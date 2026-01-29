IATA: la forte passenger demand nel 2025 maschera i persistenti limiti di capacità

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato le 2025 full-year and December 2025 passenger market performance, evidenziando una domanda record.

“La domanda totale per l’intero anno 2025 (misurata in revenue passenger kilometers o RPK) è aumentata del 5,3% rispetto al 2024. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 5,2% nel 2025. Il load factor complessivo (PLF) ha raggiunto l’83,6%, in aumento di 0,1 punti percentuali, un record per il full-year traffic.

La domanda internazionale per l’intero anno 2025 è aumentata del 7,1% rispetto al 2024 e la capacità è aumentata del 6,8%. Il full year international load factor è stato pari all’83,5%, con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al 2024. Anche questo dato ha rappresentato un record per l’international PLF.

La domanda domestica per l’intero anno 2025 è aumentata del 2,4% rispetto all’anno precedente, mentre la capacità è aumentata del 2,5%. Il load factor per l’intero anno è stato in media dell’83,7%, in calo di -0,1 punti percentuali rispetto al 2024.

Dicembre 2025 ha chiuso l’anno in modo positivo, con una domanda complessiva in aumento del 5,6% su base annua, una capacità in crescita del 5,9% e un load factor pari all’83,7%”, afferma IATA.

“Nel 2025 la domanda per gli air travel è cresciuta del 5,3%, con una crescita della domanda internazionale del 7,1% e di quella domestica del 2,4%. Questo riporta la crescita del settore in linea con i modelli di crescita storici dopo la robusta ripresa post-COVID. Il forte e continuo aumento della domanda mette in luce due sfide chiave: la decarbonizzazione e la supply chain

La prima, la decarbonizzazione, proteggerà la futura crescita a lungo termine. I governi le cui economie crescono grazie all’aviazione e i cui cittadini hanno sete di connettività devono fornire un quadro di politiche fiscali di supporto per accelerare rapidamente i progressi, in particolare per il settore energetico, al fine di aumentare la produzione di Sustainbale Aviation Fuel (SAF).

La seconda, le supply chain challenges, è stata il principale problema per le compagnie aeree nel 2025. Le persone volevano chiaramente viaggiare di più, ma le compagnie aeree sono rimaste continuamente deluse da tempi di consegna inaffidabili per nuovi aeromobili e motori, vincoli di capacità di manutenzione e conseguenti aumenti dei costi che si stima superino gli 11 miliardi di dollari. Le compagnie aeree si sono date da fare per soddisfare la domanda mantenendo gli aeromobili in servizio più a lungo e occupando più posti su ogni volo. Con un load factor di poco inferiore all’84%, è chiaro che queste misure sono state un rimedio efficace, ma abbiamo bisogno di una soluzione concreta. È fondamentale che il 2025 si riveli il punto più basso della crisi della supply chain e che il 2026 segni una ripresa. Ogni nuovo aeromobile significa una flotta più silenziosa e pulita, con più capacità e opzioni di volo rispetto a qualsiasi altro momento della storia, che è ciò che le compagnie aeree e i loro clienti desiderano vedere”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Il full-year international traffic è aumentato del 7,1% rispetto al 2024, mentre la capacità è aumentata 6,8%. Nel mese di dicembre, la domanda internazionale è cresciuta del 7,7%, la capacità è aumentata del 7,9% e il load factor è diminuito di 0,1 punti percentuali (rispetto a dicembre 2024), attestandosi all’83,9%.

Le compagnie aeree dell’area Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 10,9% del full year international 2025 traffic rispetto al 2024. La capacità è aumentata del 10,2% e il load factor è aumentato di 0,5 punti percentuali, attestandosi all’84,4%. La regione ha chiuso il 2025 con il tasso di crescita più rapido e il load factor più elevato di qualsiasi altra regione. Il traffico di dicembre 2025 è aumentato del 7,5% rispetto a dicembre 2024.

Il traffico annuale dei vettori europei è aumentato del 6,0% rispetto al 2024. La capacità è aumentata del 5,9% e il load factor è aumentato di 0,1 punti percentuali, attestandosi all’84,1%. A dicembre, la domanda è aumentata dell’8,4% rispetto allo stesso mese del 2024.

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento del traffico del 6,7% nel 2025 rispetto al 2024. La capacità è aumentata del 5,8% e il load factor è salito di 0,7 punti percentuali, raggiungendo l’81,6%. La domanda di dicembre è aumentata del 9,5% rispetto allo stesso mese del 2024.

Le compagnie aeree nordamericane hanno registrato un aumento del traffico annuo del 2,1% nel 2025 rispetto al 2024. La capacità è aumentata del 2,4% e il load factor è sceso di -0,2 punti percentuali, all’83,9%. Sia il traffico che la capacità hanno registrato la crescita più lenta tra tutte le regioni nel 2025. Il traffico a dicembre 2025 è aumentato del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento del traffico dell’8,6% nel 2025 rispetto all’intero 2024. La capacità annua è aumentata del 10,2% e il load factor è sceso di -1,2 punti percentuali, all’83,6% (il calo più netto del load factor tra tutte le regioni). La domanda a dicembre è aumentata dell’8,2% rispetto a dicembre 2024.

Il traffico annuo delle compagnie aeree africane è aumentato del 7,8% nel 2025 rispetto all’anno precedente. La capacità per l’intero 2025 è aumentata del 6,5% e il load factor è aumentato di 0,9 punti percentuali, al 74,9%. Si è trattato del load factor più basso tra le regioni, ma ha raggiunto un livello record per l’Africa e ha registrato il più forte incremento del load factor tra tutte le regioni. Il traffico di dicembre 2025 per le compagnie aeree africane è aumentato del 10,3% rispetto a dicembre 2024.

Domestic Passenger Markets

La domestic full-year demand ha raggiunto livelli record per numero di passeggeri e load factor. La crescita ha rallentato rispetto alla forte ripresa del 2024. Il Paese che ha registrato la performance migliore per il 2025 Domestic RPK è stato il Brasile, con un aumento dell’11,1% rispetto al 2024. Gli Stati Uniti hanno visto il loro domestic market contrarsi del -0,6%.

L’aumento più significativo del load factor si è registrato in Giappone (+3,4 punti percentuali), in contrasto con gli Stati Uniti, che hanno registrato il calo più significativo (-1,9 punti percentuali). Sebbene anche i viaggi domestici in India abbiano registrato un forte calo del load factor (-1,2 punti percentuali), hanno comunque registrato il load factor più elevato in assoluto (85,2%). L’Australia ha registrato il load factor più basso, ma si è attestata comunque su un valore relativamente elevato, pari all’81,2%.

(Ufficio Stampa IATA)