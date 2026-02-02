Qatar Airways presenta una innovation experience orientata all’utente al Web Summit Qatar 2026

Qatar Airways torna al Web Summit Qatar come Official Lifestyle and Travel Partner per il terzo anno consecutivo, presentando una serie di prodotti intuitivi e orientati all’utente, progettati per migliorare e personalizzare l’esperienza dei passeggeri e promuovere l’innovazione del settore.

“Evidenziando l’impatto delle tecnologie emergenti sul futuro dei viaggi, le innovazioni di Qatar Airways sono destinate a guidare il percorso dei viaggiatori in ogni fase: dall’ispirazione e dalla scoperta al coinvolgimento e alla ricompensa.

La compagnia aerea presenterà le sue ultime digital, loyalty and experiential offerings nella “Innovation Capsule” presso il Qatar Airways Pavilion dall’1 al 4 febbraio 2026.

Qatar Airways invita tutti i visitatori del Web Summit Qatar a provare l’esperienza esclusiva di interagire con “Q Search”, una soluzione unica nel suo genere nell’airline industry, progettata per fornire risposte immediate su tutti i prodotti e servizi di Qatar Airways. Q Search agisce come un livello astratto ma intelligente, consentendo agli utenti di porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte intuitive e colloquiali.

L’esperienza fa parte del continuo miglioramento dell’ecosistema digitale e delle offerte di fidelizzazione della compagnia aerea. Riflette inoltre il proactive, customer?centric approach di Qatar Airways all’innovazione, in cui il rinomato design all’avanguardia e gli standard eccezionali ridefiniscono il futuro del viaggio”, afferma Qatar Airways.

“Il Privilege Club di Qatar Airways presenterà “Infinite Awards” al summit tecnologico, offrendo ai membri un motore di ispirazione interattivo basato sull’intelligenza artificiale. Questo strumento è progettato per aiutarli a definire i propri obiettivi, capire come guadagnare Avios e pianificare il loro prossimo viaggio con un semplice suggerimento, generando idee e consigli personalizzati per le destinazioni.

I membri possono esplorare il mondo delle offerte del Privilege Club e scoprire le opportunità migliori e più semplici per accumulare Avios attraverso attività quotidiane in linea con il loro stile di vita. Attraverso una visione ispiratrice e personalizzata di ciò che è realizzabile, Infinite Awards mostra ai membri che un viaggio verso la destinazione dei loro sogni è più vicino di quanto pensino.

I membri possono rendere la loro esperienza nel Privilege Club ancora più significativa donando i loro Avios direttamente alla Education Above All Foundation tramite il sito web e l’app di Qatar Airways. Education Above All è un’organizzazione educativa globale che promuove la parità di accesso a un’istruzione di qualità e un cambiamento positivo, sostenibile e inclusivo in tutte le comunità.

Grazie a una collaborazione pionieristica con la Qatar Central Bank, Privilege Club estende la fedeltà non solo ai viaggi, ma anche alle spese quotidiane, grazie a Himyan, la prima national pre-paid card del Qatar. La partnership supporta la Qatar National Vision 2030 accelerando l’innovazione digitale e rafforzando l’ecosistema dei pagamenti nazionali, rendendo i premi più accessibili e localmente rilevanti per i membri in tutto il Qatar.

Qatar Airways ha stretto una nuova partnership con Mowasalat, “Karwa”, il principale transport provider del Qatar. Grazie a questa collaborazione, i membri del Privilege Club che esplorano il Qatar potranno presto accumulare e spendere Avios per viaggi in taxi o con autista attraverso Mowasalat, “Karwa”. Scaricando l’app Karwa Taxi e collegando i propri account Privilege Club e Karwa, i membri possono scegliere di accumulare Avios sui viaggi idonei o di utilizzarli come metodo di pagamento alternativo.

Grazie alla partnership rafforzata tra Privilege Club e Ooredoo, la principale telecommunications company del Qatar, i membri beneficeranno presto di un rapporto migliorato di 4:1 nella conversione dei loro Nojoom Points in Avios e di un rapporto di 2:1 nella conversione dei loro Avios in Nojoom Points”, prosegue Qatar Airways.

“Nell’ambito della sua partecipazione, Qatar Airways ha lanciato la sua prima destinazione digitale, “QVerse Island”, su Fortnite, uno degli ambienti digitali più popolari al mondo. QVerse Island reinventa Doha, la capitale del Qatar, e l’Hamad International Airport, offrendo ai viaggiatori un modo immersivo per esplorare la città, immergendosi al contempo nella brand experience della compagnia aerea. Al Web Summit Qatar 2026 i visitatori potranno sperimentare QVerse Island attraverso tre postazioni interattive.

Qatar Airways inoltre ospita nuovamente la serie di incontri “Tarmac Talks” presso il padiglione, dove gli esperti della compagnia aerea forniranno approfondimenti sulle tecnologie esposte durante l’evento. Gli argomenti trattati spaziano su una vasta gamma di innovazioni legate al settore dell’aviazione, dall’analisi della fidelizzazione alla trasformazione delle compagnie aeree, fino alla digitalizzazione del cargo.

La compagnia aerea invita tutti i visitatori e gli appassionati di tecnologia a esplorare il Qatar Airways Pavilion 1212-03 al Web Summit Qatar 2026, dall’1 al 4 febbraio 2026″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)