Hexagone Aviation School sceglie i Tecnam P-Mentor e P2006T NG

Tecnam annuncia che Hexagone Aviation School, con sede a Beauvais, Francia, ha scelto Tecnam per la modernizzazione della sua flotta. L’ATO ha ordinato due velivoli: un P-Mentor e un P2006T NG (Next Generation).

“Per Hexagone Aviation School, l’acquisizione di questi velivoli Tecnam rappresenta un’importante pietra miliare, in linea con la propria visione di innovazione. Scegliendo Tecnam, la scuola investe in una soluzione a prova di futuro che privilegia la sicurezza, l’avionica moderna e il comfort degli studenti.

Questa collaborazione segna anche un importante passo avanti nell’espansione strategica di Tecnam in Francia. Investire in modo significativo nella regione per consolidare la posizione di leader sia nel settore dell’addestramento al volo che in quello dell’aviazione generale, garantendo che il nostro supporto di livello mondiale e la nostra flotta innovativa siano accessibili all’intero mercato francese.

L’acquisizione include il P-Mentor, IFR-certified two-seat single-engine aircraft, e il P2006T NG, il twin-engine trainer più affidabile ed efficiente. Questa combinazione offre a Hexagone una soluzione versatile, adatta sia alle attuali esigenze di addestramento che alla crescita futura”, afferma Tecnam.

“L’integrazione dei velivoli Tecnam nella nostra flotta costituisce una risorsa importante per le nostre operazioni”, ha affermato Bernard Binet, Accountable Manager of Hexagone Aviation School. “Il loro design moderno e le loro performance creeranno un ambiente ottimale per i nostri studenti e supporteranno l’eccellenza dei nostri programmi di addestramento”.

“Siamo orgogliosi di vedere Hexagone Aviation School entrare a far parte della comunità di top-tier Flight Academies che scelgono Tecnam”, ha dichiarato Pasquale De Rosa, Tecnam Sales Manager Europe. “Questo investimento nel P-Mentor e nel P2006T NG dimostra il loro impegno nel fornire agli studenti le piattaforme di addestramento più sicure, efficienti e tecnologicamente avanzate disponibili”.

Gilles Wallet, CEO di KRISTAL.aero, rappresentante di Tecnam in Francia, ha aggiunto: “È un privilegio supportare Hexagone Aviation School in questa evoluzione strategica. Oltre alla consegna dei velivoli, ci impegniamo in una partnership a lungo termine, fornendo supporto locale per garantire che questi velivoli offrano il massimo valore ai loro istruttori e studenti a Beauvais”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)