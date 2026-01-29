ITA Airways e Aeronautica Militare: una collaborazione istituzionale all’insegna dell’eccellenza tra aviazione militare e civile

ITA Airways ha accolto oggi presso le proprie strutture una delegazione di 50 Allievi della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo, in una visita istituzionale che rientra nell’ambito di collaborazione tra l’Aeronautica Militare e la compagnia aerea di bandiera italiana.

“L’iniziativa si è svolta alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e del Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, a testimonianza dell’importanza strategica attribuita a questo momento di incontro e dialogo tra il mondo dell’aviazione militare e quello dell’aviazione civile.

Nel corso della visita, gli Allievi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino alcune delle strutture nevralgiche di ITA Airways, in particolare il Flight Center e l’Operations Control Center, cuore operativo della compagnia, dove si pianificano e si coordinano quotidianamente le attività di volo garantendo sicurezza, efficienza e puntualità”, afferma ITA Airways.

“Questa visita rappresenta per noi un momento di grande valore simbolico e concreto. Avviare una collaborazione con l’Aeronautica Militare significa rafforzare il legame tra aviazione civile e militare, due mondi che condividono principi fondamentali come disciplina, senso di responsabilità, innovazione e ricerca costante dell’eccellenza. Investire nel dialogo con i giovani Allievi significa contribuire alla crescita di una cultura aeronautica solida, orientata al futuro e alle sfide di un settore in continua evoluzione”, ha dichiarato il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo.

“L’incontro rappresenta un primo passo concreto verso una collaborazione fondata su valori comuni che da sempre caratterizzano entrambe le realtà: la disciplina come elemento imprescindibile della professionalità, l’innovazione come leva di sviluppo tecnologico e organizzativo, e la costante ricerca dell’eccellenza come obiettivo condiviso nella formazione e nell’operatività.

ITA Airways e Aeronautica Militare condividono infatti una visione del volo come sistema complesso, in cui competenze, responsabilità e lavoro di squadra sono determinanti per affrontare le sfide di un settore sempre più integrato e tecnologicamente avanzato. In quest’ottica, il dialogo tra aviazione militare e civile rappresenta un’opportunità di crescita reciproca, di scambio di esperienze e di valorizzazione delle nuove generazioni di professionisti dell’aria”, prosegue ITA Airways.

“L’iniziativa conferma l’impegno di ITA Airways nel rafforzare il proprio ruolo all’interno del sistema aeronautico nazionale e nel contribuire alla diffusione della cultura del volo, della sicurezza e dell’innovazione, in sinergia con le Istituzioni e le Forze Armate del Paese”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)