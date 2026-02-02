News Brevi – 02.02.2026

COMPAGNIE AEREE A CACCIA DI MIGLIAIA DI PILOTI E HOSTESS NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO ALL’EVENTO “FLY FUTURE 2026” A ROMA – Le compagnie aeree di tutto il mondo sono a caccia di migliaia di piloti, assistenti di volo e tecnici di manutenzione. La crescita esponenziale del trasporto aereo, anche in Italia, nei prossimi anni richiederà infatti un notevole aumento di nuovi professionisti qualificati. E’ quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dai due colossi aeronautici mondiali, la statunitense Boeing e l’europea Airbus. Le opportunità di lavoro offerte dal settore del trasporto aereo saranno tra i temi al centro di Fly Future 2026, l’unico evento nazionale di orientamento e informazione dedicato ai giovani che intendano entrare nei settori dell’aviazione e dello spazio. Questo evento, giunto alla quinta edizione, si svolgerà nei giorni 12 e 13 febbraio presso la Macroarea di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata. “Il settore aerospaziale è in notevole crescita, in Italia e in tutto il mondo, e le aziende sono alla ricerca di un gran numero di figure professionali, offrendo lavori sicuri, ben retribuiti e con prospettive di crescita per il futuro”, conferma Luciano Castro, presidente di Fly Future. “Durante il nostro evento, centinaia di giovani e studenti provenienti da istituti superiori e università di tutta Italia potranno incontrare manager e professionisti affermati del mondo dell’aviazione e dello spazio, da cui potranno trarre informazioni preziose per scegliere i percorsi formativi più adatti e per trovare le migliori opportunità di lavoro e di carriera”. La partecipazione è aperta a tutti, previa registrazione online e acquisto di un pass valido per le due giornate. Ulteriori informazioni su www.flyfuture.it.

QATAR AIRWAYAS HOLIDAYS LANCIA FAN TRAVEL PACKAGES PER IL QATAR FOOTBALL FESTIVAL 2026 – Qatar Airways informa: “Qatar Airways Holidays ha lanciato esclusivi fan travel packages per i tifosi di calcio di tutto il mondo, per vivere una spettacolare settimana di calcio internazionale d’elite a Doha durante il Qatar Football Festival 2026, con la “Finalissima”. L’Argentina, campione della CONMEBOL Copa America 2024 e della FIFA World Cup 2022TM, affronterà la Spagna, UEFA EURO 2024TM champions, il 27 marzo 2026 presso l’iconico Lusail Stadium. L’incontro vedrà due campioni continentali incontrarsi sullo stesso campo in cui l’Argentina ha sollevato il trofeo della FIFA World CupTM nel 2022. In qualità di official airline partner della Finalissima 2026, Qatar Airways promette agli appassionati di calcio un viaggio imperdibile in uno degli stadi più celebri al mondo per un’esperienza emozionante. Nell’ambito del festival calcistico che si terrà a marzo, Doha ospiterà una serie di partite internazionali con alcune delle nazioni più leggendarie del calcio mondiale, tra cui Qatar, Argentina, Spagna, Egitto, Serbia e Arabia Saudita, trasformando la città in un polo calcistico globale a pochi mesi dalla FIFA World Cup 2026TM, di cui Qatar Airways è official airline partner. Qatar Airways Holidays, la divisione leisure di Qatar Airways Group, offre un’opportunità di vivere il Qatar Football Festival con biglietti garantiti per le partite di Categoria 1 o 2, inclusi in tre tipologie di pacchetto. Il Finalissima Package include l’attesissima partita Argentina-Spagna, mentre altri pacchetti includono partite aggiuntive insieme ai biglietti per la Finalissima. Gli appassionati possono scegliere le loro partite preferite, comodamente abbinate a voli di andata e ritorno e sistemazione in hotel a Doha. I membri del Qatar Airways Privilege Club possono utilizzare i propri Avios per prenotare questi pacchetti, accumulando anche Avios sui voli e sul valore totale del pacchetto. I pacchetti sono disponibili su qatarairways.com/footballfestival con disponibilità limitata. Accogliere la Finalissima a Doha pone il Qatar al centro del calcio mondiale, sul campo che ha concluso la precedente edizione della FIFA World Cup”.

