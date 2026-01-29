Neos: Zanzibar ancora più vicina grazie alle nuove rotte da Roma Fiumicino via Bari e Catania

Nell’ambito di un più ampio piano di sviluppo che vedrà l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Roma Fiumicino assumere un ruolo crescente nei collegamenti Neos verso l’East Africa, la compagnia aerea, parte di Alpitour World, potenzia ulteriormente l’offerta sulla destinazione Zanzibar introducendo nuovi voli via Bari e Catania.

“La programmazione, attiva dal 27 giugno al 17 ottobre, prevede un totale di 17 rotazioni operate il sabato da Roma, alternate sulle due città, per ampliare le possibilità di viaggio verso una delle mete tropicali più richieste. Nel dettaglio saranno effettuate 9 rotazioni via Bari (27 giugno; 11 e 25 luglio; 8 e 22 agosto; 5 e 19 settembre; 3 e 17 ottobre) e 8 via Catania (4 e 18 luglio; 1 e 15 agosto; 29 agosto; 12 e 26 settembre; 10 ottobre).

Entrambe le tratte, con cadenza quindicinale, saranno operate con il Boeing 787-9 Dreamliner, un aeromobile che garantisce un’esperienza di viaggio più confortevole grazie a maggiore spazio per gli ospiti e i propri bagagli in cabina sempre garantiti, minore rumorosità, migliore qualità dell’aria e una connettività Internet di ultima generazione”, afferma Neos.

“L’East Africa rappresenta un’area strategica e in forte crescita per il nostro network. Zanzibar continua a mostrare una domanda estremamente dinamica e queste nuove tratte da Fiumicino si inseriscono perfettamente nel percorso di consolidamento dei nostri collegamenti. Già dal prossimo inverno passeremo dalle attuali tre a cinque frequenze settimanali sull’area, garantendo così più flessibilità ai viaggiatori”, commenta Aldo Sarnataro, Direttore Commerciale Neos.

“Grazie alla nuova programmazione Neos, raggiungere il paradiso tropicale di Zanzibar sarà ancora più semplice. I nuovi voli saranno, infatti, combinabili con le proposte di tutti i Brand di viaggio di Alpitour World – Alpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda1924 – anche per i segmenti Gruppi e MICE con strutture ideali per accogliere eventi e soggiorni collettivi (come il Bravo Kiwengwa e il Kendwa Beach Resort), offrendo un accesso privilegiato a spiagge bianche e acque cristalline”, conclude Neos.

(Ufficio Stampa Neos – Photo Credits: Neos)