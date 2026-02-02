Operatività voli nel 2025: per Volotea, tasso di completamento più alto tra le low cost in Europa, puntualità e soddisfazione clienti da record

Volotea ha chiuso il 2025 con performance operative solide e in ulteriore miglioramento su tutto il proprio network: l’OTP15 – l’indicatore di puntualità entro 15 minuti – è pari al 79%, in crescita di 4 punti percentuali rispetto al 2024, e il completion factor raggiunge il 99,7%, con la quasi totalità dei voli operati con successo sul totale pianificato.

“Secondo i dati di Cirium – azienda leader nell’analisi dei dati del settore aereo – questo risultato posiziona Volotea al primo posto tra le compagnie aeree low cost europee per affidabilità operativa nel 2025, un traguardo già raggiunto anche nel 2024. Anche i ritardi significativi si sono ridotti sensibilmente. Solo il 4% dei voli ha superato un’ora di ritardo, mentre appena lo 0,4% è atterrato dopo le 3 ore. Dati che testimoniano l’impegno costante del vettore nel migliorare la qualità del servizio offerto e la regolarità operativa.

Accanto alle solide performance operative, Volotea ha raggiunto importanti risultati anche sul fronte della soddisfazione clienti. Nel 2025, la compagnia ha raggiunto un Net Promoter Score (NPS, il parametro di riferimento per mirare la soddisfazione dei passeggeri) pari a 48,6 punti, segnando un incremento del 24% rispetto all’anno precedente. Il dato sale a quota 56,8 punti tra i membri del suo programma fedeltà Megavolotea. Un risultato in linea con il tasso di raccomandazione, che sfiora il 90% e che pone Volotea tra i vettori più apprezzati del panorama europeo. Questi elevati livelli di soddisfazione si inseriscono, infatti, in un contesto più ampio di riconoscimenti internazionali ottenuti nel 2025: per il quarto anno Volotea è stata premiata come “Europe’s Leading Low-Cost Airline” in occasione della 32ª edizione dei World Travel Awards. Un risultato che conferma il posizionamento competitivo della compagnia e il crescente apprezzamento da parte dei passeggeri su scala globale.

Dati che riflettono un anno di operatività stabile e di consolidamento: nel corso del 2025, Volotea ha operato quasi 74.000 voli, trasportando circa 11.3 milioni di passeggeri e un load factor che si è mantenuto al 90%, in linea con le performance del 2024″, afferma Volotea.

“Garantire voli regolari e puntuali è una priorità assoluta per Volotea, perché rappresenta uno degli aspetti più rilevanti per chi sceglie di viaggiare con noi”, ha dichiarato Eduard Diviu, Chief Operating Officer di Volotea. “Nel 2025 abbiamo raggiunto un OTP del 79% e un completion factor del 99,7%. Un risultato quest’ultimo che ci ha permesso di essere riconosciuti, per il secondo anno consecutivo, come la compagnia low cost più affidabile in Europa. Questi successi sono il frutto di un lavoro costante di ottimizzazione operativa e di una forte collaborazione tra i nostri team, a terra e a bordo, ma anche della sinergia con i nostri partner aeroportuali, che desidero ringraziare per il prezioso contributo quotidiano nel garantire efficienza e qualità operativa”.

“In Italia, il 2025 della compagnia si è chiuso con performance operative in linea con il network europeo. Il vettore ha registrato un OTP15 del 73% e un completion factor del 99,3%, confermando l’elevato livello di affidabilità anche sul fronte domestico. Nel corso del 2025, Volotea ha trasportato oltre 3,8 milioni di passeggeri nel solo mercato italiano, con un load factor medio del 90%.

Ancora più rilevanti i risultati in termini di soddisfazione: l’NPS nazionale ha superato le attese, attestandosi a 51,8 punti. Il dato cresce ulteriormente tra i membri del programma fedeltà Megavolotea, dove sfiora quota 60 punti. Anche il tasso di raccomandazione ha superato il 90%, segnando un ulteriore miglioramento rispetto all’anno precedente. A trainare i risultati italiani sono alcune delle principali basi operative della compagnia, come Verona, con più di 58 punti, seguita da Bari (55) e Firenze (54,6), tutte oltre la media nazionale. Questi numeri riflettono l’efficacia del modello proposto da Volotea, che pone al centro l’esperienza del passeggero e valorizza ogni fase del viaggio, dai processi a terra fino alla qualità del servizio a bordo.

Il Net Promoter Score è un indicatore riconosciuto a livello globale per misurare la soddisfazione e la fedeltà dei passeggeri. Il dato viene calcolato sulla base delle risposte a una domanda che viene fatta nel sondaggio post-volo sulla disponibilità dei clienti a consigliare l’azienda a un amico o a un conoscente e ne riflette l’esperienza complessiva. In ambito aereo, un buon punteggio medio si attesta intorno ai 25 punti: l’avvicinamento di Volotea ai 50 punti rappresenta quindi un risultato di assoluto rilievo”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)