TEXTRON: NUOVO INGRTESSO NEL BOARD OF DIRECTORS – Textron Inc. ha annunciato che Cristina Méndez è stata eletta nel Board of Directors dell’azienda, con decorrenza dal 15 febbraio 2026. Méndez è Executive Vice President and Chief Financial Officer of Otis Worldwide Corporation. “Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a Cristina Méndez nel nostro Board. La sua vasta esperienza finanziaria sarà di grande beneficio per Textron”, ha dichiarato Scott Donnelly, Presidente Esecutivo di Textron. Lisa Atherton, Presidente e CEO, ha aggiunto: “La profonda esperienza di Cristina nella gestione finanziaria e la sua vasta esperienza internazionale saranno di grande valore per Textron”.

KLM: STATEMENT SUI VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “In ogni momento, KLM dà priorità alla sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio nell’esecuzione delle sue operazioni. La selezione di rotte sicure e ottimali è parte integrante della nostra prassi quotidiana. In base all’attuale situazione di sicurezza e alla fattibilità operativa, abbiamo deciso di riprendere i nostri voli per Tel Aviv il 2 e 3 febbraio con un orario modificato. Dal 1° al 6 febbraio, opereremo anche voli per Dubai, sempre con un orario modificato. Abbiamo già ripreso i voli verso altre destinazioni nella regione, come Riyadh e Dammam. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e determineremo i nostri orari di volo di conseguenza”.

L’A220 DI QANTAS DEBUTTA A LIVELLO INTERNAZIONALE – L’Airbus A220 di nuova generazione di Qantas Group partirà oggi da Brisbane per il suo primo international scheduled service, con questo aeromobile all’avanguardia che opererà per la prima volta verso Wellington. L’aereo volerà fino a tre volte a settimana tra Brisbane e Wellington, portando un nuovo livello di comfort ed efficienza per i passeggeri sulla rotta. Rispetto agli aeromobili della generazione precedente, offre un impatto acustico ridotto e fino al 25% di consumo di carburante in meno. L’A220 ha anche un’autonomia maggiore rispetto all’aeromobile che sostituisce, creando maggiori possibilità di rotte e opzioni di viaggio con la crescita della flotta. L’aereo fa parte dello storico programma di rinnovamento della flotta di Qantas Group. QantasLink ha recentemente ricevuto il suo undicesimo A220, e altri quattro dovrebbero entrare a far parte della flotta entro la metà dell’anno. Mark Dal Pra, QantasLink Chief Executive Officer: “Oggi è una pietra miliare significativa nel nostro programma di rinnovamento della flotta. Il feedback dei clienti sull’A220 è stato fantastico e siamo davvero entusiasti che l’aereo decolli sulla sua prima scheduled international route”.

ANA LANCIA UNA MULTI-YEAR MAINTENANCE SYSTEM MODERNIZATION INITIATIVE – All Nippon Airways ha annunciato oggi una partnership strategica con Swiss AviationSoftware Ltd. e MINT Software Systems per avviare una revisione completa e pluriennale degli ANA core maintenance systems, promuovendo l’eccellenza operativa e la trasformazione digitale in tutte le sue attività globali. Nell’ambito del progetto di trasformazione, ANA utilizzerà la soluzione “AMOS” di Swiss-AS, leader del settore, per la gestione della manutenzione di aeromobili, motori e componenti, insieme a “MINT TMS” di MINT per la formazione avanzata, la qualificazione e l’ottimizzazione delle risorse. Si prevede che la suite integrata entrerà in funzione nel FY27, a conferma dell’impegno di ANA per una maggiore efficienza operativa. Attualmente, le divisioni di manutenzione di ANA Group gestiscono più di 10 sistemi specializzati indipendenti. Questa frammentazione limita la condivisione dei dati tra i reparti e riduce la consapevolezza situazionale in tempo reale, incidendo sull’agilità aziendale e sul processo decisionale strategico. Consolidare queste funzioni fondamentali in un’unica piattaforma unificata basata su AMOS e MINT TMS consentirà una gestione centralizzata dei dati e una visibilità operativa in tempo reale. Questa transizione strategica standardizzerà i processi aziendali in linea con gli standard internazionali e migliorerà significativamente le capacità di analisi dei dati per la manutenzione predittiva e la pianificazione ottimizzata. In futuro, ANA continuerà a impegnarsi a guidare la trasformazione digitale (DX), sfruttando tecnologie avanzate per promuovere flussi di lavoro più intelligenti ed efficienti e contribuire allo sviluppo e all’evoluzione futura del settore aeronautico.

