Credits: Md80.it)