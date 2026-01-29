IATA: la global air cargo demand ha raggiunto un volume record nel 2025

L‘International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati relativi all’intero anno 2025 e a dicembre 2025 riguardo le global air cargo market performance.

“La full-year demand for 2025, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 3,4% rispetto al 2024 (4,2% per le operazioni internazionali). La full-year capacity, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata del 3,7% rispetto al 2024 (5,1% per le operazioni internazionali).

Dicembre 2025 ha chiuso l’anno con una performance costantemente positiva. La domanda globale è stata superiore del 4,3% rispetto ai livelli di dicembre 2024 (5,5% per le operazioni internazionali). La capacità globale è stata superiore del 4,5% rispetto ai livelli di dicembre 2024 (6,4% per le operazioni internazionali).

Inoltre, IATA ha osservato che i rendimenti annuali sono diminuiti dell’1,5% su base annua. Si tratta del calo più contenuto degli ultimi tre anni, in quanto si è raggiunto un equilibrio più normale tra domanda e offerta e i rendimenti eccezionalmente elevati del COVID e del post-COVID continuano a ridursi. Nonostante la pressione competitiva che limita il potere di determinazione dei prezzi dell’air cargo, i rendimenti rimangono superiori del 37,2% rispetto ai livelli del 2019″, afferma IATA.

“L’air cargo ha registrato una solida performance nel 2025, con una domanda in crescita del 3,4% su base annua. La forza dell’e-commerce globale ha trainato i volumi, nonostante le relazioni commerciali con gli Stati Uniti abbiano dovuto far fronte all’aumento dei dazi, alla rimozione delle de minimis tariff exemptions e alla continua incertezza politica. L’air cargo si è dimostrato all’altezza della situazione. Si è adattato rapidamente per supportare le aziende e le supply chain globali, anticipando le consegne dei prodotti prima dell’imposizione dei dazi e adeguandosi alla crescente domanda in Asia e tra Asia ed Europa, mentre il commercio tra Stati Uniti e Asia ristagnava”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Si prevede che la crescita nel 2026 subirà una leggera moderazione al 2,4%, in linea con i trend storici. Possiamo aspettarci che la domanda continuerà a essere influenzata dagli sviluppi commerciali e geopolitici. Qualunque sia l’andamento degli scambi, possiamo essere certi che la dipendenza dall’air cargo per il mantenimento delle supply chain globali continuerà, con i vettori che risponderanno alla sfida implementando la capacità e progettando le loro reti per la massima flessibilità”, ha proseguito Walsh.

I vettori europei hanno registrato una crescita della domanda per l’air cargo del 2,9% su base annua nel 2025. La capacità è aumentata del 3,1% su base annua. A dicembre, la domanda è aumentata del 4,9% su base annua e la capacità del 3,9%.

(Ufficio Stampa IATA)