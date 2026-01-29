easyJet: risultati nel primo trimestre in linea con le aspettative

easyJet ha presentato il Trading Update per il trimestre conclusosi il 31 dicembre 2025 (Q1 FY26).

“Risultati del primo trimestre in linea con le aspettative, con strategic route investments che procedono secondo i piani e booked load factors per il resto del FY26 in crescita rispetto all’anno precedente.

Q1 headline loss before tax pari a £93 milioni (Q1 25: £(61) milioni). Group revenue pari a £2,257 miliardi (£2,037 miliardi nel Q1 25, +11%).

ASK Capacity: +9% YoY (Seats: +5% YoY).

Crescita passeggeri: +7% anno su anno. Load factor migliorato di 2 punti percentuali, al 90%.

easyJet holidays ha riportato un headline PBT (Profit Before Tax) di £50 milioni, con una crescita dei clienti del 20%.

Continuo miglioramento delle performance operative e della soddisfazione del cliente. Puntualità: 77%, +4 punti percentuali anno su anno.

FY26 outlook invariato, con FY26 ASK capacity attesa in crescita di circa il 7% su base annua, con un aumento previsto dei posti di circa il 3% su base annua.

Riguardo le prenotazioni future di easyJet, per il secondo trimestre è stato venduto il 63% (+2 punti percentuali su base annua); per il secondo semestre, venduto il 22% (+1 punto percentuale su base annua). Per easyJet Holidays, per primo semestre è stato venduto il 97%; per il secondo semestre, venduto il 47%.

Nel primo trimestre easyJet ha volato 25,2 milioni di posti, con un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (24,1 milioni di posti). Il load factor si è attestato al 90%, +2 punti percentuali su base annua (primo trimestre del FY25: 88%). Il numero di passeggeri nel trimestre è aumentato a 22,7 milioni (primo trimestre del FY25: 21,2 milioni)”, afferma easyJet.

Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Abbiamo registrato una domanda costante per i nostri voli e le nostre vacanze nell’ultimo trimestre, con un aumento del numero di passeggeri e del load factor, con easyJet Holidays che mantiene la sua solida traiettoria di crescita, attraendo il 20% di clienti in più anno su anno. La nostra attenzione e i nostri investimenti nell’esperienza del cliente e nella puntualità stanno generando ottimi risultati, con un aumento di quattro punti percentuali della soddisfazione del cliente e della puntualità anno su anno. Le prenotazioni stanno crescendo bene per la stagione estiva, con il nostro più grande periodo di prenotazioni di sempre a gennaio. Restiamo impegnati a fornire valore sostenibile e continuiamo a progredire verso il nostro obiettivo a medio termine di generare oltre 1 miliardo di sterline di profit before tax”.

“Rileviamo una domanda di viaggi costante, con un aumento del 7% degli airline passengers, a fronte di una crescita del 5% della seat capacity, che ha portato a un load factor del 90% (+2 punti percentuali su base annua).

Anche la domanda per easyJet holidays continua a crescere, con un numero di clienti in aumento del 20% su base annua.

La nostra attenzione alle performance operative ha portato a un miglioramento di 4 punti percentuali nella puntualità, al 77%. Questo miglioramento della puntualità, insieme a miglioramenti mirati in tutti gli aspetti del percorso del cliente, ha portato a un miglioramento di 4 punti percentuali negli airline customer satisfaction scores, all’83%, proseguendo il miglioramento registrato nel FY25.

easyJet ha registrato una headline loss before tax di 93 milioni di sterline, in aumento di 32 milioni di sterline rispetto all’anno precedente. Questa performance riflette la prima operatività invernale dei nostri investimenti strategici a Milano Linate e Roma Fiumicino, il tempo necessario affinché gli investimenti in capacità raggiungano la maturità e il continuo competitive environment in mercati specifici.

Ciò è parzialmente compensato dalla crescita degli utili di easyJet Holidays e dalla continua riduzione dei disruption costs.

Guardando al futuro, Stiamo iniziando a vedere i revenue maturity benefits nel trimestre di marzo e restiamo fiduciosi che i nostri investimenti strategici porteranno a un’ulteriore maturità dei ricavi nei prossimi anni, man mano che i nostri investimenti in capacità si integreranno nella nostra rete.

Quest’anno, il periodo di prenotazioni di gennaio, tradizionalmente intenso, ha registrato livelli record sia in termini di volume che di ricavi, con il continuo aumento delle prenotazioni per l’estate 2026. Il secondo semestre del 2026 è stato venduto per il 22% per la compagnia aerea e per il 47% per holidays. Restiamo concentrati sull’esecuzione operativa e sul raggiungimento del nostro obiettivo a medio termine di generare in modo sostenibile oltre 1 miliardo di profit before tax”, prosegue easyJet.

“Sustainalytics ha classificato easyJet come top-rated airline globale (su 69 compagnie aeree valutate), con un punteggio di 18,0. Restiamo inoltre una delle compagnie aeree leader in Europa negli indici MSCI (AA), CDP (B) e abbiamo mantenuto la nostra posizione nell’indice FTSE4Good”, conclude easyJet.