PIÙ SCELTA E COMFORT CON L’APERTURA DELLA VENDITA DI QANTAS ECONOMY PLUS E L’AMPLIAMENTO ALLA FLOTTA A330 – I clienti Qantas potranno prenotare la Qantas Economy Plus da oggi. Il nuovo prodotto di cabina, annunciato lo scorso anno, offre fino al 40% di spazio in più per le gambe, imbarco prioritario e accesso prioritario alle cappelliere. I primi voli con il nuovo prodotto di cabina Qantas Economy Plus decolleranno il 6 febbraio con Boeing 737, Airbus A321XLR e A220, operando sulla rete domestica del vettore nazionale e verso popolari destinazioni internazionali a corto raggio, tra cui Nuova Zelanda, Isole del Pacifico e Bali. La disponibilità dei posti in Qantas Economy Plus varia a seconda del tipo di aeromobile: la flotta 737 di Flying Kangaroo è stata riconfigurata per offrire 48 posti, l’A220 offre 20 posti e l’A321XLR offre 36 posti in zone selezionate. Da metà del 2026, Qantas Economy Plus si estenderà alla flotta di Airbus A330 della compagnia aerea, coprendo più rotte internazionali, comprese destinazioni in tutta l’Asia. Markus Svensson, CEO di Qantas Domestic, ha affermato: “Qantas Economy Plus offre più spazio per le gambe, imbarco prioritario e accesso prioritario alle cappelliere; tutti elementi che sappiamo fare la differenza per i nostri clienti quando volano”.

ETIHAD AIRWAYS NOMINATA OFFICIAL PARTNER DELLA ABU DHABI GLOF CUP – Con un’iniziativa che rafforza la posizione della capitale sulla mappa sportiva globale, Etihad Airways è stata annunciata come Official Partner of the Abu Dhabi Gold Cup and Presenting Partner of Race 1. L’Abu Dhabi Gold Cup si svolgerà sabato 7 febbraio 2026 presso l’Abu Dhabi Turf Club. Organizzato dall’Abu Dhabi Turf Club, l’evento è al centro dell’ambiziosa visione del Club di affermare Abu Dhabi come destinazione globale di eccellenza per l’ippica, l’innovazione e le esperienze eccezionali durante le corse, rendendo omaggio al ricco patrimonio equestre degli Emirati Arabi Uniti. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad è orgogliosa di collaborare con l’Abu Dhabi Gold Cup, un evento che riflette gli stessi standard di eccellenza e ambizione che caratterizzano la nostra compagnia aerea. Così come colleghiamo Abu Dhabi al mondo attraverso esperienze di viaggio straordinarie, questa partnership ci permette di accogliere la comunità globale nella nostra casa. L’Abu Dhabi Gold Cup rappresenta la visione dell’Emirato per eventi sportivi di livello mondiale e, in qualità di compagnia aerea nazionale, è per noi un privilegio svolgere un ruolo nel portare questa prestigiosa occasione al pubblico internazionale e mostrare il meglio di ciò che Abu Dhabi ha da offrire”.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER IL LEGION-ES SYSTEM – Lockheed Martin informa: “Il governo degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin un Foreign Military Sales (FMS) contract da 328,5 milioni di dollari per la produzione degli IRST21® Legion-ES® sensor systems. Questo contratto supporta il recente U.S. government FMS agreement per la Taiwan Air Force. IRST21 è il sensore di ricerca e tracciamento a infrarossi di nuova generazione di Lockheed Martin. La configurazione Legion-ES è progettata per l’F-16 per integrarne le prestazioni”.

LOCKHEED MARTIN E FUJITSU ACCELERANO IL DUAL-USE TECHNOLOGY DEVELOPMENT – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e Fujitsu Limited hanno annunciato oggi un nuovo Memorandum d’Intesa (MOU) per accelerare congiuntamente lo sviluppo tecnologico in diverse aree critiche, sfruttando l’esperienza di Lockheed Martin nei sistemi integrati e le tecnologie leader a livello mondiale e la portata commerciale di Fujitsu per promuovere l’innovazione delle dual-use capabilities. Attraverso il MOU, le aziende intendono rafforzare le basi tecnologiche per dual-use solutions in quantum computing, edge computing abilitato da sensori avanzati e fusione di dati in tempo reale, nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico (AI/ML), nella microelettronica avanzata e nelle soluzioni di rete multidominio di nuova generazione”.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL PRIMO SENTINEL A4 DA LIRP 2 – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha consegnato all’U.S. Army il primo Sentinel A4 radar dal Low-Rate Initial Production (LRIP) 2 e ha completato la prima fase di test operativi e valutazione iniziali, accelerando il programma verso la produzione a pieno regime”.

