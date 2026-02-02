ANA HOLDINGS presenta i risultati dei primi nove mesi dell’anno finanziario 2025

ANA HOLDINGS ha recentemente annunciato i risultati dei primi nove mesi (1° aprile – 31 dicembre 2025) dell’anno finanziario 2025 (1° aprile 2025 – 31 marzo 2026) che registrano un fatturato 1.877,3 miliardi di yen (circa 10,9 miliardi di €) e un utile operativo di 180,7 miliardi di yen (circa 1 miliardo di €) dimostrando una solida performance operativa.

“Il nostro fatturato record e la forte crescita registrati nei nove mesi dimostrano chiaramente l’efficacia delle misure strategiche adottate” ha dichiarato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President e Group Chief Financial Officer. “Il nostro obiettivo è quello di consolidare questo slancio per intercettare la domanda di viaggi e trasporto merci e offrire una crescita sostenibile ai nostri passeggeri e azionisti”.

Il numero di passeggeri e il fatturato hanno superato i livelli dell’anno precedente (rispettivamente +11,7% e +6,3%), trainati dalla forte domanda di viaggi in entrata verso il Giappone e da quelli leisure in uscita. Le rotte europee hanno continuato a registrare ottimi risultati, sostenute dal lancio di tre nuove rotte – Tokyo Haneda-Milano, Tokyo Haneda-Stoccolma e Tokyo-Haneda-Istanbul – nella seconda metà dell’anno fiscale (FY) 2024.

ANA ha ampliato il proprio network aumentando la frequenza dei voli sulle rotte strategiche, tra cui la rotta Tokyo Narita-Hong Kong in ottobre, seguita dalla rotta Tokyo Haneda-Hong Kong, dalla rotta Tokyo Narita-Perth e dalla rotta Tokyo Narita-Mumbai in dicembre.

I miglioramenti del servizio hanno incluso l’introduzione di popolari servizi di streaming video nell’intrattenimento in volo in dicembre, nonché il rinnovo della selezione di vini in volo, migliorando l’esperienza dei passeggeri.

Anche a livello nazionale, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, il numero di passeggeri e i ricavi hanno superato i livelli dell’anno precedente (rispettivamente +3,7% e 5,4%). Ciò è stato possibile grazie agli sforzi compiuti per stimolare e catturare la domanda di viaggi di leisure in anticipo rispetto alla stagione.

Il trasporto cargo internazionale è aumentato rispetto all’anno precedente grazie alla maggiore domanda di spedizioni dall’Asia al Nord America. Tuttavia, il fatturato è diminuito rispetto all’anno precedente, a causa della riduzione della domanda di merci legate al settore automobilistico e dell’e-commerce. La domanda di merci dalla Cina al Nord America via Giappone, precedentemente in calo a causa delle politiche tariffarie statunitensi, sta mostrando segni di ripresa. ANA ha adeguato le rotte e la capacità dei propri aerei cargo in risposta alle fluttuazioni della domanda. Sulle rotte nordamericane, ANA ha ulteriormente migliorato la redditività continuando a operare voli charter per altri vettori.

NCA (Nippon Cargo Airlines) ha registrato un calo della domanda di trasporto merci trilaterale dalla Cina al Nord America via Giappone a causa delle politiche tariffarie statunitensi, anche se la domanda ha iniziato a ha ricominciato a crescere. Allo stesso tempo, da ottobre NCA ha proattivamente assicurato una forte domanda di trasporto merci dall’Asia all’Europa e al Nord America.

NCA ha inaugurato la rotta Tokyo Narita-Francoforte a settembre. Da ottobre sono stati operati voli supplementari su rotte di importanza strategica, tra cui Tokyo Narita-Hong Kong e Tokyo Narita-Los Angeles, al fine di ottimizzare i proventi.

NCA ha avviato il code-sharing con ANA sulle rotte europee e nordamericane a ottobre e continuerà a rafforzare la collaborazione per potenziare l’attività cargo del Gruppo e fornire servizi competitivi e di alta qualità.

Passando al settore LCC (low cost carrier), Peach ha registrato un aumento del numero di passeggeri rispetto all’anno precedente, nonostante un calo di fatturato dovuto principalmente all’intensificarsi della concorrenza sui prezzi delle rotte internazionali durante la prima metà dell’anno finanziario. Per intercettare la domanda legata al tempo libero, Peach ha aumentato la frequenza dei voli sulla rotta Kansai-Gimpo nel mese di dicembre. I miglioramenti del servizio apportati a dicembre includono il check-in per i voli nazionali tramite app e l’introduzione di una nuova funzione di “check-in automatico”, che automatizza il processo di check-in con impostazioni preconfigurate. AirJapan ha riportato una crescita rispetto all’anno precedente sia nel numero di passeggeri che nei ricavi, grazie alla domanda in entrata verso il Giappone e alle efficaci campagne di vendita incentrate sul tempo libero. A seguito dell’introduzione del suo terzo aeromobile, AirJapan ha aumentato la frequenza dei voli sulla rotta Tokyo Narita-Singapore portandola a un servizio giornaliero a novembre e ha operato voli stagionali aggiuntivi sulla rotta Tokyo Narita-Incheon a dicembre. Per migliorare ulteriormente la comodità dei passeggeri, AirJapan ha abilitato lo streaming video e altre funzionalità tramite il suo servizio Wi-Fi in volo.

Non vi sono modifiche alle previsioni finanziarie consolidate annunciate il 30 ottobre 2025. Il fatturato operativo è previsto a 2.480,0 miliardi di yen (circa 14,4 miliardi di €) e l’utile operativo a 200,0 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di €).