UNITED METTE IN EVIDENZA IL WI-FI STARLINK IN UN NUOVO SPOT PER IL BIG GAME – United informa: “In meno di un anno, United ha equipaggiato la maggior parte della sua two-cabin regional fleet – oltre 300 aerei – con Starlink, il Wi-Fi ad alta velocità più veloce e affidabile del cielo. Negli ultimi 10 mesi, la compagnia aerea ha trasportato oltre 7 milioni di passeggeri su aeromobili dotati di Starlink su oltre 129.000 voli, alimentando 3,7 milioni di dispositivi. I punteggi di soddisfazione dei clienti Wi-Fi su questi aerei sono quasi raddoppiati in questo periodo. Oggi, oltre il 25% delle partenze giornaliere di United – 1.200 voli – è dotato di Wi-Fi Starlink. La compagnia aerea prevede di dotare oltre 500 aeromobili del Wi-Fi Starlink entro la fine del 2026, portando il numero totale di aerei dotati di Starlink nella sua flotta a oltre 800. United celebra questo traguardo durante il Big Game dell’8 febbraio con un nuovo filmato trasmesso in diretta che illustra come Starlink ridefinisce l’esperienza Wi-Fi a bordo”. “Con questo spot volevamo riconoscere il vero passo da gigante che il Wi-Fi Starlink rappresenta per i nostri clienti e ciò che ora è possibile. Starlink sta trasformando l’esperienza di volo sugli aerei United con una connettività affidabile che consente di tutto, dalla produttività allo streaming della partita più importante della stagione”, ha affermato Maggie Schmerin, Chief Advertising Officer, United. “Quest’anno, United prevede di accelerare l’implementazione di Starlink sulla sua mainline feet, aggiungendo una connettività gate-to-gate senza interruzioni a centinaia di altri aerei. In collaborazione con Starlink, la compagnia aerea richiederà l’approvazione della FAA per l’installazione e il funzionamento sicuro e affidabile del nuovo sistema su oltre una dozzina di modelli di aeromobili diversi, tra cui il Boeing 737-900ER, la famiglia Airbus 321 e i Boeing 777”, conclude United.

LEONARDO E FONDAZIONE LEONARDO ETS: PROMOSSO EVENTO UI TEMI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA DURANTE SETTIMANA STEM – Leonardo e Fondazione Leonardo ETS, nell’ambito della settimana nazionale delle STEM organizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, hanno promosso un evento istituzionale dedicato al ruolo delle discipline scientifiche e tecnologiche nel mondo della Difesa e della Sicurezza, con particolare attenzione alle sfide contemporanee e alle opportunità per le nuove generazioni. All’evento, tenutosi oggi a Roma presso il nuovo spazio espositivo di Leonardo al Pratibus District, hanno partecipato la Ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, On. Eugenia Roccella, la senatrice Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa, l’On. Marta Schifone, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Roberto Cingolani, il Direttore Generale di Fondazione Leonardo ETS e Chief Digital Identity & Outreach Officer di Leonardo, Helga Cossu, Antonio Liotti Chief People & Organization di Leonardo, il divulgatore scientifico Alberto Angela e Antonello Giannelli, Associazione Nazionale Presidi. Presenti, inoltre, alunni delle classi di quarta e quinto Liceo superiore. L’incontro è stato l’occasione per promuovere un dialogo aperto tra Istituzioni, industria, mondo accademico e mondo scientifico, mostrando dal vivo alle giovani generazioni presenti le sfide e le opportunità derivanti dallo studio delle discipline STEM.

RAYTHEON SELEZIONATA DA DARPA PER UN MARITIME DEFENSE TECHNOLOGY – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda di RTX, è stata selezionata dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) per sviluppare un sistema avanzato di rilevamento che contribuirà a difendere le imbarcazioni commerciali e logistiche navali vulnerabili dalle minacce emergenti come unmanned surface vehicles (USVs). In base al contratto, il team Advanced Technology di Raytheon progetterà, costruirà e dimostrerà un sistema composto da sensori elettro-ottici/infrarossi (EO/IR), software di rilevamento avanzato e solide capacità di comando e controllo per migliorare la consapevolezza situazionale e la risposta”.

RAYTHEON COMPLETA UN TEST PER L’NGSRI – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda di RTX, ha completato con successo un test per l’U.S. Army Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI). Questo segna un altro test di successo per l’NGSRI di Raytheon, dimostrando la capacità dell’intercettore di tracciare drone targets. Raytheon ha finanziato il test per dimostrare la maturità tecnica e raccogliere dati critici in vista della dimostrazione di volo del programma”.